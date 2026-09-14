Roma, risorsa mezza nuda blocca il traffico dopo aver sfasciato gli arredi di un bar, ma per fortuna per lui finisce male





Roma, un 39enne turco ha bloccato il traffico per poi danneggiare l’auto sbagliata. Poco prima, lo stesso soggetto aveva lanciato una bottiglia contro una barista, danneggiato gli arredi del locale e aggredito un addetto alla sicurezza. (VIDEO)





Roma, un 39enne turco ha bloccato il traffico per poi danneggiare l’auto sbagliata. Poco prima, lo stesso soggetto aveva lanciato una bottiglia contro una barista, danneggiato gli arredi del locale e aggredito un addetto alla sicurezza. https://t.co/KKYRHAiq0K — Francesca Totolo (@fratotolo2) September 14, 2026

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