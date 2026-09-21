Ilary Blasi e Bastian Müller sposi a Ravello: nozze da favola, poi il gossip sulle “frecciate” a Totti





Ilary Blasi e Bastian Müller sono marito e moglie. Festa a Villa Cimbrone e rito civile a Ravello, con Silvia Toffanin tra gli invitati e i figli della conduttrice presenti.





Il secondo “sì” di Ilary Blasi è arrivato in uno degli scenari più suggestivi della Costiera Amalfitana. La conduttrice ha sposato Bastian Müller, imprenditore tedesco con il quale è legata sentimentalmente da alcuni anni, trasformando Ravello nel centro della cronaca rosa italiana.

Il matrimonio si è svolto nel weekend del 13 settembre 2026, con il ricevimento nella cornice di Villa Cimbrone. Ma le nozze hanno avuto una particolarità: la festa ha preceduto la formalizzazione dell’unione. Dopo il ricevimento, infatti, gli sposi hanno raggiunto Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, dove nella notte è stato celebrato il rito civile.

Una scelta decisamente diversa dalle nozze che nel 2005 unirono Ilary a Francesco Totti, evento allora seguito con enorme attenzione mediatica e trasmesso in televisione. Questa volta la parola d’ordine è stata invece riservatezza: pochi invitati, telefoni limitati durante la festa e immagini diffuse dagli sposi soltanto successivamente.

Ilary Blasi e Bastian Müller, il matrimonio a Ravello

Il ricevimento è stato organizzato a Villa Cimbrone, location affacciata sulla Costiera Amalfitana. Ilary ha scelto un abito dalle linee essenziali, completato da lunghi guanti, mentre Bastian ha indossato lo smoking. La torta nuziale, a cinque piani, è stata realizzata dal maestro pasticcere Sal De Riso.

Alla cerimonia erano presenti i tre figli della conduttrice, Cristian, Chanel e Isabel, nati dal matrimonio con Totti. Chanel è stata fotografata anche accanto alla madre fuori dal Comune.

Tra i volti televisivi presenti è stata segnalata Silvia Toffanin, amica di lunga data di Ilary. Le ricostruzioni parlano di una festa volutamente lontana dalla classica parata di personaggi dello spettacolo, privilegiando parenti e amici stretti.

Ilary e Bastian hanno poi condiviso sui social fotografie e un video della giornata, permettendo al pubblico di vedere alcuni dei momenti della cerimonia soltanto a matrimonio concluso.

Una gestione dell’evento completamente diversa rispetto al passato e che inevitabilmente ha riacceso il confronto mediatico con il primo matrimonio della conduttrice.

Le presunte frecciate a Totti e il post di Noemi Bocchi

Ed è proprio qui che la vicenda si sposta dal matrimonio al gossip.

Dopo le nozze, diversi commenti e interpretazioni circolati sui social hanno letto alcuni dettagli della nuova fase della vita di Ilary come riferimenti indiretti alla lunga e travagliata separazione da Francesco Totti. È importante, però, distinguere i fatti dalle interpretazioni: non ogni riferimento al passato della conduttrice può essere automaticamente considerato una “frecciata” all’ex marito.

Un episodio concreto che ha alimentato il dibattito è arrivato invece dall’altra parte. Proprio nei giorni delle nozze di Ilary, Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, ha pubblicato contenuti dedicati al proprio anniversario con l’ex capitano della Roma. Il Corriere della Sera ha sottolineato come la coincidenza temporale abbia alimentato interpretazioni e polemiche, evidenziando però anche dubbi sulla corrispondenza delle date indicate.

Il capitolo Totti, dunque, continua inevitabilmente a fare da sfondo mediatico alla nuova vita di Ilary, anche se il dato centrale resta un altro: il matrimonio con Bastian Müller è ormai ufficiale.

Per Blasi si tratta dell’inizio di una fase completamente nuova dopo la conclusione del matrimonio con l’ex capitano giallorosso. Anche la figlia Chanel, parlando successivamente a Verissimo, ha affrontato la separazione dei genitori e il nuovo matrimonio della madre, spiegando di essere felice se Ilary lo è con Bastian.

La scelta più significativa delle nozze resta forse proprio quella della privacy: dopo una separazione raccontata e analizzata per anni, Ilary Blasi e Bastian Müller hanno deciso di controllare direttamente tempi e immagini del loro matrimonio, mostrando al pubblico soltanto ciò che desideravano rendere pubblico.

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