Insoddisfatta del taglio di capelli, torna dal parrucchiere e lo accoltella alle spalle: arrestata una donna di 27 anni





Le immagini della videosorveglianza mostrano il momento dell’aggressione. La vittima ha riportato solo ferite lievi. La donna aveva già chiesto un rimborso e minacciato di dare fuoco al salone.





Una cliente insoddisfatta del suo taglio di capelli ha accoltellato il suo parrucchiere all’interno del salone di bellezza. È accaduto il 5 maggio, quando Liss Kunna, 27 anni, si è presentata nel negozio di Eduardo Ferrari.

Le immagini della videosorveglianza mostrano la donna avvicinarsi al parrucchiere mentre stava acconciando i capelli di un’altra cliente e parlava con lei. All’improvviso, Liss ha estratto un coltello dalla borsa e ha colpito Eduardo alla schiena.

L’uomo, terrorizzato e in forte dolore, è riuscito a fuggire dal salone. Il personale è intervenuto immediatamente, immobilizzando la donna e togliendole il coltello. Poco dopo è arrivata la polizia, che ha arrestato Liss.

Eduardo è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato solo ferite lievi.

Secondo quanto emerso, la donna aveva già frequentato il salone il 7 aprile per dei colpi di sole e una permanente. Pochi giorni dopo era tornata per chiedere un rimborso, sostenendo che il trattamento chimico le avesse rovinato i capelli e aveva persino minacciato di dare fuoco al salone.

Il caso è stato inizialmente classificato come aggressione, ma l’avvocato difensore di Eduardo ha chiesto che venga indagato come tentato omicidio.



