



Un’indisposizione lieve ha tenuto Del Debbio lontano dall’appuntamento del 26 novembre 2026: Giordano lo ha rimpiazzato soltanto per quella sera.





La puntata di Dritto e Rovescio trasmessa giovedì 26 novembre 2026 su Rete 4 è andata in onda con una conduzione diversa: al posto di Paolo Del Debbio c’era Mario Giordano. Il cambio è stato occasionale e legato a una lieve indisposizione del conduttore abituale, che non ha potuto essere in studio. Giordano, volto noto della Rete e presentatore di Fuori dal Coro, ha guidato l’appuntamento di prima serata, mantenendo la trasmissione nel consueto spazio del giovedì. Mediaset non ha annunciato un avvicendamento stabile: secondo le informazioni riportate, la sostituzione è stata necessaria soltanto per quella puntata del programma televisivo.

La ragione dell’assenza è stata quindi un problema di salute descritto come lieve. La fonte non riferisce altri dettagli sulle condizioni di Del Debbio né precisa quando sia iniziata l’indisposizione. Non vengono riportate comunicazioni su cambiamenti futuri alla conduzione. La puntata del 26 novembre è stata affidata a Giordano per consentire la regolare messa in onda dell’appuntamento settimanale. L’assenza del conduttore abituale non ha comportato, stando al resoconto, una modifica permanente dell’assetto di Dritto e Rovescio. La sostituzione riguarda quella serata e non viene presentata come una decisione di Mediaset di sostituire stabilmente Del Debbio.

La trasmissione Dritto e Rovescio va in onda su Rete 4, in fascia serale, con Paolo Del Debbio alla guida abituale. Nel tempo ha affrontato questioni economiche, migratorie, di sicurezza e le difficoltà vissute dalle famiglie. In studio si alternano discussioni, racconti personali e collegamenti con chi è interessato agli eventi del momento. Accanto a esponenti politici e istituzionali, intervengono cittadini che riferiscono situazioni e criticità. Non mancano dibattiti sociali e scambi vivaci tra i partecipanti. La combinazione di questi ingredienti ha dato al programma un’identità riconoscibile; il testo, tuttavia, non riporta cifre relative agli ascolti né descrive composizione del pubblico.

Nel resoconto, Del Debbio appare come un conduttore capace di rendere comprensibili temi complessi, mantenendo un approccio franco e vicino agli spettatori. Il suo modo di gestire gli interventi favorisce il confronto con gli ospiti e contribuisce a definire il carattere riconoscibile di Dritto e Rovescio. La fonte collega questa impronta anche al legame costruito con il pubblico. Aggiunge che la trasmissione ha trovato una collocazione stabile in un contesto televisivo competitivo, sostenuta dai temi trattati e dalle discussioni in studio. Tuttavia non offre cifre, indagini né intervalli temporali per misurare l’evoluzione. Il passaggio descrive quindi il format e il conduttore.

Su Rete 4, il pubblico associa soprattutto Mario Giordano alla guida di Fuori dal Coro. La descrizione lo presenta come un giornalista con esperienza televisiva, abituato a confrontarsi con dibattiti politici e questioni d’attualità. In conduzione adotta un’impostazione energica e incisiva, intervenendo in modo diretto. Paolo Del Debbio viene invece descritto anche per il confronto con gli ospiti e l’interazione con chi segue il programma. I due professionisti non hanno lo stesso stile, ma condividono una lunga carriera televisiva e l’interesse per le questioni sociali. Non è indicato quali argomenti Giordano abbia affrontato nella puntata da lui presentata.

L’avvicendamento ha riguardato dunque una singola serata: Giordano ha preso il posto di Del Debbio mentre il conduttore era indisposto. La puntata è rimasta quella di Dritto e Rovescio, nella sua collocazione del giovedì sera su Rete 4. Il resoconto non segnala ulteriori variazioni nella programmazione e non indica una data per il rientro di Del Debbio. Riporta soltanto l’auspicio di rivederlo presto alla guida del programma, senza attribuire al conduttore o a Mediaset dichiarazioni sulle sue condizioni. In assenza di altre informazioni, il dato confermato è la sostituzione occasionale del 26 novembre, dovuta alla lieve indisposizione riferita dalla fonte.



