Dopo oltre dodici anni di detenzione, Bossetti è stato avviato a un impiego esterno con il programma 2121. In parallelo, la difesa prepara un nuovo ricorso e restano senza chiarimenti pubblici le notizie sul rapporto con la moglie.





Dopo oltre dodici anni di detenzione, Bossetti è stato avviato a un impiego esterno con il programma 2121. In parallelo, la difesa prepara un nuovo ricorso e restano senza chiarimenti pubblici le notizie sul rapporto con la moglie.





Massimo Bossetti ha iniziato a lavorare fuori dal carcere di Bollate dopo oltre dodici anni di detenzione. L’ex muratore di Mapello, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è stato inserito tra i dipendenti della Coimec di Cormano. L’azienda si occupa di coibentazioni termoacustiche e fornisce servizi per industria ed edilizia. L’impiego rientra nel programma 2121, realizzato in collaborazione con la casa di reclusione di Milano Bollate per favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti. Bossetti continua a dichiararsi innocente e auspica la riapertura del procedimento giudiziario.

Il passaggio all’attività esterna è arrivato dopo un periodo di lavoro nell’officina di lattoneria che Coimec ha aperto all’interno del carcere. Secondo quanto riferito dai suoi avvocati, Bossetti all’inizio non voleva aderire al programma: i legali hanno detto di aver impiegato del tempo per convincerlo. La ragione, hanno spiegato, sarebbe legata alle regole dell’istituto: chi accede al lavoro fuori dalla struttura viene trasferito in un reparto con celle condivise. Bossetti, invece, è affezionato alla propria cella singola, che ha personalizzato con pareti colorate. Questa esitazione non ha impedito l’avvio del nuovo impiego.

Paolo Berizzi, inviato di Repubblica, ha incontrato Bossetti e ha descritto alcuni momenti della sua vita quotidiana. Al momento di congedarsi, il detenuto gli ha comunicato che doveva recarsi al lavoro. Ha nuovamente negato ogni responsabilità nell’omicidio e detto di confidare nell’ascolto di un giudice, evocando gli sviluppi processuali relativi a Garlasco. Il suo desiderio, ha spiegato, è lasciare il carcere riconosciuto innocente, anziché uscirne semplicemente come detenuto. Si tratta della versione personale di una persona condannata con sentenza definitiva. Nel frattempo i suoi legali proseguono la ricerca di una via per presentare istanza di revisione del processo.

Il calendario processuale segnala come prossima tappa il 24 febbraio 2027: quel giorno la Cassazione valuterà un nuovo ricorso. Per i difensori si tratta del nono; hanno aggiunto che le otto impugnazioni precedenti non sono state accolte. L’esito guiderà la strategia successiva: la difesa vuole intraprendere il percorso necessario per domandare la revisione del processo. Riguarda giudiziariamente Yara Gambirasio, tredicenne di Brembate Sopra. La ragazza sparì il 26 novembre 2010, dopo essersi allenata in ginnastica ritmica nella palestra locale. Il cadavere venne rinvenuto il 26 febbraio 2011 in un terreno di Chignolo d’Isola. La sentenza contro Bossetti è irrevocabile.

Sul versante privato, le notizie disponibili non sciolgono i dubbi sul matrimonio di Bossetti. Nel resoconto pubblicato da Repubblica, Paolo Berizzi scrive che l’unione con Marita Comi sarebbe conclusa nella sostanza e che la donna non farebbe visita al marito detenuto da molto tempo. Mancano però riscontri pubblici su un’eventuale separazione legale e dichiarazioni recenti di Comi che precisino la condizione della coppia. La donna, madre dei tre figli, aveva preso inizialmente le difese del marito, dicendo di crederlo innocente anche dopo la sentenza. Col passare del tempo si è tenuta lontana dall’esposizione mediatica e, dopo l’arresto, aveva trovato un posto in un’impresa di pulizie. Questi elementi non permettono di stabilire quale sia oggi la sua posizione personale sul matrimonio.

Nel 2023, a gennaio, il fratello di Comi aveva descritto il suo desiderio di recuperare una quotidianità normale, tenendosi lontana dai mezzi d’informazione. Durante Porta a Porta, intervistato da Bruno Vespa nel gennaio 2026, Bossetti riferì invece che la moglie non si recava più a trovarlo. Parlò dei contrasti tra loro e delle vicende sentimentali affiorate nel corso delle indagini, aggiungendo che avrebbe voluto un confronto con lei fuori dal penitenziario. I tre figli avrebbero mantenuto le visite regolari. Poi, pochi giorni prima che Repubblica ne desse conto, a Quarto Grado Bossetti negò la fine del matrimonio con queste parole: «No, niente è finito». È diventato nonno, ma la moglie non ha fornito pubblicamente chiarimenti sulla situazione.



