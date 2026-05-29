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Belen Rodriguez, doppio incidente a Milano con il suv: le foto dei passanti e il rischio denuncia per omissione di soccorso

Emanuela B.
29/05/2026
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Nuovo caso intorno a Belen Rodriguez, e questa volta al centro della vicenda ci sarebbero due incidenti stradali avvenuti a Milano, con un possibile rischio di denuncia per omissione di soccorso. Secondo quanto riportato, nei giorni scorsi la showgirl argentina avrebbe avuto due diversi episodi alla guida del suo suv: il primo in zona Arco della Pace, dove sarebbe stato urtato lo specchietto di un’auto in sosta; il secondo in via San Marco, in centro, dove sarebbero stati coinvolti uno scooter e altri veicoli parcheggiati, con tre persone che avrebbero riportato lievi ferite.



La parte più delicata della vicenda è proprio questa: secondo le ricostruzioni, Belen non si sarebbe fermata dopo gli incidenti. Alcuni passanti l’avrebbero anche fotografata, e ora la Polizia locale starebbe completando gli accertamenti per inviare un’informativa in procura. Al momento, quindi, si parla di indagini in corso e di una possibile denuncia, non di una responsabilità già accertata.

Per capire bene il contesto, bisogna aggiungere un altro elemento importante. Pochi giorni dopo questi episodi, Belen è stata ricoverata al Policlinico di Milano in seguito all’allarme lanciato dai vicini di casa, che avrebbero sentito urla e richieste di aiuto provenire dal suo appartamento in zona Brera. Sul posto sono intervenuti polizia, ambulanza e vigili del fuoco. Dopo diverse ore, la conduttrice avrebbe aperto la porta in uno stato di forte agitazione e sarebbe stata portata in ospedale per accertamenti, per poi essere dimessa il giorno seguente in condizioni giudicate buone.

Questo dettaglio è importante perché collega la vicenda giudiziaria a un momento personale apparentemente molto difficile. Belen, infatti, in passato aveva parlato pubblicamente dei suoi attacchi di panico e di un periodo di depressione, spiegando quanto sia complicato vivere certe fragilità sotto i riflettori.

Il punto, quindi, non è solo la cronaca, ma anche il confine sottile tra vita privata, salute mentale ed esposizione mediatica. Quando una figura pubblica finisce al centro di episodi così delicati, il rischio è che il gossip prenda il sopravvento sui fatti. E invece, almeno in questa fase, sarebbe utile distinguere con attenzione ciò che è stato accertato da ciò che è ancora oggetto di verifica.

Un dettaglio interessante, e forse meno noto, è che il reato di omissione di soccorso non riguarda solo i grandi incidenti spettacolari: può entrare in gioco anche in situazioni apparentemente “minori”, se ci sono persone ferite e chi è coinvolto non presta assistenza o non si ferma. Ed è proprio questo uno degli aspetti che rende questa storia così delicata e seguita.

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