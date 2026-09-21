Belén Rodriguez e Maduka Okoye, scatta il gossip: il video insieme in un locale di Milano diventa virale





Belén Rodriguez e il portiere dell’Udinese Maduka Okoye sono stati ripresi mentre ballavano e chiacchieravano durante una serata milanese. Sui social partono le ipotesi.





Un video girato durante i festeggiamenti per il compleanno di Belén Rodriguez mostra la showgirl insieme a Maduka Okoye. Per ora, però, nessuno dei due ha confermato un flirt.

Bastano pochi secondi di video per accendere il gossip. Questa volta al centro della cronaca rosa ci sono Belén Rodriguez e Maduka Okoye, portiere dell’Udinese e della nazionale nigeriana. I due sono stati ripresi nello stesso locale di Milano durante una serata che, nel giro di poche ore, è finita sui social alimentando le ipotesi su una possibile nuova frequentazione.

L’avvistamento è avvenuto in occasione dei festeggiamenti per il 42esimo compleanno di Belén, nata il 20 settembre 1984. La showgirl aveva scelto El Porteño Prohibido, locale milanese, per trascorrere la serata insieme agli amici. Nel corso della notte è comparso anche Okoye.

Ed è proprio qui che entrano in gioco le immagini diventate virali: Belén e Okoye vengono ripresi mentre ballano e parlano tra loro. Una scena sufficiente per scatenare immediatamente le supposizioni degli appassionati di gossip, ma non per poter parlare con certezza di una relazione sentimentale.

Belén Rodriguez e Maduka Okoye: cosa mostra davvero il video

Il punto più importante è distinguere ciò che mostrano le immagini dalle interpretazioni nate successivamente. Il filmato documenta la presenza di Belén Rodriguez e Maduka Okoye nello stesso locale e alcuni momenti trascorsi insieme. Le fonti che hanno ricostruito la serata parlano di balli, conversazioni e sintonia tra i due.

Non risultano invece, al momento, dichiarazioni pubbliche dei diretti interessati che confermino l’esistenza di un flirt.

Anzi, c’è un particolare che invita alla prudenza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Belén e Okoye non si seguirebbero nemmeno su Instagram. Inoltre il calciatore non compare nei numerosi contenuti della festa pubblicati direttamente dalla showgirl: sarebbe stato presente nel locale con altre persone e si sarebbe avvicinato nel corso della serata.

Belen Rodriguez in compagnia ieri sera del portiere dell’Udinese Okoye a Milano . https://t.co/DN2uPj8NOD — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 21, 2026

Il video rimane quindi, almeno per ora, l’elemento principale attorno al quale si è sviluppato il gossip.

L’interesse è inevitabilmente aumentato anche per il momento sentimentale dei due protagonisti. Belén è stata recentemente al centro delle cronache rosa dopo la conclusione della frequentazione con Gaetano Fidanzati, mentre Okoye era già finito sotto i riflettori internazionali per indiscrezioni che lo avevano accostato alla rapper Cardi B. Anche in quel caso non era arrivata una conferma pubblica di una relazione.

Il gossip esplode sui social, ma manca ancora la conferma

La combinazione è inevitabilmente esplosiva dal punto di vista mediatico: da una parte una delle showgirl più seguite dello spettacolo italiano, dall’altra un calciatore di Serie A che negli ultimi mesi ha attirato una crescente attenzione anche lontano dal terreno di gioco.

Ma tra un avvistamento e una storia d’amore c’è una differenza sostanziale.

Le immagini circolate documentano una serata trascorsa nello stesso ambiente e alcuni momenti di complicità, non dimostrano da sole l’esistenza di una relazione. Una ricostruzione pubblicata oggi sottolinea inoltre che nei filmati non sarebbero visibili gesti intimi tali da poter confermare qualcosa di più di una simpatia o di una conversazione durante una festa.

Per questo, almeno fino a quando non arriveranno nuovi elementi, quello tra Belén Rodriguez e Maduka Okoye resta un possibile flirt e non una storia confermata.

La curiosità, però, è ormai partita. Anche perché l’avvistamento arriva proprio nel giorno del compleanno della showgirl e in una fase nella quale entrambi sono particolarmente esposti alla cronaca rosa.

Adesso saranno soprattutto i prossimi giorni a chiarire la situazione: un secondo incontro, nuovi avvistamenti o eventualmente una dichiarazione dei diretti interessati potrebbero dare un significato diverso a quei pochi secondi diventati virali. Per il momento resta una certezza: Belén e Okoye hanno trascorso parte della serata nello stesso locale e sono stati ripresi insieme. Tutto il resto, almeno finora, appartiene al terreno delle indiscrezioni.

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