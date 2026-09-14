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Beppe Grillo lo sta facendo davvero: pronta la bomba da lanciare contro Conte e campo largo

Emanuela B.
14/09/2026
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Si profila un cambiamento significativo nel panorama politico italiano con l’ipotesi di un nuovo partito guidato da Beppe Grillo. Secondo le ultime indiscrezioni, il fondatore del Movimento 5 Stelle starebbe pianificando la creazione di un movimento che potrebbe essere definito “Zero Stelle”. Questa strategia è stata rivelata da Fedez durante la prima puntata della nuova edizione di “Pulp”, un video-podcast condotto dal rapper insieme a Mr Marra, che ha già ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube.



L’intento di Grillo sarebbe quello di sfidare direttamente Giuseppe Conte e la sua leadership, in un momento in cui il panorama politico è caratterizzato da alleanze e coalizioni. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, il nuovo movimento di Grillo mira a collocarsi a sinistra del Campo Largo, con l’obiettivo di sottrarre voti all’ipotetica alleanza composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva.

Questa mossa di Grillo si inserisce in un contesto di crescente tensione all’interno del Movimento 5 Stelle, dove le divisioni tra le diverse fazioni sembrano amplificarsi. La proposta di un nuovo movimento potrebbe rappresentare un tentativo di ricostruire una base politica solida, distaccandosi dalle attuali alleanze e cercando di attrarre un elettorato deluso dalle scelte recenti del partito.

Il video-podcast di Fedez ha avuto un ruolo cruciale nel far emergere queste informazioni, raccogliendo le “cattive intenzioni” di Grillo e portando alla luce le sue ambizioni politiche. La scelta di affidare a un personaggio pubblico come Fedez il compito di comunicare queste strategie potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, data la popolarità del rapper tra i giovani e il suo potere di influenzare l’opinione pubblica.

La creazione di un movimento con il nome di “Zero Stelle” potrebbe avere un forte impatto simbolico, suggerendo una rottura con il passato e una volontà di innovare. Tuttavia, resta da vedere come sarà accolto da elettori e attivisti, e se riuscirà davvero a erodere consensi all’attuale alleanza di sinistra.

In un periodo in cui la politica italiana è caratterizzata da cambiamenti rapidi e incertezze, la proposta di Grillo di lanciarsi in una nuova avventura politica potrebbe rappresentare un tentativo di rispondere a una domanda di novità e di cambiamento da parte dell’elettorato. La sfida a Conte non è solo una questione di leadership, ma riflette anche una più ampia ricerca di identità politica in un contesto in continua evoluzione.

Il futuro del Movimento 5 Stelle e delle sue alleanze dipenderà in larga misura dalla capacità di Grillo di mobilitare sostenitori e di costruire una proposta politica credibile. La competizione con Conte e il suo gruppo di alleati sarà cruciale per determinare le dinamiche politiche nei prossimi mesi.

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