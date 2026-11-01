Death Valley, come finisce: cosa succede negli episodi 5 e 6? Trama, protagonisti e curiosità sulle location





Un doppio appuntamento televisivo svela i colpevoli di due omicidi complessi, chiudendo il primo ciclo narrativo della fiction della BBC.





La programmazione della serie televisiva britannica Death Valley arriva al traguardo della sua prima stagione con la messa in onda degli ultimi due appuntamenti, precisamente il quinto e il sesto episodio. La produzione, firmata da BBC Studios Comedy con la supervisione della produttrice Nikki Wilson, porta sullo schermo le battute finali delle indagini condotte dai protagonisti.

Nel quinto episodio, la trama si sposta attorno a una cena con delitto organizzata come evento ludico, che si trasforma rapidamente in una reale inchiesta per omicidio dopo la morte a coltellate dell’attore Anthony Hart. Le indagini successive, scritte dall’autore Paul Doolan e dirette dal regista Simon Hynd, permettono di ricostruire le dinamiche familiari e i rancori che animavano il gruppo. Si scopre infatti che Owen Hart aveva tentato in precedenza di avvelenare il genitore, mentre il colpo mortale è stato sferrato da Dennis Williams. Il movente di quest’ultimo affonda le radici nella disperazione: Williams ritiene la vittima direttamente responsabile del decesso di sua figlia Lorna, avvenuto a causa di condizioni lavorative massacranti.

Il sesto episodio sposta L’attenzione su un contesto differente, una riunione scolastica in cui Janie Mallowan, interpretata da Gwyneth Keyworth, e John Chapel, impersonato da Timothy Spall, si trovano a investigare sull’uccisione del meccanico Dean Ward. Le piste seguite dagli investigatori conducono al ritrovamento di un corpo all’interno di un canale di scolo e gettano luce sul decesso di un’amica di Janie, Sian. Il quadro che emerge svela che Rhiannon Hopkins aveva investito Patrick de Jong con la propria vettura e aveva successivamente deciso di eliminare Dean Ward, il quale aveva scoperto la verità sui fatti. All’interno del veicolo al momento dell’investimento era presente anche Sian, il cui coinvolgimento emotivo e psicologico nella vicenda ha condotto a un epilogo drammatico.

Oltre alla risoluzione dei casi criminali, la conclusione della stagione riserva sviluppi significativi per le vicende personali dei protagonisti principali. John Chapel e Janie Mallowan superano le distanze e si riconciliano, mentre la stessa Janie riceve una promozione professionale. Sul fronte privato, le dinamiche relazionali riservano ulteriori sorprese, con John che intraprende una frequentazione con Yvonne, la madre di Janie, chiudendo il cerchio narrativo di questo primo ciclo di episodi.



