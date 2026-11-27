



Dopo la broncopolmonite e il riposo consigliato da Milly Carlucci, la concorrente avrebbe ripreso a muoversi. Resta da capire se potrà ballare.





La diretta di Ballando con le Stelle fissata per sabato 28 novembre potrebbe vedere Ornella Muti tra i presenti; resta però da capire se la salute le consentirà di danzare. Stando a Fanpage.It, l’attrice non avrebbe scelto di lasciare la gara e, dopo aver rispettato il riposo prescritto, avrebbe iniziato a riprendere gradualmente il movimento. La partecipazione è considerata probabile, non sicura: solo le sue condizioni chiariranno se potrà eseguire una coreografia al cospetto della giuria. La trasmissione andrà in onda su Rai 1. La concorrente era già stata costretta a ridurre gli allenamenti nei giorni precedenti per i problemi respiratori e per gli infortuni subiti.

La difficoltà più recente è la broncopolmonite, diagnosticata dopo gli infortuni alla spalla e alle costole. Durante l’esibizione di sabato 21 novembre, la presa conclusiva della coreografia avrebbe compresso la cassa toracica, rendendo più faticoso respirare. In seguito, nel programma online Ballando Segreto, Muti aveva spiegato a Milly Carlucci di non essere in grado di sostenere i consueti allenamenti. La conduttrice le aveva suggerito due giorni di riposo assoluto e aveva rinviato ogni decisione sulla prosecuzione della gara. L’assenza dell’attrice dagli studi aveva alimentato voci su un possibile ritiro, senza però confermare che avesse deciso di lasciare lo show.

La fonte descrive due aspetti distinti della salute di Muti: i postumi degli infortuni a spalla e costole sembrerebbero attenuarsi, ma i disturbi respiratori resterebbero la questione principale. Pur facendo abitualmente ricorso all’omeopatia, l’attrice starebbe seguendo ora una cura farmacologica, sorvegliata costantemente dai medici. Le sessioni di prova potrebbero ripartire a breve in un luogo diverso dagli studi Rai. L’ipotesi è che Muti e Pasquale La Rocca si incontrino privatamente, limitando contatti e trasferimenti come richiesto dai sanitari. Al momento non c’è però un’autorizzazione a esibirsi: la possibile ripresa degli allenamenti non equivale al via libera per la gara.

Se le condizioni le permetteranno di riprendere a ballare, La Rocca potrebbe scegliere per lei una prova meno faticosa. Per Adesso questa è soltanto una possibilità, non una decisione comunicata. Secondo la fonte, all’inizio del percorso televisivo Muti avrebbe anche preso in esame l’idea di fermarsi dopo alcune puntate. Il legame con il maestro avrebbe contribuito a farle cambiare orientamento: danzare insieme le sarebbe piaciuto abbastanza da proseguire. Chi le è vicino, al contrario, sarebbe soprattutto preoccupato per la necessità di procedere con cautela. Per stabilire se continuerà a competere conteranno sia il recupero sia la possibilità di prepararsi.

Le informazioni attuali riguardano la salute, ma sullo sfondo resta il rapporto con la giurata Barbara D’Urso. La polemica nata nelle settimane precedenti sarebbe, per Muti, chiusa. L’attrice avrebbe gradito come D’Urso si è comportata durante il loro incontro più recente e non vorrebbe riaprire il caso. Il confronto ricordato dagli articoli di approfondimento risale al 31 ottobre: dopo il giudizio della giurata sulla performance della coppia, La Rocca aveva replicato mettendo in discussione la sincerità delle valutazioni. Quel passaggio precede gli aggiornamenti medici di questi giorni e non è una novità recente. La fonte principale sostiene che Muti non voglia prolungare lo scontro.

Alla puntata dell’ottava serata, andata in onda il 21 novembre, Muti e Pasquale La Rocca ottennero il posto nella puntata successiva. Simona Ventura consegnò alla coppia il tesoretto. Il dato registra l’esito della gara precedente: non consente di prevedere se l’attrice potrà affrontare l’esibizione di sabato. Secondo la fonte, Fanpage.It ha diffuso l’indiscrezione relativa alla presenza probabile di Muti. Il ritorno al ballo dipenderà dall’esame delle condizioni. Non risultano confermati né un ritiro né una garantita. Occorre recuperare le energie e attenersi alle indicazioni mediche prima di rientrare in pista.



