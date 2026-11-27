



Le indiscrezioni collegano la sua mancata partecipazione all’interesse per Liat, ma la produzione non ha chiarito le ragioni dell’assenza.





Finora la produzione di Uomini e Donne non ha chiarito perché Emanuel sia assente dal Trono over. Secondo le ricostruzioni circolate, il cavaliere avrebbe smesso di presentarsi alle registrazioni dopo aver fatto sapere alla redazione di essere interessato a Liat. L’idea che sia stato estromesso resta priva di conferme: non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali che attestino una decisione disciplinare o spieghino l’interruzione dei contatti. Il caso è stato descritto come ancora aperto. In pubblico non sono state definite le ragioni della sua assenza, né è stato chiarito se possa tornare. Le notizie disponibili derivano da indiscrezioni e non da una ricostruzione ufficiale verificata.

Nel programma di Canale 5, il percorso dei partecipanti al Trono over non viene sempre mostrato con continuità. Emanuel, stando alle notizie circolate, aveva avviato rapporti con più dame nelle settimane precedenti. Per circa due settimane lui e le Donne coinvolte non sarebbero stati invitati al centro dello studio a raccontare gli sviluppi. Alcune conoscenze, secondo le ricostruzioni, sarebbero andate avanti lontano dalle telecamere, senza essere aggiornate in trasmissione. L’assenza di notizie ha suscitato interrogativi nel pubblico. Non sono però disponibili elementi che dimostrino quale ragione abbia impedito al cavaliere di prendere parte alle registrazioni in quel periodo.

All’inizio Emanuel aveva incontrato Mariangela, che aveva definito passionale una serata condivisa. Il cavaliere aveva contestato quella versione, affermando che ci fosse stato solo un lieve contatto. In un secondo momento aveva cominciato a frequentare Jenny, con cui appariva più in sintonia. La fonte segnala inoltre un avvicinamento a Rebecca. Domenico Monsellato avrebbe raccontato di effusioni, abbracci e attimi intensi fra i due. Stando alla ricostruzione, il rapporto con Jenny sarebbe proseguito; tuttavia, per il periodo menzionato questi passaggi non sarebbero stati discussi davanti alle telecamere. Non viene indicata la data in cui sarebbero accaduti. La fonte non precisa quando.

La vicenda comprende anche Liat: le indiscrezioni riferiscono che Emanuel avrebbe manifestato alla redazione la volontà di conoscerla meglio, interpretando alcuni sguardi come indizi d’interesse reciproco. In seguito, però, il contatto con la trasmissione si sarebbe interrotto. La ricostruzione sostiene che non sarebbe più stato raggiunto dalla redazione e che sarebbe stato bloccato; da allora non avrebbe ricevuto convocazioni per le registrazioni. Le informazioni disponibili non riportano conferme indipendenti né prese di posizione ufficiali. Non è quindi possibile considerare accertato un rapporto causale fra la richiesta relativa a Liat e l’assenza di Emanuel: questa spiegazione resta soltanto un’ipotesi.

Nel titolo si parla di «cacciato in tronco», ma non è stata resa nota una conferma della produzione circa un provvedimento. La ricostruzione attribuisce l’ipotesi dell’esclusione a una parte del pubblico, che la collega all’interesse di Emanuel per Liat. Altre cause, non divulgate, non sono state escluse. Nel materiale non figurano interventi di Maria De Filippi, Tina Cipollari o Gianni Sperti e nemmeno dichiarazioni rilasciate direttamente da Emanuel o Liat. Per questo non si può affermare né che il cavaliere abbia lasciato definitivamente Uomini e Donne né che tornerà a partecipare alle registrazioni. La situazione rimane priva di una spiegazione ufficiale.

Maria De Filippi conduce Uomini e Donne, il dating show trasmesso da Canale 5. Nella stagione descritta sono presenti il Trono classico e quello over, ma le informazioni relative a Emanuel riguardano soltanto il secondo. Secondo l’articolo, il pubblico discute del programma sui social; in questo contesto viene inserita l’assenza del cavaliere, vista come un cambiamento nel parterre. Non è fornita una data per le registrazioni citate e non si dice quando Emanuel avrebbe interrotto la partecipazione. Restano perciò da chiarire sia le modalità della sua uscita sia le prospettive di permanenza, a meno che una delle parti non intervenga per spiegare l’accaduto.



