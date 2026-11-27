



A metà del ritrovo della famiglia Meeks, mia suocera spinse mio padre, che aveva sessantotto anni, giù dal pontile.





Più tardi disse che era uno scherzo. Lo ripeté un centinaio di volte.

Ero a un metro da lei quando successe. Vidi le sue mani appiattirsi sulla schiena di mio padre. La vidi spingere con tutto il corpo. Vidi le braccia di papà allargarsi, come succede a un uomo quando il terreno non è più dove credeva di trovarlo.

Poi finì in acqua.

Papà riemerse tossendo, con l’acqua marrone fino alla vita, accanto al pontile.

Lo stagno della fattoria dello zio Wade sarà grande un ettaro e mezzo, poco fuori Buffalo, nel Missouri, in una conca tra due campi di fieno. Ci bevono le mucche. A luglio è color latte al cioccolato, con una patina verde lungo i bordi e un fondo di fango molle che ti inghiotte i piedi fino alle caviglie.

La sua camicia azzurra abbottonata era bagnata fino al petto. Quella che metteva per andare in chiesa. L’aveva indossata perché era una riunione di famiglia e voleva essere elegante. L’acqua gli arrivava sopra la fibbia della cintura.

Restò lì, sbattendo le palpebre, mentre l’acqua dello stagno gli colava dai capelli grigi lungo il viso.

Portò la mano all’orecchio sinistro.

Poi al destro.

Non c’era niente.

Le quaranta persone presenti al ritrovo ammutolirono tutte insieme.

Tutti i cugini, le zie, gli zii e i bambini della famiglia Meeks, sparsi nel cortile dello zio Wade su sedie da giardino, coperte e portelloni di pick-up. Un attimo prima, da una cassa Bluetooth di qualcuno usciva musica, i bambini strillavano sullo scivolo d’acqua e sulla collina si sentiva l’odore del brisket che cuoceva lentamente.

Ora non c’era più niente. Solo la cassa che suonava Alan Jackson per nessuno, le cicale e mio padre, fermo nello stagno con entrambe le mani premute sulle orecchie vuote.

Cindy era sul pontile, alle mie spalle, con in mano il piatto di carta.

Insalata di patate, un uovo ripieno e una fetta di anguria. Non l’aveva nemmeno posato prima di farlo.

Sorrideva.

«Oh, Leon, non prendertela», disse. A voce alta, perché tutti sentissero. «È luglio. Ti serviva una rinfrescata. Avresti dovuto toglierli.»

Qualcuno sulla riva rise. Uno dei cugini adolescenti. Poi smise.

Papà alzò lo sguardo verso di lei dall’acqua. Vide la sua bocca muoversi. Non riusciva a sentire una parola.

Non ci pensai. Mi inginocchiai sul pontile, con il mio prendisole giallo. L’avevo comprato da Dillard’s per il ritrovo, perché anche io volevo essere elegante. Le assi erano ruvide e bagnate; le sentii graffiarmi le ginocchia.

Allungai una mano verso la sua.

«Papà», dissi. «Papà, ecco. Prendimi la mano.»

Mi guardò in faccia. Non poteva sentirmi, ma riusciva a leggermi le labbra. Le legge da quando ero piccola. Mi prese la mano.

La sua mano tremava. Le mani di mio padre non tremano.

Ha sessantotto anni. Si chiama Leon Pruitt. Per trentotto anni ha arrampicato sui pali per la Southwest Electric Cooperative. Tra tempeste di ghiaccio e tornado, e sotto un caldo estivo capace di cuocerti dentro i guanti di gomma. È salito su un palo durante un temporale, con quarantamila volt a meno di un metro dal viso, e non ha mai perso l’equilibrio una sola volta.

Non cade negli stagni.

Non resta in acqua con le mani sulle orecchie, spaesato.

Tirai. Mise un piede sul piolo più basso della vecchia scaletta di legno che lo zio Wade aveva inchiodato al fianco del pontile. Poi l’altro. L’acqua gli colava addosso. Le sue buone scarpe da chiesa facevano ciac ciac.

Lo tirai su sul pontile. Rimase lì, gocciolante. Guardò me, poi l’acqua, il punto in cui era finito.

«Sono spariti, sorellina», disse. Troppo forte. Molto, molto forte. Lo sentirono tutti. «Mi sono caduti. Sono spariti.»

Capitolo due: cercare sul fondo

Josh era sulla collina ad aiutare lo zio con il brisket quando successe.

Era lassù da un’ora, con lo zio Wade e un grosso affumicatore nero a cottura indiretta che Wade aveva costruito con un vecchio serbatoio di propano. Josh è bravo con l’affumicatore. Stava affettando il primo brisket quando sentì tutti ammutolire; guardò giù per la collina e vide mio padre sul pontile, fradicio.

Quando corse giù, avevo già tirato papà fuori dall’acqua.

Attraversò il cortile di corsa, stringendo ancora il coltello da brisket. Si fermò all’imbocco del pontile, ansimando.

«Che è successo?»

Non risposi. Guardai sua madre.

Cindy era ancora lì, con il piatto di carta in mano. Alcuni cugini erano scesi al pontile. Una delle zie porse a papà un telo da mare con sopra uno squalo dei cartoni animati.

«Era uno scherzo, Joshie», disse Cindy. «Per l’amor del cielo. Sembra che l’abbia ammazzato.»

Josh guardò sua madre. Poi mio padre, avvolto nel telo con lo squalo, che continuava a portarsi le mani alle orecchie ogni pochi secondi. Come se non riuscisse a credere che fossero davvero vuote.

«Gli apparecchi acustici», dissi piano. «Li aveva addosso.»

Josh chiuse gli occhi.

Sapeva cosa significavano per papà. Conosce mio padre quasi da quanto conosce me.

Papà aveva perso gran parte dell’udito sul lavoro. Trentotto anni tra trasformatori, piattaforme aeree, motoseghe e generatori fanno questo effetto. La cooperativa aveva imposto di indossare i tappi per le orecchie solo verso il 1995. A quel punto era troppo tardi. Quando andò in pensione, non sentiva più squillare il telefono. Non riusciva a sentire la televisione, a meno che non fosse così alta da far protestare i vicini.

Per tre anni dopo la pensione, smise semplicemente di sentire le cose. Smise di andare in chiesa perché non riusciva a sentire il sermone. Smise di andare al bar al mattino perché non riusciva a sentire gli altri uomini al tavolo. Se ne stava da solo in casa, a Buffalo.

Poi, tre anni e mezzo fa, lo costrinsi ad andare da un audiologo. Ce lo portai io.

Il giorno in cui gli applicarono il suo primo paio di apparecchi, pianse nel parcheggio. Disse che riusciva a sentire i propri passi. Non sentiva i suoi passi da quindici anni.

Josh e due cugini camminarono a piedi nudi sul fondo dello stagno finché non fece buio.

Josh e i suoi cugini Travis e Cody. Si sfilarono i vestiti, rimanendo in costume da bagno, e si inoltrarono nell’acqua fino al punto in cui era entrato papà. Si misero a camminare disponendosi a griglia, piano, uno accanto all’altro, tastando il fondo con le dita dei piedi. Il fango arrivava agli stinchi. L’acqua al petto.

Trovarono un’esca da pesca. Un verme di plastica verde infilato a un amo, probabilmente perso dallo zio Wade intorno al 1994.

Trovarono una lattina di birra. Una ciabatta infradito. Una pietra che Cody giurò avesse esattamente la consistenza di un apparecchio acustico, finché non la tirò su.

Non gli apparecchi acustici.

Sapevo che non li avrebbero trovati. Lo sapevo fin dal primo minuto.

Lavoro in uno studio dentistico. Lo studio del dottor Heller, sulla Main Street a Bolivar. Sono la responsabile amministrativa. Mi occupo delle assicurazioni, della fatturazione, degli appuntamenti, dei reclami dei pazienti. Una parte del mio lavoro consiste nel sapere quanto costano le attrezzature e cosa può rovinarle.

So cosa fa l’acqua a tutto ciò che funziona a batteria. Anche se li avessero trovati, sarebbero stati da buttare. Acqua di stagno, fango, batteri. I minuscoli microfoni e i circuiti si sarebbero rovinati nel giro di pochi minuti.

Papà aveva pagato quattromila cento dollari per quel paio. Tre anni e mezzo prima.

Lo sapevo perché l’avevo aiutato a compilare l’assegno. Aveva risparmiato per due anni, con la pensione della cooperativa e la Social Security. Cinquanta dollari qui, cento là, in una lattina da caffè nella sua cucina. Aveva portato la lattina con sé dall’audiologo e aveva contato i soldi sul bancone.

Erano coperti da una garanzia contro smarrimento e danni. Tre anni. Se li perdevi o li rompevi, il produttore li sostituiva pagando una franchigia.

La garanzia era scaduta dopo tre anni.

Sei mesi prima.

E Medicare non paga un centesimo per gli apparecchi acustici.

La gente non ci crede quando glielo dico. Pensa che Medicare copra tutto per gli anziani. Non è così. Medicare Original non copre gli apparecchi acustici. Né le visite per adattarli. Papà ha un piano integrativo tramite il gruppo dei pensionati della cooperativa, e neanche quello li copre.

Adesso si possono comprare apparecchi da banco, al Walmart o in farmacia. Per poche centinaia di dollari. Ma sono per chi ha una perdita uditiva lieve. Quella di papà è grave. L’audiologo ce lo disse il primo giorno. Aveva bisogno di apparecchi veri. Su prescrizione, adattati alle sue orecchie.

Quattromila dollari, oppure sarebbe tornato a non sentire niente.

Sulla riva, mentre si faceva buio, papà sedeva su una sedia da giardino, avvolto nell’asciugamano con gli squali. Guardava i ragazzi perlustrate lo stagno. In due ore aveva detto ben poco. Quando qualcuno gli parlava, annuiva e basta.

Mi sedetti sull’erba accanto alla sua sedia. Lui si sporse verso di me.

«Non metterti nei guai con lei per colpa mia, sorellina», disse.

A voce troppo alta. Molto, molto alta. Lo sentì metà dei presenti alla riunione.

Anche Cindy, seduta al tavolo da picnic con le sue sorelle, lo sentì. Si voltò a guardarci. Poi distolse lo sguardo e rise per qualcosa che aveva detto sua sorella.

Quel giorno non rivolsi neanche una parola a Cindy.

Neanche una. Non quando venne a salutare alle macchine e disse a mio padre: «Nessun rancore, Leon, d’accordo? Mi conosci». Non quando abbracciò Josh e disse: «A tuo suocero manca il senso dell’umorismo».

Mi limitai a sorridere. Sono brava a sorridere. Chiedetelo a chiunque nello studio del dottor Heller.

Poi accompagnai mio padre a casa, a Buffalo. Seduto sul sedile del passeggero, con la camicia buona della chiesa ancora bagnata che si asciugava rigida, guardava dal finestrino i campi di fieno scorrere nel buio.

Non disse una parola per tutto il tragitto. Non poteva sentire la radio, così la spensi.

Capitolo tre: chi è Cindy

Devo parlarvi di mia suocera. Perché capiate.

Cindy Meeks ha cinquantanove anni. Fa la cassiera al Dollar General di Buffalo quattro giorni alla settimana e ogni giovedì va a farsi i capelli allo Shear Elegance, in Ash Street. È chiassosa, divertente e l’anima di ogni festa. È anche il tipo di persona che pensa che la cosa più divertente del mondo sia mettere in imbarazzo qualcun altro.

È sempre stata così. Josh dice che è sempre stata così.

Alla cena di prova del nostro matrimonio, disse a quaranta persone che ero incinta. Non lo ero. Lei pensava che fosse esilarante. Mia nonna pianse.

Al Ringraziamento di due anni fa, mise un cuscino scorreggione sulla sedia della prozia novantenne di Josh. La zia Opal ci si sedette sopra. Tutti risero. La zia Opal diventò rossa fino all’attaccatura dei capelli e se ne andò prima della torta.

Al baby shower della cugina di Josh, impacchettò una scatola vuota con della bella carta e un fiocco. Quando Brittany la aprì, Cindy disse: «Ecco cosa ti resterà della tua vita sociale!» E rise così forte che dovette sedersi.

Non è cattiva, esattamente. Josh lo dice sempre. «Non è malvagia, Kayla. È solo che non sa quando fermarsi.»

Non sono sicura che ci sia differenza.

Il padre di Josh morì quando lui aveva undici anni.

Si chiamava Ray Meeks. Anche lui era un elettricista specializzato nelle linee. Lavorava per la stessa cooperativa di mio padre. Morì nella tempesta di ghiaccio del gennaio 2007, quella grande che abbatté le linee elettriche da Joplin a St. Louis. Stava facendo il turno di notte a nord di Buffalo, per ripristinare la corrente in una fattoria dove dentro c’era un anziano attaccato all’ossigeno. Un ramo d’albero cadde sulla linea su cui stava lavorando.

Josh non ne parla molto. Neanche Cindy.

So che Josh è cresciuto senza padre da quando aveva undici anni. Cindy lo ha tirato su da sola, insieme a sua sorella, con lo stipendio da cassiera e l’assicurazione sulla vita di Ray stipulata tramite la cooperativa. So che è stato difficile.

E so che, quando Josh aveva sedici anni e cominciò a uscire con me, mio padre fu il primo uomo adulto a interessarsi davvero a lui.

Papà insegnò a Josh a pescare. Lo portò alle partite dei Cardinals a St. Louis. Quando si ruppe il camioncino di Josh, fu papà a infilarsi sotto con lui. Quando Josh mi chiese di sposarlo, chiese prima il permesso a mio padre, seduto sulla veranda di casa sua. Più tardi papà mi disse che si era messo a piangere dopo che Josh se n’era andato.

Josh lo chiama Leon. Ma lo guarda come certi uomini guardano i propri padri.

Cindy se ne accorse. Certo che se ne accorse.

Ecco cosa non avevo raccontato a nessuno. Nemmeno a mio padre.

Josh e io avevamo messo da parte duecentocinquanta dollari al mese per diciotto mesi. Su un conto di risparmio separato alla Mid-Missouri Bank, con un’etichetta nell’app della banca online. CROCIERA DI MAMMA.

Quattromilacinquecento dollari.

Una crociera per il sessantesimo compleanno di Cindy, la prossima primavera. Partenza da Galveston. Cinque notti. Cozumel e Costa Maya. Una cabina con balcone. Non era mai stata in crociera. In realtà, non era mai andata da nessuna parte. Una volta a Branson. A Eureka Springs.

Era stata un’idea di Josh. Gli sembrava che sua madre avesse rinunciato a tutto per lui e sua sorella. Voleva farle un regalo importante.

Le avremmo fatto una sorpresa a Natale. Avremmo incartato una barchetta di plastica in una scatola.

Ma lei lo scoprì. La sorella di Josh, Brittany, si lasciò sfuggire la cosa a Pasqua. E da allora Cindy ne parlava a tutto lo Shear Elegance. Ogni giovedì. Suo figlio la portava in crociera. Una cabina con balcone. Aveva già comprato due nuovi costumi da bagno al JCPenney di Springfield e un grande cappello a tesa larga.

Ne aveva parlato a tutti anche alla riunione di famiglia. Poco prima di spingere mio padre giù dal molo.

Capitolo quattro: I gradini sul retro

Domenica sera, mi sedetti con Josh sui gradini sul retro di casa.

Abitiamo in una casetta di mattoni a un piano a Bolivar, a circa mezz’ora da Buffalo. Tre camere da letto, una recinzione di rete metallica e un acero in giardino con un’altalena fatta con uno pneumatico, appesa da Josh per i nipoti.

Faceva caldo e non tirava un filo d’aria. Le lucciole cominciavano a spuntare dall’erba. Josh aveva due birre. Me ne porse una. Non la bevvi.

Avevo passato gran parte della domenica al telefono. E al portatile. Facendo quello che faccio ogni giorno al lavoro: capire chi paga cosa.

«Ho chiamato l’audiologa», dissi. «A Springfield. Quella che gli aveva regolato il primo paio.»

Josh annuì.

«La garanzia è scaduta. A gennaio. Non possono fare niente per quelli vecchi.» Presi fiato. «Un nuovo paio dello stesso modello costa quattromilatrecento dollari. I prezzi sono aumentati.»

«Va bene.»

«Medicare non paga. La sua assicurazione integrativa non paga. Ho chiamato entrambi.»

Josh non disse niente. Guardava l’altalena.

«Mi sono informata anche su un’altra cosa», dissi. «L’assicurazione sulla casa di tua madre.»

Josh si voltò a guardarmi.

«La maggior parte delle polizze per la casa include una copertura per la responsabilità civile», dissi con cautela. «Se danneggi per sbaglio la proprietà di qualcun altro, paga l’assicurazione. Per esempio, se mandi una pallina da baseball attraverso la finestra del vicino. O se spingi qualcuno in uno stagno e gli rovini gli apparecchi acustici.»

«Kayla…»

«Non sto dicendo che dovremmo farlo», dissi. «Dico solo che esiste questa possibilità. Qualcuno dovrebbe presentare una richiesta di risarcimento alla sua polizza. Dovrebbe farlo papà. O lei.»

Josh rimase in silenzio a lungo.

«Papà non lo farebbe mai», dissi. «L’hai sentito. Non metterti contro di lei per colpa mia.»

«E mamma non ammetterebbe mai di aver fatto qualcosa di sbagliato», disse Josh.

«No.»

Rimanemmo lì per un po’, con quel pensiero. Da qualche parte lungo la strada si mise a cantare un succiacapre.

Poi lo dissi.

«Voglio spenderli per papà.»

Josh non si mosse.

«I soldi della crociera», dissi. «Voglio prelevarli domani e comprargli degli apparecchi acustici nuovi. Prenderò un giorno di ferie. Lo porterò io stessa a Springfield.»

Aspettai.

«Lo so che è il regalo di compleanno per tua madre», dissi. «Lo so che ne ha parlato a tutti. Lo so che sarà un casino. Ma, Josh, lui non sente. In questo momento è seduto da solo a casa sua, a Buffalo, e non riesce a sentire la televisione, il telefono, niente. E non chiederà aiuto a nessuno. Non l’ha mai fatto.»

Josh rimase a lungo a guardare il giardino.

Guardò l’altalena. L’acero. Le lucciole che spuntavano dall’erba.

Pensavo che avrebbe detto di no. Pensavo che avrebbe detto: è mia madre, Kayla. È il suo compleanno. Gliel’abbiamo promesso.

«Erano soldi nostri, da regalare», disse alla fine. «Fallo.»

Lasciai uscire un respiro che non mi ero accorta di trattenere.

Poi aggiunse:

«E a mamma glielo dirò io.»

«Josh, non devi…»

«Sì, invece», disse. Posò la birra sul gradino. «Ha spinto tuo padre giù da un molo, Kayla. Davanti a quaranta persone. Un uomo di sessantotto anni che scalava pali insieme a mio padre.» La voce gli si incrinò. «E poi gli ha detto di non prendersela.»

Si alzò.

«Non lascerò che sia tu a dirglielo», disse. «La metterà sul conto tuo. Ti farà passare per la cattiva. So come fa.» Mi guardò dall’alto. «Quei soldi erano anche miei. È mia madre. Glielo dirò io.»

Capitolo cinque: Springfield

Lunedì mattina presi un giorno di ferie e accompagnai papà dall’audiologa a Springfield.

Alle sette chiamai la dottoressa Heller e le dissi che avevo un’emergenza familiare. Non mi fece domande. È la mia capa da nove anni.

Poi guidai fino a Buffalo e passai a prendere papà. Mi aspettava sulla veranda, con una camicia pulita. Una a quadri, non quella blu. Credo che la blu fosse ancora stesa ad asciugare sul filo, dietro casa.

Non sapeva dove stavamo andando. Gli avevo solo mandato un messaggio: Passo a prenderti alle 8. Mettiti le scarpe.

Salì in macchina e mi guardò.

«Dove si va, sorellina?» Troppo forte.

Gli mostrai il blocco per gli appunti che avevo portato. Avevo scritto sulla prima pagina, a grandi lettere nere:

SPRINGFIELD. APPARECCHI ACUSTICI.

Lo lesse. Mi guardò.

«Kayla», disse. «No.»

Voltai pagina. Avevo già scritto quella successiva.

HO GIÀ PRESO APPUNTAMENTO.

«Non posso permettermelo», disse. «Lo sai che non posso. Prenderò quelli economici. Al Walmart.»

Voltai pagina.

L’AUDIOLOGA HA DETTO DI NO. TROPPO DEBOLI PER TE.

Guardò attraverso il parabrezza. Gli si contrasse la mascella.

«Metterò da parte i soldi», disse. «Come l’altra volta.»

Voltai pagina. Non avevo scritto niente. Presi la penna dal portabicchieri e scrissi in fretta.

CI VORRANNO 2 ANNI. RESTERAI SOLO IN QUELLA CASA PER 2 ANNI.

Lo lesse. Non disse altro.

Misi la macchina in marcia.

Lo studio dell’audiologa era in un edificio medico su Battlefield Road. Ozarks Hearing Center. Lo stesso posto di prima.

La dottoressa Anjali Patel venne di persona nella sala d’attesa. Avrà avuto quarant’anni, i capelli scuri raccolti in uno chignon e occhi gentili. Si ricordava di papà.

«Signor Pruitt», disse, scandendo lentamente e a voce alta, rivolta verso di lui perché potesse leggerle le labbra. «Mi dispiace tanto per quello che è successo.»

Papà annuì. Sembrava imbarazzato.

«Venga, da questa parte», disse.

Lo sottopose di nuovo ai test. Quarantacinque minuti in una piccola cabina insonorizzata, con le cuffie, premendo un pulsante ogni volta che sentiva un bip.

L’udito era peggiorato. Non di molto. Ma un po’ sì. Dopo, la dottoressa Patel mi mostrò il grafico. Una linea che scendeva sempre più in basso, come una pista da sci.

«Grave o profonda sulle frequenze alte», disse. «Moderatamente grave sulle basse. Gli serve un apparecchio potente. Quelli da banco arrivano al massimo a una perdita lieve o moderata. Sarebbe come mettere un cerotto su una gamba rotta.»

«Quindi lo stesso modello?»

«La versione più recente», disse. «Con un controllo del feedback migliore. Bluetooth, così può ricevere le telefonate direttamente negli apparecchi.» Fece una pausa. «E una batteria ricaricabile. Niente più pile minuscole con cui armeggiare. L’ultima volta faceva fatica a gestirle.»

«Quanto costa?»

Guardò il computer.

«Quattromilatrecento», disse. «La cifra comprende l’applicazione, le visite di controllo per tre anni e una garanzia triennale contro smarrimento e danni.» Esitò. «Voglio essere sincera, signora Meeks. Le consiglio di comprargli una custodia impermeabile e una clip. Dopo quello che è successo.»

Compilai l’assegno alla reception. Con i soldi del conto su cui c’era l’etichetta con scritto CROCIERA DI MAMMA.

Quattromilatrecento dollari. Sul conto ne restavano duecento.

La receptionist mi diede la ricevuta. La piegai e la misi in borsa.

Papà era accanto a me al bancone. Mi guardò compilare l’assegno. Non disse niente. Aveva il viso molto rosso.

Fuori, vicino alla macchina, Papà continuava a scuotere la testa.

Era fermo accanto alla portiera del passeggero, nel parcheggio rovente, con le mani in tasca. Non voleva salire.

«Sono soldi tuoi, Kayla», disse. Troppo forte. Una donna che stava entrando nell’edificio si voltò a guardarci. «Sono soldi tuoi e di Josh. Ho visto il conto. Ho visto cosa c’era scritto.»

Non sapevo che l’avesse visto. Avevo cercato di nascondere il registro degli assegni.

«Quella è la crociera di Cindy», disse. «Non posso prendermi i soldi della crociera di Cindy. Non dopo… non dopo tutto questo. Non te lo perdonerà mai. Non lo perdonerà mai a Josh.»

Aprii il blocco per gli appunti sul cofano della macchina. Era così caldo che lo sentivo attraverso il cartoncino sul retro. Scrissi lentamente, a caratteri grandi, perché potesse leggere ogni parola.

Poi glielo mostrai.

SONO SOLDI DI FAMIGLIA. TU SEI FAMIGLIA.

Lo lesse. Il suo viso cambiò. Il mento cominciò a tremargli.

Voltai pagina e scrissi un’altra frase. Gliela mostrai.

E JOSH HA DETTO DI SÌ ANCORA PRIMA CHE FINISSI DI CHIEDERGLIELO.

Papà la fissò a lungo. Poi distolse lo sguardo. Verso il traffico su Battlefield Road.

«Quel ragazzo», disse piano. Sempre troppo forte, ma più piano.

Salì in macchina.

Capitolo sei: Il mimo

Gli applicarono gli apparecchi giovedì.

Presi un altro mezzo giorno di permesso. Il dottor Heller si limitò a inarcare un sopracciglio e a dire: «Vai.»

L’applicazione durò un’ora. La dottoressa Patel gli mise gli apparecchi nelle orecchie, li collegò al computer con un cavetto e regolò le impostazioni. Gli diceva delle parole. Baseball. Marciapiede. Hot dog. E lui le ripeteva. Ogni pochi minuti alzava o abbassava qualcosa sullo schermo.

Alla fine, si appoggiò allo schienale della sedia.

«Signor Pruitt», disse. Con voce normale. Senza alzare la voce. Senza parlare lentamente.

Lui si voltò di scatto. Come se qualcuno l’avesse toccato.

«Com’è il suono?» gli chiese.

Papà non rispose subito. Rimase seduto sulla sedia con la bocca appena socchiusa.

«La sento», disse. E lo disse con un volume normale. Per la prima volta da quando c’era stato il raduno.

La dottoressa Patel gli diede una piccola custodia nera, quella per ricaricarli, e gli mostrò come usarla. Gli diede anche una clip impermeabile con un cordino, così poteva agganciarli al colletto quando li toglieva. E un cartoncino con il suo numero di telefono, nel caso qualcosa andasse storto.

«Se qualcuno la spinge di nuovo in uno stagno», disse, «se li tolga prima.»

Papà rise. Poi guardò me.

Capii che stava sentendo la propria risata. Glielo lessi in faccia.

Nel parcheggio si fermò sotto gli alberi.

Lungo il bordo del parcheggio dell’Ozarks Hearing Center c’è una fila di peri. Peri Bradford, quelli che la città pianta dappertutto. Faceva caldo, non tirava un filo d’aria e si sentiva odore di asfalto e di erba appena tagliata.

Papà si fermò di colpo in mezzo al marciapiede. Inclinò la testa.

«Che uccello è quello?» chiese.

Ascoltai. Non me ne ero nemmeno accorta.

Un mimo. Su uno dei peri. Passava in rassegna tutti i canti che conosceva. Un cardinale. Poi una ghiandaia azzurra. Poi un pettirosso. Poi qualcosa che sembrava l’allarme di una macchina, che ormai i mimi in città imitano. Poi un fischio di tre note, che saliva e scendeva.

«È un mimo, Papà», dissi. «Imita gli altri uccelli.»

Non rispose. Rimase sotto il pero con la testa inclinata verso l’alto e le mani lungo i fianchi.

Se ne stette lì ad ascoltare come se fosse il primo uccello creato da Dio.

Per un minuto dovetti guardare l’asfalto.

Il fatto è che sapevo che aveva già sentito gli uccelli. Portava gli apparecchi acustici da tre anni e mezzo. Aveva sentito i mimi.

Ma penso che, per cinque giorni, abbia creduto che non ne avrebbe mai più sentito uno. Penso che sia rimasto da solo in casa sua, a Buffalo, per cinque giorni, con la televisione muta, convinto che quella sarebbe stata la sua vita da lì in poi.

E ora, su un pero in un parcheggio di Springfield, c’era un mimo che cantava come se si esibisse solo per lui.

«Tua madre diceva che a maggio cantano tutta la notte», disse Papà. Aveva la voce impastata. «La tenevano sveglia. Mi dava di gomito. Leon, fallo smettere. E io le dicevo: cosa vuoi che faccia, che salga lassù e glielo chieda per favore?»

Mamma è morta sei anni fa. Cancro al pancreas. Aveva sessantun anni.

Non avevo mai sentito quella storia.

«Le sarebbe piaciuto questo qui», disse Papà. Si asciugò gli occhi col dorso della mano. «Questo fa proprio il gradasso.»

Durante il viaggio di ritorno parlò per tutto il tempo. Quarantacinque minuti. Parlò della cooperativa. Di Mamma. Della tempesta di ghiaccio del 2007 e di quella volta che era rimasto bloccato per sei ore su una piattaforma aerea, in mezzo a una tormenta, fuori Fair Grove. Del bullpen dei Cardinals.

Si interrompeva di continuo a metà frase. Per ascoltare il ticchettio della freccia. Il rumore delle gomme sull’asfalto. La mia radio, che avevo acceso a volume basso e trasmetteva una canzone di George Strait.

«Sento il violino», disse. «Kayla. Ascolta. Senti il violino.»

Lo sentivo anch’io. Non ci avevo mai fatto caso prima.

Lo lasciai a Buffalo alle quattro. Rimase sul portico di casa e mi salutò con la mano mentre facevo retromarcia per uscire dal vialetto.

Poi, mentre stavo per andarmene, gridò qualcosa. Abbassai il finestrino.

«Cosa, papà?»

«Ho detto grazie», disse. A voce normale. Dal portico. A sei metri di distanza. «Mi sono sentito dirlo.»

Capitolo sette: Il portico di Cindy

Sabato Josh andò a casa di sua madre.

Lo accompagnai. All’inizio non voleva. Disse che se ne sarebbe occupato lui. Ma gli dissi che non l’avrei lasciato affrontare tutto da solo, neanche stavolta.

Cindy vive nella casa in cui è cresciuto Josh. Una casetta bianca con due camere da letto, ai margini di Buffalo, in Hickory Street, con un posto auto coperto, un dondolo sul portico e una quarantina di campanelli a vento. Li colleziona. Quando tira vento, si sente la sua casa da un isolato di distanza.

Quella mattina tirava vento. I campanelli impazzavano.

Cindy scese i gradini del portico per venirci incontro in giardino.

Indossava pantaloni capri e una maglietta con la scritta LA VITA È PIÙ BELLA AL LAGO. Aveva i capelli in ordine. Era sabato, quindi era stata da Shear Elegance giovedì. Aveva un gran sorriso.

«Ecco il mio ragazzo», disse.

Allargò le braccia.

Josh non la abbracciò.

Lei si fermò. Abbassò lentamente le braccia. Lo guardò. Poi guardò me, ferma dietro di lui, accanto al pick-up.

«Beh», disse. «Che vi prende? Sembrate due a cui è morto qualcuno.»

Josh inspirò. Gli vidi le mani tremare appena lungo i fianchi.

«Mamma», disse. «La crociera non si fa.»

Lei rise.

La stessa risata. Quella sul pontile. Leggera e acuta, un po’ troppo forte.

«Molto divertente», disse.

«Non è uno scherzo, mamma», disse Josh. «Lunedì Kayla ha speso i soldi. Per le orecchie di Leon.»

Cindy guardò me.

Poi suo figlio.

Poi aprì la bocca.

E quello che disse non fu ciò che mi aspettavo.

«Per le orecchie di Leon», ripeté.

Piano. Senza espressione. Come se lo stesse dicendo a se stessa.

«Costavano quattromilatrecento dollari», dissi. «Avevamo messo da parte quattromilacinquecento.»

Mi fissò. Dietro di lei i campanelli suonavano: cento campanellini tutti insieme.

«Hai speso il mio sessantesimo compleanno», disse lentamente, «per quel vecchio.»

«Mamma…»

«Per quel vecchio sordo», disse, alzando la voce. «Che non è nemmeno tuo, Josh. Non è tuo padre. È il padre di lei. E tu gli hai regalato il mio compleanno.»

Josh impallidì.

«Mamma», disse. «L’hai spinto in uno stagno.»

«Era uno scherzo!»

«Ha sessantotto anni! Per sei giorni non ha sentito niente!»

«Allora doveva toglierseli!» A quel punto Cindy urlava. Aveva il viso rosso. «Lo sanno tutti che bisogna togliersi gli apparecchi acustici vicino all’acqua! È colpa sua! Non mia!»

Il vicino dall’altra parte della strada, un vecchio seduto su una sedia da giardino, si alzò ed entrò in casa.

«L’hai detto a tutti», disse Josh. Aveva la voce bassissima. «Vero? Dal parrucchiere. Della crociera.»

«Certo che gliel’ho detto! Ero emozionata! Mio figlio mi portava in crociera!»

«E adesso sei arrabbiata perché devi dire loro che non si farà.»

Cindy si fermò.

«È di questo che si tratta», disse Josh. «Non è vero? Non di Leon. Non delle sue orecchie. Ti vergogni.»

Lei non rispose. Si voltò. Risalì di corsa i gradini del portico e si fermò davanti alla porta.

Poi si voltò di nuovo.

«È sempre stato lui», disse. Le tremava la voce. «Fin da quando avevi sedici anni. Leon di qua, Leon di là. Leon ti ha portato dai Cardinals. Leon ti ha insegnato a pescare. Leon ti ha aiutato a riparare il pick-up.» Ora piangeva. Piangeva dalla rabbia. «E sono io quella che ti ha cresciuto, Joshua. Da sola. Con uno stipendio da cassiera. Dopo tuo padre…»

Si interruppe.

«Sono io quella che è rimasta», disse. «E lui si prende il mio compleanno.»

Entrò e sbatté la porta. Tutti i campanelli a vento suonarono insieme.

Josh rimase a lungo in giardino.

Mi avvicinai e gli presi la mano. Era fredda, persino a luglio.

«Non aveva mai detto una cosa del genere», disse piano. «Su Leon. Neanche una volta.»

«Lo so.»

«Non sapevo che si sentisse così.»

Alzò lo sguardo verso la casa. Verso i quaranta campanelli a vento. Verso il dondolo sul portico, appeso ancora lì, quello che suo padre aveva montato nel 1998.

«Andiamo a casa», disse.

Capitolo otto: Il parrucchiere

Giovedì lo sapeva già tutta la città.

A Buffalo, nel Missouri, funziona così. Tremila abitanti. Come sempre, Cindy andò da Shear Elegance giovedì pomeriggio. E lo raccontò a tutti.

Solo che non era andata così.

Me lo disse la mia collega Tammy. Anche sua cognata si faceva sistemare i capelli da Shear Elegance il giovedì.

«Dice che le hai rubato la crociera», disse Tammy, alla reception dello studio del dottor Heller. Lo disse piano, perché i pazienti in sala d’attesa non sentissero. «Dice che hai convinto Josh a riprendersi il suo regalo di compleanno per pagare gli apparecchi acustici di tuo padre. Dice che tuo padre ha finto di essere ferito per spillarti dei soldi.»

Posai il telefono che avevo in mano.

«Dice che alla riunione era solo uno scherzetto da niente», continuò Tammy. «E che lui ne ha fatto una tragedia. E adesso lei non partirà per la crociera e tutti dovrebbero commiserarlo.»

«È questo che pensa la gente?» chiesi.

Tammy esitò. «Alcuni.»

Non dissi nulla.

Voglio essere sincera su questo. Avrei voluto farlo. Volevo chiamare ogni donna da Shear Elegance e raccontare loro per filo e per segno cos’era successo. Volevo parlare loro dell’asciugamano con lo squalo, delle orecchie senza apparecchi e dei ragazzi che avevano cercato nello stagno fino al buio.

Ma pensai a papà, sulla riva, mentre si chinava verso di me. Troppo forte.

«Non crearle problemi per colpa mia, sorella.»

Così non lo feci.

Josh lo sentì al negozio di mangimi. Suo cugino Cody glielo raccontò alla stazione di servizio. Qualcuno pubblicò qualcosa nel gruppo Facebook della comunità di Buffalo a proposito di «persone che usano i genitori anziani per far sentire in colpa i familiari e farsi dare dei soldi». Nessun nome. Ma lo sapevano tutti.

Quella sera Josh lo lesse sul telefono, seduto al tavolo della cucina. Posò il telefono a faccia in giù e per un bel po’ non disse nulla.

«Dovrei dire qualcosa?» chiese. «Pubblicare qualcosa? Raccontare alla gente com’è andata davvero?»

«Non lo so», dissi. «Servirebbe a qualcosa?»

«No», rispose. «Finirebbe solo per creare due schieramenti. E poi tutti dovrebbero scegliere da che parte stare.»

Papà lo sentì al caffè.

A questo non avevo pensato. Il martedì successivo a quando aveva ricevuto i nuovi apparecchi acustici, papà tornò al Buffalo Café. Era la prima volta dopo una settimana. Si sedette al lungo tavolo in fondo con gli uomini in pensione, come faceva ogni mattina prima che l’udito cominciasse a peggiorargli.

E sentì tutto. Ogni parola. Chiaramente, senza perdersi una sillaba. Meglio di quanto avesse sentito negli ultimi quindici anni.

Compreso quello che la moglie di Walt Hensley disse a Lois Kemper nel separé alle sue spalle.

«Quella Kayla Meeks ha preso i soldi della crociera di Cindy e li ha spesi per suo padre. Ci credi? Dopo che Cindy ha cresciuto quel ragazzo tutta da sola.»

Papà non disse loro niente. Finì il caffè. Pagò il conto. Lasciò un dollaro alla cameriera.

Poi tornò a casa e mi chiamò. Al telefono. Che adesso riusciva a sentire, grazie al Bluetooth, direttamente nelle orecchie.

«Sorella», disse. «Devo chiederti una cosa.»

«Va bene, papà.»

«Cindy sa di Ray?»

Non capii.

«Il padre di Josh», disse papà. «Sa cos’è successo quella notte? Durante la tempesta di ghiaccio?»

«Sa che è morto, papà. Sul lavoro. Lo sanno tutti.»

Per molto tempo rimase in silenzio dall’altra parte della linea.

«Non è quello che ti ho chiesto», disse.

Capitolo Nove: La tempesta di ghiaccio

Me lo raccontò quella sera. Dopo cena venne in macchina fino a Bolivar, si sedette al tavolo della nostra cucina e raccontò tutto a entrambi. A Josh e a me.

Non l’aveva mai detto a nessuno. In diciotto anni. Nemmeno a mia madre.

13 gennaio 2007. La tempesta di ghiaccio.

A quel tempo papà era già caposquadra. Lavorava per la cooperativa da vent’anni. Ray Meeks faceva parte della sua squadra. Ray aveva trentaquattro anni. Era un lineman da nove anni. Papà stesso lo aveva formato, quando Ray era entrato come apprendista nel 1998.

«Era bravo», disse papà. «Davvero bravo. Prudente. Intelligente. Nel giro di qualche anno sarebbe diventato caposquadra anche lui.»

Lavoravano ininterrottamente da trentuno ore. Metà della contea di Dallas era senza corrente. Il ghiaccio ricopriva ogni linea con uno strato spesso cinque centimetri. Gli alberi crollavano dappertutto, come spari.

Verso le due del mattino ricevettero una chiamata da una fattoria sulla Route 32, a nord della città. Un anziano usava l’ossigeno in casa. Il suo generatore di emergenza si era guastato. Sua figlia era al telefono con la centrale e piangeva.

«Mandai su Ray», disse papà. «Lo mandai su per il palo. Io ero a terra a tenergli la luce. Fu una mia decisione.»

Si fermò. Abbassò lo sguardo sul tavolo della cucina.

«Non vidi il ramo», disse. «Una grossa quercia rossa. Ricoperta di ghiaccio. Pendeva sopra la linea. Avrei dovuto vederla. Era compito mio accorgermene. Ero il caposquadra.»

Josh sedeva immobile dall’altra parte del tavolo.

«Il ramo cadde sulla linea», disse papà. «Proprio nel punto in cui lavorava Ray. Trascinò giù la linea, la traversa e Ray.»

Nella mia cucina nessuno respirava.

«Salii io», disse papà. «Per tirarlo giù. Il palo era ancora in piedi. Non so come. Mi arrampicai sul ghiaccio con i ramponi e lo calai a terra. Era ancora vivo quando arrivammo giù.»

Guardò Josh.

«Chiese di te», disse piano. «E di tua sorella. E di tua madre. Disse: di’ a Cindy che mi dispiace di aver saltato la cena.»

Josh emise un suono che non gli avevo mai sentito fare.

«Morì in ambulanza», disse papà. «A metà strada per Springfield. Feci il viaggio con lui. Gli tenni la mano.»

Si asciugò gli occhi con il dorso della mano.

«La cooperativa avviò un’indagine», disse. «Dissero che era stato un incidente. Che non era colpa di nessuno. La tempesta. Il ghiaccio.» Scosse la testa. «Ma ero io il caposquadra. Lo mandai su. Non vidi il ramo. E non lo dissi mai a tua madre. Andai al funerale, rimasi in fondo e non le dissi neanche una volta che ero stato io a mandarlo lassù.»

«È per questo?» chiese Josh. Aveva la voce roca. «È per questo che… quando avevo sedici anni? La pesca? Le partite dei Cardinals?»

Papà annuì lentamente.

«Gli ero debitore», disse. «Non potevo restituirtelo. Ma pensai che almeno avrei potuto esserci.»

«E poi sei diventato un brav’uomo», disse. «Come lui. E non fui più debitore di niente a nessuno. Ti volevo semplicemente bene.»

Josh si nascose il viso tra le mani.

Allungai il braccio oltre il tavolo e presi la mano di mio padre. Tremava di nuovo.

«Papà», dissi. «Perché ce lo racconti adesso?»

Mi guardò a lungo.

«Perché ho sentito quello che dicono al caffè», disse. «Che Cindy ha cresciuto quel ragazzo tutta da sola. Che le ho rovinato il compleanno.» Inspirò. «E ha ragione, Kayla. L’ha cresciuto da sola. Per colpa mia.»

«Andrò a trovarla», disse. «Domani. E glielo racconterò.»

Capitolo Dieci: Quello che Leon le raccontò

Andò da lei una domenica pomeriggio, dopo la messa.

Ci chiese di accompagnarlo. Non per parlare. Solo per stargli vicino. «Nel caso mi tiri qualcosa», disse. Accennò quasi un sorriso.

Andammo in auto a Hickory Street, con due macchine. Papà sulla sua vecchia Silverado. Josh e io sulla nostra. Quando arrivammo, Cindy era seduta sull’altalena del portico con un bicchiere di tè freddo. I campanelli a vento suonavano.

Vide il camion di papà e si alzò.

Vide il camion di Josh dietro di lui e si rimise a sedere.

Papà percorse il vialetto fino a casa sua. Lentamente. Si era messo la camicia azzurra abbottonata, quella della riunione. Lavata e stirata. Non so se l’avesse fatto apposta.

Si fermò ai piedi dei gradini del portico.

«Cindy,» disse.

«Leon.»

«Posso sedermi?»

Lo guardò a lungo. Poi fece un cenno verso la sedia del portico di fronte all’altalena.

Lui salì i gradini e si sedette. Josh e io restammo in fondo ai gradini, accanto al posto auto coperto. Lei non ci disse di andarcene.

Papà alzò una mano e si toccò l’orecchio destro. Il nuovo apparecchio acustico. Poi il sinistro.

«Adesso riesco a sentirti», disse. «Molto bene. Questi sono meglio dei vecchi.»

«L’ho saputo», disse Cindy. La sua voce era piatta.

«Voglio dirti una cosa», disse papà. «Una cosa che avrei dovuto dirti diciotto anni fa. E voglio che tu ascolti tutto prima di dire qualsiasi cosa. Puoi farlo?»

Lei non rispose. Ma non si alzò nemmeno.

Lui le raccontò tutto.

Tutte le cose. Le trentuno ore. La fattoria sulla Route 32 e il vecchio attaccato all’ossigeno. Mandare Ray su per il palo. Il ramo di quercia rossa che non aveva visto. Arrampicarsi sul ghiaccio per tirarlo giù.

Di’ a Cindy che mi dispiace di aver saltato la cena.

L’ambulanza. A metà strada per Springfield. La mano di Ray stretta nella sua.

Cindy non si mosse per tutto il tempo. Rimase seduta sull’altalena del portico, con il bicchiere di tè freddo stretto tra le mani, i campanelli a vento che suonavano; il suo viso passò dal rosso al bianco, poi a un’espressione che non le avevo mai visto.

Quando papà arrivò al punto dell’ambulanza, il bicchiere le scivolò dalle mani. Cadde sulle assi del portico e si ruppe. Il tè freddo si sparse dappertutto.

Lei non lo guardò nemmeno.

«Ero il caposquadra», disse papà. «La decisione spettava a me. Me la porto addosso ogni giorno da diciotto anni. Non te l’ho mai detto perché sono stato un codardo. Pensavo che mi avresti odiato. E avevi tutto il diritto di farlo.»

Si sporse in avanti sulla sedia del portico.

«E quando Josh ha cominciato a venire da me», disse, «ho pensato: forse posso fare qualcosa. Forse posso esserci per questo ragazzo, visto che gli ho portato via suo padre. Non ho mai voluto prendere il tuo posto, Cindy. Non l’ho mai desiderato. Volevo solo restituire un po’ di quello che avevo tolto.»

Cindy lo fissò.

«Tu c’eri», sussurrò. «Quando è morto.»

«Gli tenevo la mano.»

«Ha detto…» La voce le si spezzò. «Ha detto che gli dispiaceva di aver saltato la cena.»

«Sì, signora.»

Si coprì il viso con entrambe le mani.

«Avevo preparato il polpettone», disse tra le dita. «Quella sera. L’ho tenuto al caldo nel forno. Fino alle quattro del mattino. Continuavo a pensare che sarebbe tornato a casa. Poi ha chiamato la cooperativa.»

Scoppiò a piangere. Singhiozzi forti, ansimanti, scomposti. Sull’altalena del portico, con quaranta campanelli a vento che tintinnavano sopra la sua testa.

Josh salì i gradini. Si sedette sull’altalena accanto a sua madre. Le mise un braccio intorno alle spalle.

Lei si voltò, appoggiò il viso alla sua spalla e pianse.

Papà rimase seduto sulla sedia del portico, di fronte a loro. Non disse nulla. Restò lì, con le lacrime che gli rigavano il viso.

Dopo molto tempo, Cindy sollevò la testa.

Guardò papà. Aveva il viso devastato. Il mascara le colava dappertutto. Sembrava più vecchia di quanto l’avessi mai vista.

«Ti ho spinto», disse. «Giù dal pontile. Davanti a tutti.»

«Non era uno scherzo», disse. «Non davvero. Ero arrabbiata con te. Eri lì, sul pontile, e Josh era su per la collina; quella mattina mi aveva appena detto che il prossimo aprile sarebbe andato con te alla partita inaugurale dei Cardinals. Solo voi due. Come ogni anno.» Scosse la testa. «E ho pensato: si sta portando via mio figlio. Me lo porta via da sempre. E io…» Si fermò. «Ti ho messo le mani sulla schiena.»

«Lo so», disse di nuovo papà.

«Lo sapevi?»

«Ho sentito che ti spingevi», disse piano. «Uno scherzo è una spintarella. Tu hai spinto.»

Capitolo undici: La richiesta di risarcimento

Cindy venne a casa nostra martedì sera.

Non era mai venuta a casa nostra senza telefonare prima. Non era mai venuta a casa nostra senza che Josh la invitasse. Alle sette di sera era sul portico d’ingresso della nostra casa a Bolivar, con una busta color manila in mano.

«Kayla», disse. «Posso entrare?»

La feci entrare.

Si sedette al tavolo della cucina. Lo stesso tavolo dove papà ci aveva raccontato della tempesta di ghiaccio. Josh entrò dal garage e si fermò sulla soglia quando la vide.

Aprì la busta. Ne tirò fuori una pila di fogli.

«Ho chiamato il mio agente assicurativo», disse. «Gary Pfeiffer, della Farm Bureau. Ieri.» Mi guardò. «Lo sapevi, vero? Della copertura per responsabilità civile?»

«Lo sapevo», dissi. «Non volevo costringerti a farlo.»

«Lo so.» Spinse i fogli verso di noi. «Così l’ho fatto da sola.»

Era un modulo per la richiesta di risarcimento. Compilato con la sua grafia svolazzante.

Alla voce Descrizione dell’incidente aveva scritto:

Il 12 luglio, durante una riunione di famiglia al laghetto della fattoria di mio cognato, ho spinto deliberatamente Leon Pruitt giù da un pontile, facendolo cadere in acqua. Non è stato un incidente. I suoi apparecchi acustici sono andati persi. Sono responsabile.

«Gary ha detto che non avrei dovuto scrivere “deliberatamente”», disse. «Ha detto che potrebbero non pagare se è stato intenzionale. Mi ha detto di scrivere che l’ho urtato per sbaglio.»

«E tu cosa gli hai risposto?» chiese Josh.

«Gli ho detto che ho smesso di mentire», disse Cindy.

Tirò fuori un altro foglio. Una lettera della Farm Bureau, datata quel pomeriggio.

Avevano pagato lo stesso. Gary Pfeiffer era andato di persona a parlare con il perito e aveva sostenuto che una donna di cinquantanove anni che, per fare uno scherzo durante una riunione di famiglia, spingeva un parente giù da un pontile stava facendo una bravata, non un gesto deliberato per causare un danno. Il perito era d’accordo. Copertura per responsabilità civile personale. Nessuna franchigia.

Un assegno di quattromilacento dollari. Il valore degli apparecchi acustici originali. Intestato a Leon Pruitt.

«Gliel’ho portato stamattina», disse Cindy. «Leon l’ha girato a voi due.» Lo fece scivolare sul tavolo. «Ha detto di dirvi che sono soldi di famiglia.»

Guardai l’assegno. Poi mia suocera.

«Cindy», dissi. «Il tuo premio assicurativo aumenterà. Probabilmente per tre anni, a causa di questa richiesta.»

«Lo so», disse. «Gary me l’ha detto. Circa duecento dollari all’anno.» Quasi rise. «Mi sembra comunque meno di una crociera.»

Poi tirò fuori dalla busta un’altra cosa.

Un opuscolo. Carnival Cruise Line. Da Galveston a Cozumel. Cinque notti.

«Non ci vado», disse. «Non con quei soldi. Quei soldi sono per le orecchie di Leon. Lo sono sempre stati.»

«Però», disse, guardando Josh, «mi piacerebbe andarci. Un giorno. Per i miei sessant’anni. Se vorrete ancora portarmi.» Voltò l’opuscolo. «Pagherò la mia metà. Ho da parte qualcosina. E mi servirà una compagna di cabina.»

«Chi?» chiese Josh.

Cindy rimase a lungo a guardare il tavolo.

«Pensavo», disse lentamente, «di chiedere a tua sorella. E a Kayla.» Alzò gli occhi verso di me. «Se ti andrebbe di venire. Un viaggio tra donne. Io e le mie ragazze.»

Non sapevo cosa dire. Ero seduta al tavolo della cucina e guardavo la donna che aveva detto a quaranta persone, alla cena prima del mio matrimonio, che ero incinta. Che aveva messo un cuscino a pernacchia sulla sedia della zia Opal. Che aveva spinto mio padre giù da un molo.

La donna che aveva tenuto il polpettone caldo in forno fino alle quattro del mattino, aspettando un uomo che non era mai tornato a casa.

«Mi piacerebbe, Cindy», dissi.

Lei annuì. Non riusciva a parlare.

Il giovedì successivo, da Shear Elegance, Cindy disse a tutti la verità.

C’era la cognata di Tammy. Lo raccontò a Tammy, che lo raccontò a me. Cindy era seduta sulla poltrona con i bigodini di stagnola tra i capelli e raccontò tutto al salone. La riunione di famiglia. Il molo. Il fatto di averla assecondata. Gli apparecchi acustici. I soldi della crociera. Leon.

Non raccontò della tempesta di ghiaccio. Quella era una cosa sua. E di papà.

Ma disse che aveva sbagliato. Che Kayla non aveva rubato niente. Che era la cosa giusta da fare.

«E poi ha detto», mi raccontò Tammy alla reception dello studio del dottor Heller, «che se qualcuno osa parlare ancora male di Leon Pruitt in quel salone, gli metterà un cuscino a pernacchia sulla sedia.»

Capitolo dodici: Il luglio successivo

La riunione della famiglia Meeks si tenne di nuovo il secondo sabato di luglio. Al laghetto della fattoria dello zio Wade.

Una quarantina di persone. Lo scivolo d’acqua. La cassa Bluetooth che suonava Alan Jackson. Lo zio Wade e Josh, sulla collina, accanto all’affumicatore con il brisket.

Papà venne. Stavolta indossava una maglietta. Una grigia, presa alla frittura di pesce dei pensionati della cooperativa. E un costume da bagno.

«Ho pensato di vestirmi adatto all’occasione, quest’anno», disse.

Ad aprile siamo andate in crociera.

Cindy, Brittany e io. Cinque notti in partenza da Galveston sulla Carnival Breeze. Cabina con balcone. Cozumel e Costa Maya. Cindy indossò il suo grande cappello a tesa larga e tutti e due i costumi nuovi. Si scottò il secondo giorno e spellò per una settimana.

L’ultima sera eravamo sedute sul balcone, con i piedi appoggiati alla ringhiera, a bere piña colada da ananas di plastica e a guardare la luna sorgere sul Golfo.

«Ray diceva sempre che un giorno saremmo andati in crociera», disse Cindy. «Quando i ragazzi fossero cresciuti.» Guardò il mare. «Credo che gli piacerebbe. Noi tre.»

Brittany appoggiò la testa sulla spalla di sua madre. Allungai la mano e presi quella di Cindy. Lei la strinse.

Il giorno della partita inaugurale, Josh e papà andarono a vedere i Cardinals a St. Louis, come ogni anno.

Stavolta avevano tre biglietti.

Cindy indossava una maglietta rossa dei Cardinals, comprata al Walmart di Bolivar. Non era mai stata a una partita. Non conosceva le regole. Per due volte fece il tifo per la squadra sbagliata.

Papà sedeva tra lei e Josh e le spiegava ogni singolo lancio. Lei riusciva a sentirlo. Lui riusciva a sentire lei. Discutettero del battitore designato per tre inning.

Josh mi mandò una foto durante l’intervallo del settimo inning. Erano tutti e tre in piedi, a cantare «Take Me Out to the Ballgame». Cindy aveva il braccio infilato in quello di papà.



