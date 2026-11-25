



Gli accertamenti sulla registrazione completa avrebbero individuato un uomo oggi settantenne, ma non chiariscono il suo eventuale ruolo nella scomparsa.





Le indagini della Procura di Roma avrebbero ricondotto a un settantenne, mai emerso nelle precedenti attività investigative, la chiamata del 1983 firmata «Mario»: i Ris avrebbero trovato «significativi elementi convergenti». Emanuela Orlandi, quindicenne, sparì il 22 giugno di quell’anno, dopo la lezione di musica. Il nome del presunto interlocutore non dice però che cosa egli sapesse dell’accaduto e non spiega le rassicurazioni rivolte ai familiari. Quando telefonò avrebbe avuto circa trent’anni. Gli accertamenti avrebbero esaminato l’intero colloquio registrato, che durò quasi ventotto minuti; fino a quel momento, dell’audio erano circolati soltanto due minuti.

A ricevere la chiamata fu Mario Meneguzzi, zio di Emanuela. Il suo interlocutore, presentatosi come «Mario», pronunciò anche il nome «Pierluigi», usato da un’altra persona che aveva contattato i familiari. I due chiamanti sostennero che la ragazza si fosse allontanata di propria volontà e ne annunciarono il ritorno a breve. Le telefonate cessarono in seguito all’intervento pubblico di Giovanni Paolo II, che parlò di rapimento. La sequenza segna il passaggio dai primi contatti alle rivendicazioni successive, nel corso di settimane attraversate da messaggi e ricostruzioni diverse. I raffronti tra le voci fanno parte dell’indagine della Direzione distrettuale antimafia romana. Non rivelano la sorte di Emanuela né definiscono la parte avuta dall’uomo.

Marco Fassoni Accetti, fotografo romano di 71 anni, è al centro di un filone distinto. Nel marzo del 2013 si presentò come una delle figure principali fra i telefonisti coinvolti. Tre esami fonici, eseguiti in situazioni diverse, hanno formulato valutazioni non coincidenti sulla compatibilità della sua voce con le registrazioni del 1983. Per il personaggio chiamato «Americano» il livello indicato sarebbe vicino all’85%. Il tribunale, tuttavia, lo aveva considerato inattendibile; quell’esito tecnico non elimina le questioni ancora aperte su questo versante dell’indagine. Gli aggiornamenti riferiscono che a luglio i carabinieri hanno sentito Accetti, l’ex compagna Patrizia De Benedetti e Gabriella Boggiani, sua amica.

Boggiani ha riferito di aver registrato un messaggio su richiesta del fotografo, pensando che fosse uno scherzo. L’audio fu poi inviato da Boston nell’autunno del 1983. Nel messaggio si rivendicava il sequestro di Emanuela e si prospettava uno scambio con Ali Agca, attentatore di Papa Wojtyla. La versione contrastava con le prime telefonate, in cui si sosteneva l’allontanamento volontario. Gli investigatori valutano anche l’ipotesi di un depistaggio. Nel fascicolo figura Laura Casagrande, amica di Emanuela, indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero. Restano da chiarire l’identità e il ruolo dei diversi interlocutori, oltre a ciò che ciascuno conoscesse sulla sorte della ragazza.



