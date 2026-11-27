L’uomo, 41 anni, e il cane di otto anni sono morti sull’A24 tra Tagliacozzo e Carsoli-Oricola. La Procura di Avezzano indaga sulla dinamica.





L’uomo, 41 anni, e il cane di otto anni sono morti sull’A24 tra Tagliacozzo e Carsoli-Oricola. La Procura di Avezzano indaga sulla dinamica.





La famiglia ha scelto che Andrea Vernarelli e Volt riposino nella stessa tomba. L’uomo aveva 41 anni ed è morto sull’A24 mentre era in viaggio con il cane. Lo schianto è avvenuto mercoledì 25 novembre, lungo la carreggiata diretta a Roma, fra Tagliacozzo e Carsoli-Oricola. Le cause non sono ancora definite: la Procura di Avezzano conduce le verifiche, mentre le prime ipotesi restano prive di conferma. All’arrivo dei soccorritori, Volt si trovava vicino a Vernarelli. Aveva otto anni e, stando agli elementi finora emersi, accompagnava abitualmente il proprietario durante escursioni e trasferimenti.

A Villalago, dove nel 2019 Vernarelli acquistò un’abitazione, il rapporto con Volt era ben conosciuto. Nato a Tivoli, sapeva muoversi in montagna e aveva familiarità con i percorsi del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Appena ne aveva occasione, rientrava in paese, spesso accompagnato dal cane. Le persone che lo incontravano ne apprezzavano l’indole vivace e l’umorismo. Seguiva la Lazio e si occupava professionalmente di energie rinnovabili, guidando un’azienda che produceva pannelli solari. La decisione dei familiari di destinarli alla medesima sepoltura rispecchia la loro consuetudine: Volt condivideva con Vernarelli le passeggiate e gli spostamenti. Volt aveva otto anni e gli era vicino.

La permanenza abruzzese di Vernarelli era collegata a lavori da svolgere nella sua abitazione. Era rientrato a Villalago per intervenire sulla caldaia e dedicarsi al recupero di alcuni mobili. Prima della partenza aveva mangiato con un amico e disputato con lui una partita a scacchi. In seguito era ripartito insieme a Volt. Le informazioni disponibili non precisano né a che ora abbia lasciato il paese né quando la Panda si sia arrestata. Anche i motivi dell’interruzione sono sottoposti a controllo. Il tragitto verso Roma si è concluso sull’autostrada, dove entrambi hanno perso la vita.

Al momento non è disponibile una ricostruzione definitiva dello schianto. Le prime verifiche ipotizzano che la Fiat Panda si sia arrestata per un guasto o per un incidente autonomo. Vernarelli sarebbe uscito dall’auto con il cane Volt; le ragioni della sua uscita non sono state accertate. In seguito, un mezzo in transito avrebbe investito l’uomo, dando origine a ulteriori urti con altre automobili. La fonte principale parla di quattro veicoli coinvolti in tutto e riferisce che gli occupanti degli altri mezzi sono rimasti illesi. Restano da chiarire sia la sequenza delle collisioni sia la causa della sosta. Gli investigatori potranno valutare le ipotesi iniziali alla luce dei controlli sulla vettura e dei rilievi effettuati sul posto dell’incidente per definire l’accaduto.

Dopo l’incidente sono giunti sul posto agenti della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e addetti di Strada dei Parchi. Gli operatori dell’associazione 16 Maggio 1982 hanno accertato la morte di Vernarelli; Volt era ormai privo di vita al suo fianco. Non vi erano margini per soccorrere nessuno dei due. Spetta agli investigatori e alla Procura di Avezzano ricostruire l’accaduto. Resoconti diffusi successivamente parlano di quantità differenti di veicoli e divergono circa la collocazione del cane o l’ordine delle collisioni. La fonte principale non convalida tali particolari; perciò non costituiscono prova di una diversa ricostruzione dei fatti finora nota.

Il corpo di Vernarelli è custodito all’obitorio del San Salvatore dell’Aquila, sotto disposizione dell’autorità giudiziaria mentre si attende l’autopsia. La Asl ha in carico Volt. Per seguire il procedimento avviato dopo lo schianto, i familiari si sono rivolti a un avvocato. Non è stata comunicata la data delle esequie: la loro organizzazione dipende dai prossimi sviluppi, e resta ferma la volontà di dare ad Andrea e al cane una sepoltura condivisa. Le verifiche dovranno stabilire perché la vettura si fermò e che cosa precedette l’investimento. Fino alla conclusione degli accertamenti, la successione resta incerta.



