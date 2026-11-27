Bonnie Lashea Allen, 32 anni, è deceduta a Rossville il 14 novembre 2026. Il 20 novembre Gene McCall Allen è stato fermato e accusato di omicidio.





Bonnie Lashea Allen, 32 anni, è deceduta a Rossville il 14 novembre 2026. Il 20 novembre Gene McCall Allen è stato fermato e accusato di omicidio.





A Rossville, Georgia, Bonnie Lashea Allen, 32 anni, ha perso la vita il 14 novembre 2026 per una ferita alla testa, nella casa condivisa con il marito e quattro figli. Gli agenti della contea di Walker raggiunsero l’abitazione dopo la chiamata che segnalava una persona colpita da un proiettile. Dentro trovarono Gene McCall Allen, 33 anni, intento a rianimare la moglie. I soccorritori la condussero in ospedale, dove ne fu constatato il decesso; l’accaduto è ancora investigato. Le circostanze del colpo restano sotto esame delle autorità locali.

Secondo le informazioni diffuse dallo sceriffo della contea, i deputati sono arrivati alla casa di Cardinal Lane alle 19.52. Un rapporto dell’intervento, citato da People, riferisce che gli agenti furono indirizzati verso una stanza e vi trovarono Gene impegnato nella rianimazione cardiopolmonare. Un agente proseguì le manovre, ma Bonnie non respirava e non aveva battito rilevabile. Nell’abitazione fu recuperata un’arma da fuoco. I resoconti disponibili non presentano ancora una ricostruzione definitiva di come sia partito il colpo.

Il 20 novembre 2026, a sei giorni dal decesso della moglie, Gene McCall Allen è finito in arresto con l’imputazione di omicidio. La notizia, riferita da AllOnGeorgia, è stata confermata dallo sceriffo Steve Wilson. Allen si trova al Walker County Detention Facility e non può ottenere la libertà pagando una cauzione. La Superior Court dovrà tenere un’udienza per stabilirla; alla data del 27 novembre 2026, tuttavia, non era fissato il giorno. La responsabilità sarà valutata in tribunale: l’accusa non costituisce condanna.

Gli inquirenti considerano anche un confronto tra i coniugi avvenuto prima del decesso. Gene avrebbe spiegato agli agenti che la disputa era nata per i doni natalizi destinati ai quattro figli, con divergenze sulle spese di spedizione e sulla qualità degli articoli acquistati. Il matrimonio durava da otto anni. People riferisce inoltre che, secondo quanto dichiarato da Gene, nell’arco della giornata aveva bevuto quattro birre. Si tratta di elementi comunicati agli investigatori, che non stabiliscono in via definitiva le ragioni della morte.

People, citando il verbale dell’intervento, riporta che Gene avrebbe raccontato agli agenti che l’arma era riposta in un armadio quando sarebbe esploso il colpo che raggiunse Bonnie. Gli investigatori stanno verificando questa ricostruzione, attribuita all’uomo. La fonte principale riferisce che Gene avrebbe descritto agli agenti la propria versione di quanto accaduto alla moglie. I dati disponibili non precisano quali altri accertamenti siano stati svolti e non menzionano pronunciamenti giudiziari sulla dinamica. Occorre distinguere tra contestazioni, dichiarazioni e circostanze provate.

I quattro figli di Bonnie sono assistiti dai parenti dopo la morte della madre. Per sostenerne le necessità di ogni giorno, i familiari hanno aperto una campagna su GoFundMe, destinata anche a coprire il costo di cibo e vestiti. L’iniziativa mira a offrire un aiuto ai bambini, che hanno perso la madre. Le notizie diffuse non includono parole dei minori né ulteriori informazioni sulle loro condizioni; non è dunque possibile aggiungere particolari sul modo in cui viene organizzata la loro assistenza.

Il necrologio ricorda Bonnie come una madre presente, pronta a incoraggiare e sostenere i figli. La famiglia ha descritto il legame con loro e il tempo trascorso insieme come aspetti importanti della sua vita. Nel ricordo funebre si parla anche del suo interesse per le attività all’aperto, il campeggio, il lago e le giornate in spiaggia. Queste informazioni provengono dal necrologio e riguardano il modo in cui i familiari l’hanno ricordata; non aggiungono elementi alla ricostruzione dell’intervento o della morte.

La sequenza temporale riportata dalle autorità e dai resoconti disponibili parte dalla sera del 14 novembre 2026, quando i deputati sono intervenuti a Cardinal Lane. Sei giorni più tardi Gene è stato arrestato e accusato. Al 27 novembre risultava ancora detenuto senza cauzione. La discussione sui regali, le quattro birre e la versione riguardante la pistola sono attribuite a quanto avrebbe dichiarato agli agenti. Le circostanze dell’accaduto restavano sotto indagine nelle informazioni consultate, senza una conclusione giudiziaria riportata.

La famiglia ha chiesto sostegno per le spese quotidiane dei quattro figli attraverso la raccolta online. Il necrologio, invece, conserva il ricordo di Bonnie come una persona vicina ai bambini e alla famiglia. Non risultano nelle fonti consultate ulteriori dichiarazioni dei parenti sulle indagini né aggiornamenti giudiziari successivi al 27 novembre 2026. L’uomo rimane accusato, non condannato: la responsabilità e la dinamica dovranno essere accertate nelle sedi competenti. I dettagli disponibili sulla discussione e sul colpo restano legati alle dichiarazioni attribuite e ai rapporti citati dai Media.



