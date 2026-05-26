Belen Rodriguez trasportata in ospedale dopo l’intervento dei vicini al 112: “Alterazione psicofisica”





Nella mattinata di lunedì 25 maggio, la conduttrice Belén Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a Milano dopo un intervento d’urgenza che ha richiesto l’intervento delle forze del soccorso. I vicini di casa hanno allertato il numero di emergenza 112 dopo aver udito le richieste d’aiuto provenienti dall’appartamento della showgirl. La situazione ha destato preoccupazione e ha portato all’intervento di ambulanze e forze dell’ordine.





Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, l’allerta è scattata intorno alle 7 del mattino, quando alcuni residenti del condominio in zona Brera hanno percepito le urla di aiuto della conduttrice. All’arrivo dei soccorritori, Belén Rodriguez si trovava sola in casa e barricata all’interno. Dopo un lungo tentativo di mediazione durato circa tre ore, durante il quale i vigili del fuoco si sono preparati a forzare la porta d’ingresso, la conduttrice ha finalmente acconsentito ad aprire.

Chi ha assistito all’operazione ha descritto Rodriguez come visibilmente alterata dal punto di vista psicofisico. Successivamente, il personale del 118 l’ha trasportata al Policlinico in codice giallo per effettuare accertamenti e procedere con il ricovero necessario.

Questo episodio riporta l’attenzione su una situazione personale delicata che Belén Rodriguez aveva già condiviso pubblicamente alcuni mesi fa, nel novembre del 2025. Durante un’intervista al festival di Vanity Fair, la conduttrice aveva rivelato di aver affrontato problemi di salute mentale, tra cui attacchi di panico e depressione. In quell’occasione, aveva affermato: “Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato”.

Il tema della salute mentale è stato nuovamente affrontato da Rodriguez il 13 maggio scorso, durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici. In quell’occasione, la showgirl aveva espresso la sua opinione riguardo alla mancanza di comprensione delle sue fragilità da parte del pubblico e dei media, affermando che le numerose interviste rilasciate nel corso della sua carriera non erano state sufficienti per far emergere il suo stato di vulnerabilità.

L’episodio del ricovero ha suscitato una forte reazione da parte dei fan e dei media, che si sono mostrati preoccupati per la salute dell’artista. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social network, dove molti utenti hanno espresso il loro supporto e affetto nei confronti di Belén Rodriguez.

Visualizzazioni: 204



