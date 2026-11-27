



Il tamponamento del 26 novembre è avvenuto sulla statale 214, in direzione Sora. Cinque persone sarebbero rimaste ferite, secondo un aggiornamento locale.





Undici veicoli, dieci auto e un furgone, sono rimasti coinvolti il 26 novembre in una serie di tamponamenti sulla superstrada Ferentino-Sora. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata diretta verso Sora, al chilometro 14 della statale 214 “Maria e Isola Casamari”, nei pressi dello svincolo per il Giglio di Veroli e del collegamento con la strada regionale 155. La circolazione è stata interrotta temporaneamente per consentire gli interventi di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Le prime informazioni attribuiscono l’avvio dell’incidente all’urto fra due auto. Successivamente, i veicoli che percorrevano la strada nella medesima direzione non avrebbero avuto spazio sufficiente per arrestarsi e avrebbero investito mezzi già coinvolti, dando luogo a nuovi impatti. La fonte principale riporta un totale di undici veicoli. Altri articoli usciti il 26 novembre divergono: parlano di oltre dieci mezzi oppure di una quindicina. Il numero complessivo non è dunque concorde. Nel resoconto iniziale, la cifra è precisata come dieci automobili accompagnate da un furgone.

Dopo i primi impatti, alcuni conducenti hanno lasciato le automobili, mentre altri mezzi continuavano a sopraggiungere. Muoversi sulla carreggiata in quelle circostanze li esponeva al pericolo di essere travolti. Le ricostruzioni dell’episodio segnalano questa situazione, ma non forniscono i nomi delle persone coinvolte. Per gestire l’emergenza sono intervenute diverse squadre: operatori del 118, carabinieri, vigili del fuoco e personale Anas. I sanitari hanno prestato assistenza alle persone interessate dall’incidente; gli altri addetti si sono occupati di rendere sicuro il segmento stradale.

Il bilancio dei feriti varia nei resoconti disponibili. La fonte principale riferisce genericamente la presenza di alcune persone ferite, senza precisarne il numero. Un aggiornamento pubblicato il 26 novembre da Auto.It indica cinque feriti, descritti come non gravi; Canale 81 Lazio parla anch’esso di cinque persone ferite. Altri resoconti riportano inizialmente quattro feriti, con un aggiornamento successivo a cinque. Non è possibile ricavare dai testi un bilancio unico più dettagliato, né attribuire alla fonte principale un numero che non specifica. Le condizioni riferite come non gravi sono riportate da Auto.It.

I documenti disponibili non stabiliscono quale sia stata la causa precisa dell’incidente. Auto.It segnala che la strada era bagnata e riferisce che si stava verificando se vi fossero residui di fluidi sul manto. Frosinone Inside e Canale 81 Lazio riportano un’altra possibilità esaminata dagli inquirenti: la presenza di una sostanza oleosa o scivolosa, forse collegata alle piogge che avevano interessato la Ciociaria. Nessuna di queste indicazioni chiarisce la responsabilità o conferma la dinamica, perché gli accertamenti erano ancora aperti. Secondo la fonte principale, le forze dell’ordine dovevano effettuare i rilievi per ricostruire la successione degli urti.

Anas ha fermato temporaneamente il traffico sulla corsia diretta a Sora per lasciare spazio alle attività di soccorso e permettere di liberare la carreggiata dai veicoli. La sospensione ha causato rallentamenti e disagi a chi percorreva la superstrada. Le squadre intervenute hanno gestito l’emergenza e lavorato per consentire la riapertura. Le fonti consultate concordano sul blocco provvisorio, ma non presentano dati identici su alcuni aspetti, tra cui il numero dei mezzi e delle persone ferite. La ricostruzione principale situa l’incidente al km 14, presso lo svincolo del Giglio di Veroli e l’innesto della strada regionale 155.



