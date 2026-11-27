Il leader di Più Europa ha rivendicato i finanziamenti, dichiarati e destinati a obiettivi condivisi. La discussione è avvenuta nello studio di Bruno Vespa.





Il leader di Più Europa ha rivendicato i finanziamenti, dichiarati e destinati a obiettivi condivisi. La discussione è avvenuta nello studio di Bruno Vespa.





Durante la puntata di Porta a Porta del 26 novembre, Galeazzo Bignami e Riccardo Magi hanno discusso dei contributi ricevuti da esponenti di Più Europa da George Soros. Bignami, deputato di Fratelli d’Italia, ha contestato a Magi, segretario del partito, di criticare la presunta vicinanza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Donald Trump pur avendo beneficiato di finanziamenti riconducibili al finanziere. Magi ha replicato che quei fondi erano stati dichiarati e che il partito li rivendicava per obiettivi comuni. La trasmissione era condotta da Bruno Vespa.

Bignami ha citato una cifra superiore a 300mila euro, riferendosi ai contributi ricevuti da Magi e da altri esponenti della formazione politica. Nel botta e risposta ha chiesto al segretario quanto fosse stato versato da Soros. La risposta di Magi è stata che le somme erano state rivendicate per finalità condivise. La fonte che riferisce l’episodio riporta questo scambio senza precisare nel dettaglio quali obiettivi siano stati menzionati durante la trasmissione. Non è quindi possibile attribuire ai due interlocutori altre dichiarazioni sul tema rispetto a quelle riportate.

Le parole pronunciate da Bignami collegano i finanziamenti contestati a un episodio della storia economica italiana. Il deputato ha evocato la svalutazione della lira nel 1992, anno in cui l’esecutivo guidato da Giuliano Amato impose un prelievo dello 0,6% sui conti correnti. Ha attribuito a George Soros un guadagno superiore a un miliardo di dollari ottenuto dagli italiani e lo ha accusato di aver causato la svalutazione. Su questa base ha detto di interrogarsi sull’opportunità di accettare soldi da lui. Ha poi sostenuto che non spetta a chi è vicino a poteri finanziari anti-italiani criticare la subalternità altrui. Il richiamo e le conclusioni appartengono alla posizione espressa da Bignami; il resoconto non le presenta come tesi condivisa da entrambi.

Il tema dei finanziamenti era già stato affrontato pubblicamente da Più Europa. In un’intervista del 2022, Benedetto Della Vedova, allora segretario, aveva parlato di una donazione di un milione e mezzo di euro da Soros e aveva dichiarato che non vi era stata alcuna contropartita politica. Aveva descritto il sostegno come legato a una condivisione di valori liberali e democratici e di una visione europeista. Più Europa aveva sostenuto che alcuni candidati avevano ricevuto direttamente i contributi sui conti dei mandatari elettorali, in modo legittimo e trasparente. Queste dichiarazioni riguardano il precedente dibattito sui finanziamenti, non sono nuove affermazioni pronunciate da Magi nella puntata di novembre.

Un articolo del 2024 riferiva che nel 2022 Soros aveva versato 312mila euro ciascuno a Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova, Giordano Masini e Simona Emanuela Anna Carolina Viola. Carla Taibi, tesoriera del partito, aveva ricevuto 260mila euro; Anna Maria Corazza Bildt, 100mila. I contributi, secondo quel resoconto, erano stati destinati direttamente ai candidati per la campagna elettorale e dichiarati alla Camera. Più Europa aveva rivendicato politicamente il sostegno, affermando che non comportava contropartite. Le cifre descrivono i versamenti del 2022 e non vanno confuse con la somma complessiva citata da Bignami in televisione.

La documentazione del partito presenta inoltre una sezione pubblica dedicata a conti e contributi superiori a 500 euro, con elenchi annuali dal 2019 al 2026. Il sito di Più Europa riporta anche contributi di 99.789 euro versati nel gennaio 2019 da Soros e, con identico importo, da Tamiko Bolton, sua moglie. Il resoconto del 2024 colloca quei versamenti prima dell’entrata in vigore, il 31 gennaio 2019, delle norme che vietano ai partiti di ricevere finanziamenti esteri da determinate categorie. La disciplina consente invece contributi diretti ai singoli candidati. Questi precedenti aiutano a inquadrare la disputa televisiva, ma non modificano il contenuto dello scambio tra Bignami e Magi.



