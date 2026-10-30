Usa il cellulare durante una terapia elettrica: pochi secondi dopo accade l’impensabile





Il terapista lo aveva avvertito di non usare il telefono. L’apparecchiatura ha emesso scintille a causa di un malfunzionamento. Il giovane ha riportato una grave commozione cerebrale. Il caso è ora in tribunale.





Un uomo di 25 anni, Jack, è improvvisamente crollato perdendo i sensi durante una sessione di elettrostimolazione ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Le immagini video mostrano il giovane sdraiato su un lettino di trattamento, collegato ad apparecchiature per terapia elettrica e diversi cavi. Il suo terapista, Adam, ha dichiarato di essersi allontanato brevemente dalla stanza dopo aver avvertito Jack di non utilizzare il cellulare durante il trattamento.

Tuttavia, pochi minuti dopo la sua uscita, Jack ha preso comunque il telefono. Poco dopo, l’apparecchiatura ha iniziato a emettere scintille a causa di un malfunzionamento, facendo crollare il giovane privo di sensi sul lettino.

Allertato dalle grida d’aiuto, Adam è tornato di corsa e ha prestato i primi soccorsi, portando Jack in ospedale. I medici hanno confermato che il ragazzo aveva subito una grave commozione cerebrale.

In seguito all’incidente, la famiglia di Jack ha intentato una causa contro Adam, chiedendo 600.000 dollari di risarcimento. Secondo loro, l’apparecchiatura terapeutica presentava problemi di sicurezza che hanno causato le lesioni e sia Adam che la clinica dovrebbero essere ritenuti responsabili.

La difesa di Adam, invece, sostiene che il terapista avesse chiaramente avvertito il paziente di non usare il telefono e che l’incidente sia stato provocato dalla sua decisione di ignorare le istruzioni di sicurezza.

Il caso è ancora in corso e sarà il tribunale a stabilire le responsabilità.



