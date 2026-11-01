Enzo Iacchetti rifiuta la politica: mi ha cercato la Sinistra ma non mi candido





Il popolare conduttore televisivo svela di aver ricevuto un’offerta dal cartello dell’opposizione, mossa da Nicola Fratoianni, ma spiega di non avere alcuna ambizione per le urne.





Il mondo dello spettacolo e quello delle istituzioni restano due binari separati per Enzo Iacchetti. Nel corso di una recente intervista radiofonica rilasciata alla trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro, il volto storico di Striscia la Notizia ha ammesso di essere stato contattato per scendere nell’agone elettorale. L’approccio, secondo quanto raccontato dal comico lombardo, è arrivato direttamente dalle file dell’opposizione e nello specifico per iniziativa di Nicola Fratoianni.

La risposta del settantaquattrenne è stata tuttavia un netto rifiuto. Davanti alla prospettiva di indossare i panni del candidato, Iacchetti ha chiuso la porta a qualsiasi coinvolgimento istituzionale, preferendo mantenere la propria autonomia espressiva. Nonostante il secco stop alla sua discesa in campo, il presentatore ha voluto rivendicare la propria identità ideale, dichiarandosi comunista e indicando in Enrico Berlinguer l’unico punto di riferimento politico della sua vita.

Nel corso del botta e risposta in studio, l’artista non ha nascosto le proprie posizioni critiche verso l’attuale scenario di Governo. In passato, infatti, non ha mancato di manifestare dissenso nei confronti delle decisioni adottate da figure di primo piano come Matteo Salvini, Roberto Vannacci e Giorgia Meloni. Nel mirino delle sue critiche era finito anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci, un giudizio che lo stesso Iacchetti ha poi provveduto a ridimensionare nel corso del programma.

La notizia del corteggiamento politico conferma come la popolarità dei personaggi televisivi continui a esercitare un certo fascino sui partiti in cerca di volti noti da schierare nelle competizioni elettorali. Tuttavia, per il momento, il pubblico potrà continuare a vedere Iacchetti esclusivamente sui palcoscenici e davanti alle telecamere, lontano dai banchi del Parlamento.



