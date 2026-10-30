Bake Off Italia del 30 ottobre, chi è eliminato: dedicato ad Halloween con Brenda Lodigiani e Iginio Massari

La puntata del 30 ottobre di Bake Off Italia su Real Time si tinge di paura con una puntata speciale interamente dedicata ad Halloween, alla presenza di bambini, della conduttrice Brenda Lodigiani e dei giudici fissi Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara, affiancati dal maestro Iginio Massari per la prova tecnica.





La puntata del 30 ottobre di Bake Off Italia su Real Time si tinge di paura con una puntata speciale interamente dedicata ad Halloween, alla presenza di bambini, della conduttrice Brenda Lodigiani e dei giudici fissi Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara, affiancati dal maestro Iginio Massari per la prova tecnica.





Venerdì 30 ottobre, sul canale televisivo Real Time, va in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. La trasmissione prende il via alle ore ventuno e venticinque circa. Alla conduzione di Bake Off Italia di oggi torna Brenda Lodigiani, affiancata dai giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Essi sono chiamati a giudicare i piatti realizzati dai vari concorrenti, che sotto il tendone di Villa D’Adda Borromeo cercano di ottenere il riconoscimento di Miglior pasticcere amatoriale italiano.

Al cast fisso di giudici si unisce Iginio Massari, che presenza nel programma esclusivamente in vista della prova tecnica. Il format, oltre che in televisione, è visibile anche in streaming su Discovery+, dove le puntate vengono rilasciate con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda sul piccolo schermo. Lo show, il trenta ottobre, è interamente dedicato ad Halloween e al fianco della conduttrice presenziano una serie di bambini pronti a seguire le creazioni dei pasticceri amatoriali.

La competizione sotto il celebre tendone entra subito nel vivo con lo svolgimento delle sfide previste dalla scaletta della puntata tematica. Ad aprire la puntata del trenta ottobre di Bake Off Italia è, come di consueto, la prova creativa. Per tale manche, i protagonisti sono chiamati a realizzare una torta mostruosa. Ogni bambino ha realizzato un disegno del loro mostro preferito e, in ordine casuale, a ogni concorrente è stato assegnato uno di questi disegni.

Gli aspiranti pasticceri devono trasformare i disegni dei bambini in dei dolci. Per completare le ricette, i concorrenti hanno a disposizione due ore di tempo effettivo. L’appuntamento a tema Halloween di Bake Off Italia continua con la prova tecnica. Accompagnato da due piccoli aiutanti, il pasticcere Iginio Massari costringe i partecipanti a realizzare una torta moderna, che ha ribattezzato Mela Avvelenata. Si tratta di una preparazione che necessita di una base di sablè breton alla cannella.

Al suo interno c’è un delicato Biancomangiare, un biscuit alle mandorle e un inserto di mele caramellate. Sopra, come decorazione, è presente una mela donata a ciascun concorrente da Massari. Quest’ultimo ha previsto uno scherzetto ai partecipanti: nelle ricette a loro disposizione, infatti, mancano tre passaggi fondamentali. In tale prova Daniela, indossando il Grembiule Blu, può usufruire di un vantaggio, che consiste nell’assaggiare il dolce realizzato da Massari. Infine, la puntata del trenta ottobre di Bake Off Italia si svolge la prova a sorpresa.

I partecipanti devono realizzare un chocolate bar a tema Halloween a base di cioccolato. Gli aspiranti pasticceri, suddivisi in tre squadre, devono preparare trenta cioccolatini, trenta barrette e trenta cake pops. Al termine della prova, i giudici assegnano il Grembiule Blu al concorrente migliore della puntata, mentre il peggiore è definitivamente eliminato. La trasmissione prosegue seguendo le dinamiche classiche del talent show culinario prodotto per Discovery Italia.

La conduzione di Brenda Lodigiani guida il pubblico attraverso le diverse fasi della gara, mentre i giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara mantengono alta la tensione con i loro giudizi tecnici. La presenza dei bambini arricchisce la prova creativa, offrendo spunti visivi e creativi originali per i dolci mostruosi. La prova tecnica ideata da Iginio Massari mette a dura prova la precisione e la tecnica dei concorrenti, costretti a fare i conti con l’assenza dei passaggi nella ricetta scritta.

Il vantaggio di Daniela, detentrice del Grembiule Blu, rappresenta un elemento strategico importante per affrontare la torta Mela Avvelenata. La prova a sorpresa finale, basata sulla suddivisione in tre squadre, richiede spirito di squadra e coordinazione per completare la produzione massiccia di cioccolatini, barrette e cake pops a tema Halloween. Il programma si conferma così un appuntamento fisso del venerdì sera di Real Time. La struttura della puntata rispetta la tradizione del format televisivo, unendo momenti di leggerezza e tensione agonistica tra i banchi della pasticceria amatoriale. I concorrenti continuano la loro corsa verso la vittoria finale sotto lo sguardo attento dei giudici e del pubblico collegato da casa o tramite la piattaforma streaming Discovery Plus.

La trasmissione televisiva di Real Time intrattiene i telespettatori con sfide sempre più complesse e strutturate. Ogni concorrente mette in campo le proprie abilità culinarie per evitare l’eliminazione definitiva. Il tendone di Villa D’Adda Borromeo accoglie nuovamente i protagonisti della pasticceria amatoriale italiana. La puntata del trenta ottobre rappresenta un momento centrale della stagione televisiva del programma. I giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara valutano ogni minimo dettaglio delle preparazioni dolciarie. I bambini presenti in studio portano allegria e fantasia durante la prima prova creativa della serata. I disegni dei mostriciattoli prendono forma grazie alla maestria e alla creatività degli aspiranti pasticceri in gara.

La prova tecnica guidata da Iginio Massari e dai suoi due piccoli aiutanti alza notevolmente il livello tecnico della competizione. La torta Mela Avvelenata richiede precisione millimetrica nella gestione della sablè breton alla cannella. Il Biancomangiare e il biscuit alle mandorle completano la struttura interna del dolce ideato dal maestro pasticcere. L’inserto di mele caramellate aggiunge un ulteriore strato di sapore e complessità alla preparazione. Lo scherzetto organizzato da Massari con la rimozione di tre passaggi fondamentali dalla ricetta mette in grande difficoltà i concorrenti. Daniela sfrutta al meglio il vantaggio concesso dal Grembiule Blu per assaggiare in anteprima la creazione del maestro.

La terza ed ultima prova a sorpresa vede i pasticceri amatoriali divisi in tre squadre distinte. Il chocolate bar a tema Halloween impegna i partecipanti nella realizzazione di trenta cioccolatini, trenta barrette e trenta cake pops. La gestione del cioccolato richiede rapidità, coordinazione e perfetta sintonia tra i membri delle rispettive squadre. I giudici valutano il lavoro corale e il risultato finale prima di emettere il verdetto definitivo sulla puntata. L’assegnazione del Grembiule Blu premia il migliore della puntata del trenta ottobre, mentre il peggior concorrente deve abbandonare definitivamente il tendone.

Il percorso dei concorrenti all’interno di Bake Off Italia prosegue senza sosta tra dolcezza, tensione e spirito di competizione. La conduzione brillante di Brenda Lodigiani accompagna il pubblico televisivo e gli utenti della piattaforma streaming Discovery+ fino all’epilogo della puntata speciale di Halloween. Gli spettatori seguono con passione le vicende dei concorrenti sotto il tendone, tifando per i propri pasticceri amatoriali preferiti. La puntata si conclude con l’uscita definitiva dello sconfitto e la conferma dei migliori talenti della pasticceria amatoriale italiana per i prossimi appuntamenti televisivi previsti nel palinsesto della rete.

Il percorso dei concorrenti all’interno di Bake Off Italia prosegue senza sosta tra dolcezza, tensione e spirito di competizione. La conduzione brillante di Brenda Lodigiani accompagna il pubblico televisivo e gli utenti della piattaforma streaming Discovery+ fino all’epilogo della puntata speciale di Halloween. Gli spettatori seguono con passione le vicende dei concorrenti sotto il tendone, tifando per i propri pasticceri amatoriali preferiti. La puntata si conclude con l’uscita definitiva dello sconfitto e la conferma dei migliori talenti della pasticceria amatoriale italiana per i prossimi appuntamenti televisivi previsti nel palinsesto della rete.



