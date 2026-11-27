A Dritto e Rovescio, l’avvocata ha distinto i contenuti attribuiti al suo assistito dalle prove sull’omicidio di Chiara Poggi e ha parlato del possibile movente sessuale.





A Dritto e Rovescio, l’avvocata ha distinto i contenuti attribuiti al suo assistito dalle prove sull’omicidio di Chiara Poggi e ha parlato del possibile movente sessuale.





Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, è intervenuta giovedì 26 novembre a Dritto e Rovescio su Rete 4. Nel programma ha criticato le letture dei filmati e dei testi riferiti al suo assistito. Alcuni vi ravvisano una fissazione per le donne, ma lei nega che tale interpretazione sia corretta. Ha chiesto inoltre di non equiparare idee e condotta privata a elementi capaci di provare una responsabilità penale. Affrontando anche la teoria di una spinta sessuale, ha detto che i materiali discussi non attestano un nesso concreto con la morte di Chiara Poggi.

Nel suo intervento, Taccia ha spiegato che una valutazione negativa del carattere non prova che una persona abbia commesso un reato. Ha dichiarato di non aver mai notato manie in Sempio e ha precisato che un’eventuale ossessione non permetterebbe comunque di considerarlo un assassino. La sua è una valutazione difensiva dei materiali discussi, non una conclusione raggiunta da un giudice. Andrea Sempio risulta indagato per il delitto di Chiara Poggi; Alberto Stasi, invece, è stato condannato in via definitiva a sedici anni di carcere.

I due dati descrivono situazioni processuali differenti e non autorizzano a confondere un’ipotesi investigativa con una responsabilità accertata. Taccia contesta che impressioni sulla personalità possano assumere valore probatorio autonomo. Per questo, nel caso occorre distinguere le dichiarazioni della difesa dagli esiti giudiziari effettivamente definiti.

La legale ha invitato a valutare i brani senza isolarli da ciò che li circondava. A suo avviso, Sempio riferiva idee lette e studiate, non per forza convinzioni personali, e ora non sarebbe più d’accordo con quelle riflessioni. Taccia ha citato inoltre alcune partecipanti al forum: secondo il suo racconto, avevano compreso gli scritti e i post escludevano che si volesse approvare o scusare lo stupro, che l’avvocata ha definito una condotta gravissima e sbagliata. Si tratta di dichiarazioni della difensora.

Prima di interpretare i testi, sostiene la difesa, occorre prenderli in esame nella loro totalità. Secondo Taccia, documenti risalenti a molti anni addietro rischiano di essere utilizzati per costruire un movente sessuale, benché non sia stato dimostrato un collegamento con il delitto. La legale ha ipotizzato che la Procura li invochi per sostenere quella possibilità; ha poi chiesto per quale ragione le indagini siano ancora in corso se gli inquirenti, a suo dire, fossero certi che Sempio fosse responsabile. La domanda restituisce il punto di vista della difesa, non le intenzioni della Procura.

L’omicidio di Chiara Poggi risale al 13 agosto 2007, quando fu uccisa nella casa della famiglia a Garlasco. Oggi, a quasi due decenni dai fatti, la Procura di Pavia conduce nuovi accertamenti, esaminando testimonianze, materiali e altri elementi legati a quella mattina. Andrea Sempio, legato da amicizia al fratello della vittima, risulta indagato, condizione che non significa essere stato condannato. Per Alberto Stasi c’è invece una condanna definitiva a 16 anni. In televisione, Angela Taccia ha pronunciato dichiarazioni che alimentano il dibattito sui contenuti riferiti a Sempio e sulla possibile incidenza di questi nell’inchiesta giudiziaria.

Al centro delle polemiche degli ultimi giorni ci sono stati i riferimenti alla sessualità e alle donne contenuti nei materiali, oggetto di letture discordanti anche in tv. La linea difensiva nega che si possa passare automaticamente da quei contenuti all’accusa di omicidio. Taccia sostiene che il quadro emergerà soltanto analizzando le carte complete e che una posizione discutibile non attesta il coinvolgimento nel delitto. La Procura di Pavia porta avanti accertamenti e valuta indizi; l’avvocata, su un piano separato, espone le ragioni della difesa. Sono ruoli diversi. Il giudizio sulla personalità non basta a stabilire la colpevolezza.



