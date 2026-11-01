Come finisce Libera 2, anticipazioni della seconda puntata su Rai 1: nuovi sospetti su Nina e indagini serrate a Trieste

La fiction con Lunetta Savino e Matteo Martari prosegue con il terzo e il quarto episodio della nuova stagione ambientata in Friuli Venezia Giulia





La fiction con Lunetta Savino e Matteo Martari prosegue con il terzo e il quarto episodio della nuova stagione ambientata in Friuli Venezia Giulia





La programmazione televisiva della rete ammiraglia Rai propone la seconda puntata di Libera 2 – Il caso Elena Palma, la fiction diretta da Gianluca Mazzella e prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, con Matteo Levi nel ruolo di produttore. La trasmissione degli episodi tre e quattro è fissata per la prima serata di domenica 1° novembre 2026.

L’attesa per questo appuntamento televisivo è particolarmente alta tra il pubblico appassionato di vicende giudiziarie e drammi familiari, soprattutto dopo l’ottimo riscontro ottenuto dalla prima stagione della serie con protagonista la nota attrice barese Lunetta Savino nei panni della brillante giudice. La narrazione televisiva si sviluppa attraverso sei episodi complessivi, organizzati in tre serate, in cui ogni dettaglio investigativo viene scandito con precisione chirurgica per mantenere alta la tensione narrativa senza ricorrere a espedienti narrativi banali o colpi di scena gratuiti.

Al centro della vicenda giudiziaria si trova il procedimento a carico del rapper Omar Alami, accusato del femminicidio di Elena Palma, un processo che la giudice Libera Orlando presiede nella sua veste istituzionale di presidente della Sezione penale del Tribunale di Trieste. La narrazione unisce gli accertamenti d’aula alle vicende personali dei protagonisti, mostrando come le scoperte investigative finiscano per condizionare i legami affettivi.

La lavorazione della serie televisiva si è svolta tra il 16 marzo e il 2 mayo 2026, sfruttando le ambientazioni reali di Trieste e Muggia, con riprese effettuate in luoghi riconoscibili come Piazza Unità d’Italia, la Camera di Commercio, il Tribunale, l’Ospedale Maggiore, l’Università degli Studi e Palazzo Galatti. La scelta di girare sul territorio friulano non rappresenta soltanto un fondale pittoresco, ma costituisce una componente fondamentale per radicare la storia in un contesto geografico ben definito, dove la vita istituzionale e quella privata dei personaggi si sfiorano continuamente lungo le strade cittadine e nei luoghi simbolo del capoluogo giuliano.

Nel corso del terzo episodio, Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari e recentemente riavvicinatosi alla figlia Clara, riesce a sopravvivere a un’aggressione subita in circostanze delicate. Durante le sue ricerche personali su Nina De Angelis, la testimone chiave del processo con cui ha intrapreso una relazione sentimentale, scopre dettagli inediti sul suo passato. Nina ha un figlio che è stato affidato all’ex marito Franco Tomizza. Gli approfondimenti successivi rivelano un ulteriore elemento di rilievo: lo stesso Franco Tomizza risulta essere stato l’amante segreto della vittima Elena Palma.

Questa scoperta amplia il raggio dei possibili moventi, costringendo la giudice Libera Orlando a esaminare le dinamiche relazionali senza confondere i rapporti personali con le prove materiali necessarie per l’esito del giudizio in tribunale. L’intreccio si fa via via più fitto, mettendo a dura prova la lucidità di Pietro, il quale cerca di barcamenarsi tra il desiderio di proteggere la donna che ama e la consapevolezza che le ombre sul suo conto potrebbero compromettere l’intera inchiesta giudiziaria in corso.

Parallelamente, il magistrato Cesare Scuderi prosegue la sua inchiesta riservata su un traffico d’armi legato alla Direzione Distrettuale Antimafia, un’indagine che lo porta a stringere un legame sentimentale con la veterinaria Isabella Orlando. La situazione precipita nel quarto episodio, caratterizzato dal ritrovamento della collana appartenuta a Elena Palma proprio all’interno dell’appartamento di Nina. Questo elemento trasforma la donna nella principale sospettata, impedendo a Libera di continuare a interrogarla in aula nella sua precedente veste di testimone.

Convinto che le minacce ricevute da Nina provengano dall’ex marito Franco, Pietro decide di agire in prima persona per proteggerla, arrivando a nasconderla alla polizia per metterla al sicuro. Tale iniziativa aumenta esponenzialmente la sua esposizione e crea una situazione di forte imbarazzo istituzionale per la giudice. Nello stesso frangente, il magistrato Cesare Scuderi subisce l’interruzione di un blitz e riceve una grave minaccia, circostanza che lo costringe ad allontanare Isabella per preservarla dal pericolo. Il quadro complessivo della seconda serata lascia aperto il caso principale, evidenziando come la pressione giudiziaria e le tensioni emotive continuino a mettere alla prova tutti i personaggi principali, da Davide Moresco ad Aldo Ferrero, lungo la trama della serie televisiva.

Le riprese effettuate sul territorio hanno permesso di valorizzare la geografia urbana, inserendo gli spazi istituzionali e quelli della vita privata all’interno di un percorso narrativo che richiede a Libera di gestire contemporaneamente due responsabilità molto gravose. Fuori dall’aula entrano in gioco affetti e legami che rendono estremamente difficile mantenere la distanza professionale richiesta dal ruolo. La seconda stagione si compone complessivamente di sei episodi, suddivisi in tre serate, e il caso principale attraversa l’intero ciclo permettendo di seguire il modo in cui una nuova prova riesce a modificare le ipotesi formulate nelle udienze precedenti.

La collaborazione tra la giudice e il magistrato palermitano Cesare Scuderi si rivela complessa anche a causa di un conto aperto risalente agli anni trascorsi a Palermo. Da anni Scuderi insegue il boss noto come il Carnaru, coinvolto nel traffico d’armi che passa proprio da Trieste, e le sue indagini finiscono inevitabilmente per incrociare il caso Palma. La presenza di Scuderi, interpretato da Gaetano Bruno, introduce elementi di forte tensione investigativa che si sommano ai drammi personali dei protagonisti, offrendo al pubblico una prospettiva ampia sulle dinamiche della criminalità organizzata e sulla corruzione che lambisce i confini regionali.

Nel frattempo, la giovane Clara, impegnata ad affrontare l’esame di maturità e a costruire una routine con il padre appena ritrovato, vive con timore l’arrivo di Nina, temendo di perdere l’affetto faticosamente riconquistato. La sua relazione sentimentale con Elia giunge a una conclusione dolorosa, mentre nella sua esistenza fa capolavoro un nuovo ragazzo. Dal canto suo, Davide Moresco, costretto a crescere da solo per via della tournée della madre, lavora come vicequestore alle indagini collegate al processo per la morte di Elena Palma, tentando senza successo di tenere Libera e Pietro lontani dai guai e scoprendo di nutrire ancora sentimenti per l’ex moglie.

Aldo Ferrero, dopo gli scontri vissuti nella prima stagione, ha sviluppato con Libera una stima autentica e decide di verificare di persona alcuni elementi del caso Palma, pur consapevole dei rischi enormi. La complessità delle relazioni coinvolge anche Isabella Orlando, descritta come la nota solare della famiglia che, correndo al mattino, incontra Cesare Scuderi e instaura con lui un legame basato sulla sincerità. La figura di Nina De Angelis, insegnante nel centro studi frequentato da Pietro, si caratterizza per intelligenza e riservatezza, pur essendo costretta a mentire a causa delle minacce ricevute.

La messa in onda della seconda puntata su Rai 1 rappresenta un momento cruciale per comprendere gli sviluppi successivi dell’intera fiction, confermando l’attenzione del pubblico per le vicende giudiziarie e sentimentali ambientate nel capoluogo giuliano, dove ogni segreto custodito dai personaggi rischia di emergere drammaticamente alla luce del sole nel corso delle prossime udienze in tribunale e delle verifiche sul campo condotte dagli investigatori addetti alle indagini e alla tutela della legalità nello Stato italiano odierno.



