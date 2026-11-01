Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, insulti e scontro a Ballando con le stelle





Volano parole pesanti in giuria durante la puntata dello show condotto da Milly Carlucci su Raiuno





Parole dure e toni accesi hanno segnato la puntata dello show Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci su Raiuno. Al centro del confronto televisivo ci sono stati i botta e risposta tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, compagni di banco in giuria e già protagonisti in passato di discussioni animate. La tensione è salita in studio dopo l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Barbara d’Urso ha commentato la coreografia del maestro senza fare riferimento alla concorrente.

L’intervento di Mariotto ha provocato la replica immediata di d’Urso con l’accusa esplicita di non interrompere le altre persone. La discussione ha coinvolto anche altri presenti nello studio televisivo. Simona Ventura ha chiesto se la Muti non avesse i piedi da ballerina, mentre d’Urso ha risposto parlando di provocazioni e ossessioni. L’intervento di Francesca Fialdini ha riacceso il dibattito sulla tensione percepita in giuria. La concorrenza con il maestro La Rocca nella scorsa edizione è stata richiamata durante il confronto.

Pasquale La Rocca ha chiesto commenti piu sinceri sulla concorrente Ornella Muti poiche sembra che ogni giudizio non sia sincero e che si giri intorno senza trovare il punto centrale della questione. Guillermo Mariotto ha rincarato la dose accusando la collega Barbara d dUrso di tirare il sasso e nascondere la mano, ricevendo un nuovo insulto da parte della giurata nello studio televisivo di Raiuno durante lo show condotto da Milly Carlucci. Il secondo momento di forte attrito e arrivato dopo la prova di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina con nuovi botta e risposta accesi e giudizi contrastanti che hanno richiesto l intervento immediato dei conduttori per cercare di riportare la calma tra tutti i protagonisti della serata televisiva

Nel filmato che ha preceduto l’esibizione, il concorrente ha criticato i toni usati da Mariotto nelle puntate precedenti, mentre in studio la discussione proseguiva con nuovi botta e risposta accesi tra i presenti e giudizi contrastanti che hanno richiesto l’intervento immediato dei conduttori per cercare di riportare la calma tra tutti i protagonisti della serata televisiva nello studio di Raiuno durante la quinta puntata dello show condotto da Milly Carlucci.

Questa situazione ha evidenziato ancora una volta il clima particolarmente teso e difficile che si respira all’interno della giuria, dove le opinioni sulle esibizioni dei vari concorrenti in gara continuano a generare accese discussioni, polemiche e scambi verbali molto duri che spesso superano i confini della normale dialettica televisiva e artistica tra i diversi membri del programma del sabato sera di Raiuno

Barbara d’Urso ha invitato a lasciar perdere certi argomenti, ma la frase non è stata gradita dal giurato. Guillermo Mariotto ha replicato con un commento molto critico nei confronti della collega. La risposta di d’Urso non si è fatta attendere con un nuovo richiamo ai modi del giurato. Per riportare la calma in studio è dovuto intervenire Alberto Matano con una proposta di mozione per moderare i termini. Alberto Matano ha dichiarato di aver sentito parole che non gli sono piaciute.

La replica iniziale di Guillermo Mariotto e stata semplicemente che Chi cerca trova senza alcuna esitazione durante la trasmissione. Poco dopo e arrivata una parziale ammissione di colpa molto sincera da parte dello stesso giurato presente in studio. Guillermo Mariotto ha fatto un mea culpa spiegando chiaramente che tirando la coda al gatto arriva puntualmente un graffio. La puntata della trasmissione si e conclusa definitivamente con il punteggio finale assegnato alla coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Barbara d Urso e Carolyn Smith hanno assegnato il voto otto, mentre tutti gli altri giurati hanno dato dieci raggiungendo quarantasei punti totali.



