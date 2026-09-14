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Roma, risorsa mezza nuda blocca il traffico dopo aver sfasciato gli arredi di un bar, ma per fortuna per lui finisce male

Emanuela B.
14/09/2026
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Roma, un 39enne turco ha bloccato il traffico per poi danneggiare l’auto sbagliata. Poco prima, lo stesso soggetto aveva lanciato una bottiglia contro una barista, danneggiato gli arredi del locale e aggredito un addetto alla sicurezza. (VIDEO)



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