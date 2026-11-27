



Dopo la broncopolmonite e lo stop agli allenamenti, Manuela Moreno riferisce che l’attrice potrebbe inviare un video invece di presentarsi in studio





Ornella Muti potrebbe non partecipare alla puntata di sabato 28 novembre di Ballando con le Stelle: la concorrente avrebbe intenzione di inviare un videomessaggio anziché raggiungere lo studio. Le notizie diffuse nella mattinata di venerdì 27 novembre restano indiscrezioni e la decisione non risulta ancora definitiva. L’attrice affronta una broncopolmonite e il medico le avrebbe raccomandato riposo assoluto, mentre in settimana non avrebbe partecipato alle prove. La sua eventuale assenza e la possibilità di un’esibizione sono dunque ancora da verificare durante la diretta. Il quadro è stato riferito da Manuela Moreno a Storie Italiane.

Ospite di Storie Italiane, programma Rai 1 affidato a Eleonora Daniele, la giornalista Manuela Moreno ha aggiornato sul percorso della concorrente Ornella Muti. Moreno partecipa anch’essa a Ballando con le Stelle e ha raccontato di non averla incontrata dopo la puntata precedente. Nei giorni seguenti, ha aggiunto, Muti non avrebbe frequentato le prove. La giornalista ha inoltre ricordato di averla vista lasciare ripetutamente la sala prove in lacrime, una scena che le ha suscitato dispiacere per la collega. Le parole riguardano gli allenamenti già svolti e non chiariscono la scelta per sabato; il video resta soltanto una possibilità.

Tra i problemi di salute emersi, la broncopolmonite è quello indicato come più grave, ma non l’unico. In Ballando segreto Muti aveva raccontato di stare male e di non riuscire a continuare gli allenamenti. Aveva anche riferito che il medico le aveva raccomandato di non muoversi e di riposare. Durante il collegamento, l’attrice aveva collegato un dolore alla cassa toracica a una presa fatta in prova: la compressione, aveva spiegato, le aveva tolto la possibilità di respirare normalmente. A questi disturbi si sommano altri acciacchi, che hanno reso più difficile la sua partecipazione alla competizione.

La settimana precedente Muti aveva comunque ballato nonostante una forte tosse, secondo quanto riportato da Adnkronos. In una puntata di La volta buona del 23 novembre, l’attrice aveva parlato di bronchite, dopo precedenti problemi alle costole e alla spalla. Rai News ha documentato inoltre la Samba eseguita da Muti e dal maestro Pasquale La Rocca nella settima puntata di Ballando con le Stelle, sulle note di “Chica Chica Boom Chic”. L’esibizione era arrivata dopo l’infortunio alla spalla della settimana prima. La cronaca dei problemi fisici, quindi, comprende episodi distinti e segnalati in momenti diversi.

La conduttrice Milly Carlucci aveva invitato sia Ornella Muti sia il maestro Pasquale La Rocca a rimandare una decisione sull’eventuale ritiro. La proposta era seguire l’andamento della situazione giorno per giorno. Durante Ballando segreto aveva consigliato all’attrice due giorni di riposo, prima di capire se potesse riprendere gli allenamenti. Carlucci aveva inoltre rimarcato che il benessere della concorrente contava più della gara. Secondo le notizie circolate, sarebbe pronta a escogitare un’alternativa per averla comunque in studio: Muti potrebbe restare seduta e rivolgersi al pubblico, senza ballare. Non è noto se abbia accolto la proposta.

Per sabato restano quindi diverse possibilità da verificare. L’assenza di una nuova coreografia e le raccomandazioni mediche non consentono di prevedere un’esibizione, ma non è stata annunciata né una rinuncia definitiva né la conferma della partecipazione. Le indiscrezioni circolate venerdì mattina consideravano più probabile che Muti inviasse un filmato invece di raggiungere lo studio. La conduttrice, tuttavia, continuava a sperare di scongiurare il ritiro e aveva prospettato anche una presenza senza ballare. La diretta chiarirà se l’attrice sarà in sala, se potrà rivolgersi al pubblico da seduta oppure se il suo saluto arriverà tramite un video registrato. Fino a quel momento, ogni indicazione sulla decisione resta provvisoria e non equivale a una comunicazione definitiva.



