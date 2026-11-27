L’attaccante brasiliano si è spento a Poços de Calda. In Italia giocò anche con Inter, Ascoli e Cremonese; con il Porto vinse la Coppa dei Campioni del 1987.





L’attaccante brasiliano si è spento a Poços de Calda. In Italia giocò anche con Inter, Ascoli e Cremonese; con il Porto vinse la Coppa dei Campioni del 1987.





A Poços de Calda, località del Minas Gerais brasiliano, è morto a 67 anni Juary Jorge dos Santos Filho. Il Santos ha reso pubblica la notizia: Juary aveva raggiunto il club a 14 anni, vestendone la maglia in 229 incontri e realizzando 101 gol. Nel 1978 si era aggiudicato il titolo paulista. Le informazioni disponibili indicano un infarto come causa della morte. Globoesporte aggiunge che l’ex attaccante combatteva contro la depressione e che avrebbe avuto conseguenze dovute a un tumore alla prostata e alla colonna vertebrale. Il club brasiliano ha annunciato la scomparsa del suo ex giocatore.

Juary arrivò in Italia nel 1980, nell’anno in cui il campionato tornò ad ammettere giocatori stranieri. La sua permanenza durò fino al 1985: in quel periodo giocò per Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese. Fu con la squadra irpina che si guadagnò un posto speciale nella memoria dei sostenitori. La scena rimasta più celebre risale al 21 dicembre 1980: Avellino-Catanzaro si disputò al San Paolo di Napoli, a ventotto giorni dal terremoto che aveva devastato la zona. A segno, il brasiliano si esibì in una danza attorno alla bandierina del corner.

La partita si svolse mentre il lutto era ancora vivo e la scena colpì chi era presente. Quel ballo divenne un tratto distintivo di Juary, indipendentemente dai risultati raccolti sul terreno di gioco. L’annata 1982-83 all’Inter non gli diede grandi soddisfazioni: mise insieme 21 presenze e due reti. In seguito passò ad Ascoli e Cremonese, prima di concludere la parentesi italiana. La fonte sottolinea che sapeva trascinare il pubblico, pur non attribuendogli il profilo di un fuoriclasse. La celebrazione presso la bandierina resta tuttavia legata soprattutto al periodo trascorso con l’Avellino.

Il successo più prestigioso della parentesi portoghese di Juary arrivò con il Porto: nel 1987, conquistò la Coppa dei Campioni e firmò la marcatura determinante nell’atto conclusivo, vinto per 2-1 sul Bayern Monaco. Quell’anno ottenne la Coppa Intercontinentale. Dopo il ritiro dal campo, rimase legato al pallone, occupandosi della crescita calcistica dei giovani presso Avellino, Potenza, Napoli e Porto; in seguito sedette sulle panchine di formazioni di Serie D, ad Aversa e Sestri Levante. Per anni si guadagnò da vivere guidando un mezzo per una società di trasporto privato, prima di riprendere il lavoro con calciatori in età giovanile.

Nel 2020, mentre era in corso il lockdown, Juary si ritrovò a Borgo San Giovanni, nel Lodigiano, un comune con 2.400 residenti. Il Santos gli affidò l’apertura di una scuola di calcio, pensata per accompagnare talenti emergenti italiani ed europei verso uno stage brasiliano. Due anni più tardi, parlando con il Corriere della Sera, spiegò di voler ripartire e raccontò la propria passione per il pallone, che definì bello in ogni luogo. L’attività avviata nel paese si aggiunse al lavoro svolto da allenatore dopo la fine della carriera agonistica, in Italia e fuori.

Il Santos, club con cui aveva cominciato da adolescente, è stato anche la società che ha comunicato la sua morte. I numeri registrati con la squadra brasiliana — 229 apparizioni, 101 gol e il titolo paulista del 1978 — precedono l’arrivo in Italia e i successi ottenuti con il Porto. Per i tifosi dell’Avellino resta anche l’episodio del dicembre 1980: una rete contro il Catanzaro e la danza intorno alla bandierina, in una giornata disputata a Napoli dopo il terremoto. Le esperienze da tecnico, la scuola calcio nel Lodigiano e il lavoro svolto lontano dai campi professionistici completano la ricostruzione della sua vita calcistica.



