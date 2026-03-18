Bimba affida una lettera al nonno in una bottiglia: “Mamma mi parla di te”





Una storia commovente ha preso vita sulle coste di San Pietro in Bevagna, una frazione del comune di Manduria, in provincia di Taranto. Una bambina ha inviato un messaggio al nonno, scomparso prima della sua nascita, racchiudendolo in una bottiglia che è stata ritrovata nei giorni scorsi sulla spiaggia della Salina dei Monaci.





La scoperta è stata fatta da Cinzia Miccoli, una docente di arte, durante una passeggiata lungo il litorale. La donna ha notato la bottiglia trasportata dalle onde e, incuriosita, l’ha raccolta. All’interno ha trovato un foglio a quadretti, leggermente rovinato dall’acqua, con un messaggio scritto a mano da una bambina. La lettera era indirizzata al nonno, Marcello, morto prima che la piccola venisse al mondo.

Nel testo, la bambina si rivolge al nonno con parole cariche di dolcezza: “Ciao nonno Marcello, anche se non ti ho mai conosciuto, la mamma mi racconta spesso di te, di quando aggiustavi le biciclette”. La piccola spiega di aver scritto la lettera per mantenere un legame con lui e aggiunge: “La metterò in una bottiglia e spero che arrivi da te, così la leggi.”

La bambina racconta anche della sua famiglia, menzionando i suoi due fratelli: “La mamma ci dice anche che tu volevi i nipotini, ma purtroppo sei volato in cielo a causa di un tumore. Io volevo conoscerti, ma non ho potuto perché sono nata nel 2016 e tu sei morto nel 2014. Per due anni non ti ho potuto conoscere.” Con tenerezza, descrive i suoi fratelli come bambini che “a volte fanno i bravi e quasi sempre i cattivelli”.

La lettera è stata scritta in occasione del dodicesimo anniversario della morte del nonno, come si evince dalle parole della bambina: “Spero che la leggerai, l’ho fatta con il cuore.”

L’emozione suscitata dal ritrovamento è stata profonda per Cinzia Miccoli, che ha condiviso la sua esperienza con il Corriere del Mezzogiorno: “È tutto molto magico, quasi un incantesimo. Stringere tra le mani quel foglio pieno d’amore mi ha profondamente commossa.”

Non è stato possibile determinare da dove provenga la bottiglia né quando sia stata affidata al mare, poiché la lettera non riporta una data. Tuttavia, ciò che colpisce è il gesto pieno di amore e speranza della bambina, che ha scelto di creare un legame speciale con il nonno mai conosciuto.

Il ritrovamento ha suscitato grande interesse e commozione nella comunità locale e oltre. La Salina dei Monaci, luogo dove è avvenuta questa scoperta, è una riserva naturale nota per la sua bellezza e per essere spesso teatro di eventi suggestivi legati alla natura e alla vita del mare.

Questa storia rappresenta un toccante esempio di come i legami familiari possano superare le barriere del tempo e dello spazio. La lettera della bambina è un tributo d’amore che ha trovato eco nel cuore di chiunque abbia avuto modo di conoscerla.



