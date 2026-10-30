“Giusto spaccare tutto” Le deliranti affermazioni della giovane zecca in diretta da Del Debbio





Francesca, la giovane zecca spesso ospitata da Del Debbio, ci ha regalato questo indecente siparietto.





“Questa violenza è necessaria e assolutamente giustificata bene che abbiate paura” “Anche le vetrine?” Domanda Del Debbio. “Certo, è necessario in questo momento”. E dice a Capezzone che lei si alza tutti i giorni alle 5 del mattino, va a fare la scaffalista e a “spaccarsi” la schiena al supermercato.

Ora… vorrei fare sommessamente notare alla signorin* Francesca che mia figlia da 6 anni lavora in un supermercato, cassiera, scaffalista, tutto ciò che le compete. Anche lei si alza alle 5 ma il fine settimana non va a spaccare vetrine, tirare sassi alle forze dell’ordine e a devastare le città. Non so se le è chiaro. Grazie al cielo non tutti i giovani sono come lei. (VIDEO)



