La testimonianza è stata pubblicata da Selvaggia Lucarelli nella newsletter Vale Tutto. Le accuse non hanno riscontri indipendenti e la Rai sta svolgendo verifiche interne.





La testimonianza è stata pubblicata da Selvaggia Lucarelli nella newsletter Vale Tutto. Le accuse non hanno riscontri indipendenti e la Rai sta svolgendo verifiche interne.





Una ex addetta alle pulizie della Rai accusa Pierluigi Diaco di aver urinato in un recipiente collocato vicino a un’uscita di emergenza degli studi di BellaMa’. La testimonianza è contenuta in un nuovo approfondimento pubblicato da Selvaggia Lucarelli giovedì 26 novembre nella newsletter Vale Tutto. La donna ha riferito che, dopo l’episodio, le sarebbe stato chiesto di pulire. Al momento, precisa la ricostruzione, l’accusa non risulta confermata da riscontri indipendenti.

Il racconto è uno dei contributi raccolti nell’articolo intitolato Altre storie su Diaco. Secondo quanto riportato, la testimone ha lavorato per anni negli studi della televisione pubblica e ha avuto occasione di collaborare con diversi personaggi dello spettacolo, tra cui Carlo Conti, Alberto Matano e Flavio Insinna. La sua esperienza con Diaco, ha raccontato, sarebbe stata invece negativa. La donna ha descritto un contenitore per mozziconi, carta e altri rifiuti, sistemato all’esterno di un’uscita di sicurezza degli studi del programma. A suo dire, il conduttore lo avrebbe utilizzato per urinare.

Il video girato fuori scena a BellaMa’ e pubblicato da Lucarelli aveva già suscitato polemiche sui rapporti lavorativi nella produzione del programma di Rai 2. In rete vari utenti hanno chiesto che la Rai agisse; il confronto ha riguardato anche le possibili decisioni dei vertici aziendali e il destino della trasmissione. A questo dibattito si aggiungono ora le nuove dichiarazioni. La loro diffusione, tuttavia, non costituisce una prova: il racconto dell’ex dipendente è ancora da accertare.

Il resoconto affronta anche le presunte difficoltà tra Diaco e Salvatore Perfetto, già regista di BellaMa’. Secondo quanto riferito, i due avrebbero discusso attraverso messaggi dopo divergenze sulla possibilità di tenere più a lungo nel programma una giovane del cast; successivamente Perfetto avrebbe ricevuto un altro incarico. L’approfondimento menziona poi presunti rapporti tesi con Angelo Mellone, responsabile dell’intrattenimento Rai. Altri ex collaboratori raccontano, secondo la ricostruzione, di sfuriate, situazioni molto tese e persone scoppiate in lacrime dietro le quinte.

Le testimonianze riguardano quindi presunti comportamenti e situazioni di lavoro, ma non sono presentate come fatti accertati. La Rai ha avviato un’indagine interna l’11 novembre per verificare quanto riferito dalla stampa e valutare le testimonianze e le registrazioni rese pubbliche. Tra gli obiettivi indicati dall’azienda ci sono anche la tutela della dignità e della sicurezza dei lavoratori. Nell’ambito degli accertamenti sarebbero già stati ascoltati diversi professionisti che hanno lavorato con Diaco. La fonte non riporta le conclusioni dell’indagine né comunica eventuali provvedimenti adottati dai vertici della televisione pubblica.

Il conduttore era rimasto lontano dalle telecamere mercoledì 25 novembre, ma è poi tornato regolarmente alla conduzione di BellaMa’. La ricostruzione non segnala una sua risposta specifica alla nuova accusa dell’ex addetta alle pulizie. Resta dunque da conoscere l’esito delle verifiche aziendali e da capire se la Rai prenderà decisioni sulla base degli elementi raccolti. La testimonianza è stata ripresa anche da Fanpage e Ultime Notizie Flash. Le accuse relative al recipiente e gli altri racconti citati nell’approfondimento restano attribuiti alle persone ascoltate da Lucarelli; la fonte disponibile non documenta conferme indipendenti.



