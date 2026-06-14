Avevo paura del buio, finché lui non mi ha insegnato che il buio non è niente… rispetto a quello che stava per farmi.





Il primo litigio violento arrivò un mese dopo. Eravamo a casa sua, un attico minimalista con pareti bianche e luci soffuse. Lui stava cucinando. Io avevo risposto a un messaggio di un collega – Marco, cinquant’anni, sposato con tre figli.





“Chi è?” chiese Lorenzo, senza voltarsi.

“Marco. Quello che ti ho detto, il collega del turno di notte.”

“Perché ti scrive a quest’ora?”

“Non lo so. Forse per lavoro.”

Lorenzo spense il fuoco. Si avvicinò lentamente, con un modo di camminare che all’inizio mi era sembrato sicuro di sé, ma che ora riconoscevo come qualcos’altro. Controllo.

Mi strappò il telefono di mano.

“Lorenzo, che fai?”

Lessi il messaggio. Era innocente: Domani ricordati del report delle ore straordinarie. Glielo mostrai. Ma lui non guardava lo schermo. Guardava me.

“Non mi piacciono i colleghi che scrivono la sera.”

“È solo lavoro.”

“Sei mia, Margherita. E io non condivido quello che è mio.”

Non lo urlò. Lo sussurrò. E fu molto, molto peggio.

Gli chiesi scusa. Non sapevo nemmeno per cosa, ma chiesi scusa. Lui mi perdonò, e quella notte fu la più passionale che avessimo mai passato. Il giorno dopo mi comprò un bracciale d’argento con incisa una data: il giorno in cui ci eravamo conosciuti.

“Per ricordarti da dove vieni”, disse.

Non capivo che la data non era per me. Era per lui. Un promemoria di quanto tempo avevo già speso nella sua gabbia.

******

La paura del buio ce l’avevo da bambina.

Mia madre mi trovava sempre addormentata con la luce accesa, il pupazzo di pezza stretto al petto, la radio accesa per non sentire i rumori del palazzo. Crescendo, quella paura era diventata un’ombra lontana. A diciott’anni dormivo senza problemi. A ventidue ridevo di me stessa per quelle notti da bambina.

Ma con Lorenzo, la paura tornò. Solo che si trasformò.

Non avevo più paura del buio fisico. Avevo paura del buio che lui portava dentro.

Una notte mi svegliai con la mano di Lorenzo sulla mia gola. Non stringeva. Sfiorava. Come se stesse valutando. Ma i suoi occhi erano aperti e non mi guardavano. Guardavano il vuoto.

“Lorenzo?”

Sbatte le palpebre. Sorride. “Sognavo te.”

La mano si allontanò. Io ci credetti. Perché è più facile credere a una bugia che ammettere di aver scelto un mostro.

******

Il secondo colpo di scena arrivò con una telefonata.

Ero nel bagno del mio ufficio, le mani che tremavano, il respiro corto. Avevo trovato un numero nella giacca di Lorenzo. Un numero scritto a penna sulla fodera interna, come se qualcuno l’avesse appuntato di nascosto.

Lo chiamai da un telefono pubblico vicino al lavoro.

Rispose una voce femminile. Giovane. Stanca.

“Pronto?”

“Scusa, sto cercando Lorenzo. Mi ha dato questo numero.”

Silenzio. Poi: “Chi parla?”

“Una sua amica.”

L’altra donna rise. Non era una risata felice. Era il suono di qualcuno che ha già pianto tutto ciò che poteva piangere.

“Lorenzo non ha amiche. Ha prede. Ascoltami bene, qualunque cosa ti abbia detto, scappa. Io sono scappata tardi. Ce l’ho fatta per miracolo. Lui ti isola, ti convince che sei pazza, poi inizia con i lividi in posti che nessuno vede. E quando pensi di aver toccato il fondo, lui ti fa credere che il fondo sia colpa tua.”

Le chiesi il nome. Non me lo diede. Mi disse solo: “Controlla sotto il letto.”

Quella notte, mentre Lorenzo dormiva, mi infilai sotto il letto del suo attico con una torcia accesa. Trovai una scatola di metallo. La aprì.

Fotografie. Almeno dieci. Donne diverse. Con i volti gonfi, gli occhi neri, le braccia piene di lividi. Alcune sorridevano. Altre no. Sul retro di ogni foto, una data e una frase scritta con la stessa calligrafia di Lorenzo.

“Tradimento.”

“Mancanza di rispetto.”

“Bugie.”

L’ultima foto era diversa. Era una ragazza che non avevo mai visto, ma il suo volto non aveva lividi. Aveva gli occhi chiusi, la pelle grigia, e qualcosa di sbagliato nella posizione del collo.

Sul retro: “Lezione imparata.”

Il mio stomaco si contrasse. La torcia cadde. Il buio mi avvolse completamente, e per la prima volta da quando ero bambina, non ne ebbi paura.

Perché il buio, almeno, non mente.

******

Non scappai quella notte.

So che ti starai chiedendo come sia possibile. So che starai pensando: “Io sarei scappata subito”. Ma la verità è che la paura non funziona così. La paura ti paralizza. La paura ti sussurra che forse hai capito male. La paura ti fa credere che se provi a scappare, lui ti troverà.

E Lorenzosembrava in grado di trovare chiunque.

Aveva lavorato nella sicurezza informatica. Sapeva tracciare telefoni, clonare chiavi, accedere a telecamere private. Lo scoprii nei giorni successivi, frugando nel suo studio mentre lui era fuori città. Trovai appunti su tutte le sue ex. Indirizzi, abitudini, numeri di tessere sanitarie.

Trovai anche un file col mio nome.

*“Margherita – Routine: esce alle 7:40, prende il caffè al bar sotto casa, torna alle 18:15. Amiche: Chiara (debole), Elena (lontana). Punti deboli: padre assente, bisogno di approvazione, paura dell’abbandono. Strategia: amore liquido + isolamento graduale.”*

Stavo piangendo in silenzio quando lui rientrò prima del previsto.

“Tesoro? Sei qui?”

Chiusi il computer. Mi asciugai le guance. Uscii dallo studio con un sorriso che ancora oggi mi fa venire i brividi a ripensarci.

“Ero in bagno. Com’è andata la riunione?”

Lorenzo mi guardò. I suoi occhi scuri mi scrutarono per qualche secondo. Poi sorrise, mi prese per mano e mi fece sedere sul divano.

“Hai gli occhi rossi. Hai pianto?”

“No. Mi è entrato qualcosa.”

Mi accarezzò i capelli. “Lo sai che puoi dirmi tutto, vero? Io ti proteggo. Il mondo là fuori è crudele, Margherita. Ma io non ti lascerò mai fare male.”

Fu in quel momento che capii.

Non era solo un uomo violento. Era un uomo che si era costruito un’identità intera attorno all’idea di possedere le donne. E la cosa più spaventosa era che lui ci credeva davvero. Nel suo cranio malato, proteggere significava controllare. Amare significava distruggere chiunque potesse distrarti da lui.

******

L’escalation drammatica non fu lenta. Fu un’esplosione.

Una settimana dopo, Lorenzo mi chiese di andare a vivere da lui. Rifiutai, inventando una scusa sul contratto d’affitto. Lui annuì, ma quella notte non dormimmo insieme. Lui rimase sveglio in salotto, a bere whisky, a guardare la televisione spenta.

La mattina dopo, i miei pesci rossi erano morti.

La vasca era in soggiorno. L’acqua era calda. Troppo calda.

“Cosa è successo?” chiesi, sentendo il panico salire.

Lorenzo scrollò le spalle. “Sarà stato il sole.”

Non c’era sole. Era novembre.

******

Il confronto finale non avvenne in un luogo drammatico. Non ci furono urla, non ci furono coltelli, non ci furono poliziotti che sfondano la porta.

Avvenne in cucina, con l’acqua che bolliva per la pasta, mentre lui tagliava i pomodorini con una precisione inquietante.

“Devo dirti una cosa”, cominciai, la voce più ferma di quanto mi sentissi.

“Dimmi.”

“Ho parlato con una tua ex. Si chiama Sara.”

Il coltello si fermò. Il silenzio riempì la stanza. Lui non alzò lo sguardo. Non per rabbia. Per concentrazione.

“Sara è una bugiarda patologica. Te l’ha detto che era stata in un ospedale psichiatrico?”

“Mi ha detto che l’hai quasi uccisa.”

Lorenzo depose il coltello. Si asciugò le mani nello strofinaccio. Si voltò verso di me con un’espressione che non gli avevo mai visto: non rabbia, non tristezza. Delusione. Come se fossi stata io a tradirlo.

“Margherita, io ho fatto tutto per te. Ho cambiato i miei progetti, ho spostato le trasferte, ho pensato a te in ogni singola decisione. E tu vai a parlare con una squilibrata?”

“Ho visto le foto, Lorenzo.”

Silenzio.

“Le foto sotto il tuo letto.”

Per la prima volta, qualcosa si incrinò nel suo volto. Non era paura. Era sorpresa. Lui era stato così attento, così metodico, così certo di nascondere ogni traccia. E io, la sua preda più facile, l’avevo scoperto.

Si avvicinò. Istintivamente indietreggiai, ma la schiena urtò contro il piano cottura.

“Non scappare”, disse.

Non era una minaccia. Era un dato di fatto.

******

Quello che accadde dopo lo racconto ancora con la nausea in bocca.

Lorenzo non mi picchiò. Non mi strangolò. Fu molto più intelligente.

Prese il telefono dal mio taschino – quando fosse riuscito a prenderglielo, non lo so – e chiamò la polizia. Disse, con voce tremante e lacrime perfette: “La mia ragazza ha minacciato di farsi del male. Ha problemi di salute mentale. Ha bisogno di aiuto.”

Quando arrivarono gli agenti, io ero seduta per terra con le ginocchia al petto, la bocca piena di sangue perché mi ero morsa la lingua per non urlare. Lui mi aveva spinto, ero caduta, e lui aveva passato quindici minuti a dirmi che nessuno mi avrebbe creduta. Che lui era il professionista rispettabile, e io la ragazza instabile con la paura del buio.

“Vediamo un po'”, disse un agente sfogliando il suo taccuino. “Lorenzo ci ha detto che hai smesso la terapia.”

Non avevo mai iniziato alcuna terapia.

“Che hai avuto episodi di paranoia.”

Mai successo.

“Che gli hai lanciato un oggetto.”

Falso.

Ma avevo i lividi sulle braccia – quelli vecchi, quelli che lui mi faceva mentre dormivo. E gli agenti guardarono quelli, poi guardarono me, poi guardarono Lorenzo che piangeva in un angolo stringendo la foto di noi due.

“Signorina, dobbiamo accompagnarla al pronto soccorso per una valutazione psichiatrica.”

Dissi di no. Dissi che era lui il mostro. Dissi delle foto sotto il letto, dei pesci rossi bolliti, della scatola di metallo.

Un agente andò a controllare.

Quando tornò, il suo sguardo era cambiato. Non era compassione. Era imbarazzo.

“Signorina, abbiamo controllato. Sotto il letto non c’è niente.”

******

Lorenzo aveva spostato tutto mentre ero al lavoro. Sapeva che avrei parlato. Sapeva che sarebbe arrivato il momento. E aveva preparato la scena.

Per lui, quella notte, fui io la pazza isterica. Io la ragazza che aveva inventato storie per attirare l’attenzione. Io la minaccia per sé e per gli altri.

Mi portarono via in ambulanza. Lui rimase sulla porta di casa, con gli occhi ancora lucidi, e mi fece ciao con la mano.

Non piansi. Non urlai. Mi sedetti in silenzio sul lettino dell’ambulanza e ripensai a quella bambina che aveva paura del buio. La bambina che lasciava la luce accesa perché i mostri non esistevano, ma se esistevano, si nascondevano nell’ombra.

La verità è che i mostri non hanno bisogno del buio. I mostri hanno bisogno che tu abbassi la guardia. Che tu ti fidi. Che tu chiami amore ciò che invece è una prigione.

******

Non finisce qui, ovviamente.

Sono stata in osservazione psichiatrica per settantadue ore. Ho convinto i medici che non ero una minaccia per me stessa. Sono uscita. Ho cambiato città. Ho cambiato numero. Ho cambiato nome sui social.

Lorenzo mi ha cercata per otto mesi. Mi ha scritto email da account falsi. Mi ha lasciato messaggi vocali in cui piangeva e diceva: “Torna da me, ti perdono”. Mi ha mandato fiori al vecchio indirizzo di lavoro – un mazzo di rose rosse con un biglietto: “Il buio non è niente. Io lo so. Tu lo sai. Torna.”

Ma io ormai sapevo la verità.

Il buio non è niente, Lorenzo. Il buio è solo assenza di luce.

Ma tu eri l’assenza di tutto il resto. Di empatia. Di verità. Di umanità.

E alla fine, non avevo più paura del buio. Avevo paura della luce, perché nella luce ti avevo visto sorridere, e quel sorriso mi era sembrato amore.

Ora vivo in una casa senza serrature speciali. Nessuna paura. Nessun uomo che decide chi devo essere.

Qualche volta, ancora oggi, spengo tutte le luci prima di dormire. E sorrido.

Perché il buio, finalmente, è solo buio.

E io non sono più quella bambina.

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