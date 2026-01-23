Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto: era con la mamma, da giorni aveva forti mal di testa





Tragedia a Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di cinque anni ha perso la vita a causa di un improvviso malore. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi mentre la piccola stava passeggiando con la madre. All’improvviso, la bambina si è accasciata al suolo, perdendo conoscenza.





Negli ultimi giorni, la piccola aveva manifestato sintomi preoccupanti, lamentando forti mal di testa e mostrando una marcata inappetenza, segnali che avevano già allarmato i familiari. Con il peggioramento delle sue condizioni, è stato immediatamente richiesto l’intervento del servizio di emergenza sanitaria.

I sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul posto e hanno trovato la bambina in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione durati circa un’ora, l’équipe medica non è riuscita a salvarle la vita. Anche il direttore del 118, Mario Balzanelli, si è recato sul luogo dell’incidente per valutare la gravità della situazione.

Al momento, le cause del decesso non sono ancora chiare. Tra le ipotesi al vaglio figurano una meningite fulminante, un’emorragia cerebrale o una miocardite. Per avere risposte definitive, sarà necessario attendere gli accertamenti medico-legali. La Procura potrebbe decidere di disporre un’autopsia nelle prossime ore, con l’obiettivo di ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare l’origine del malore che ha colpito la bambina.

La notizia della morte della piccola ha scosso profondamente la comunità di Crispiano e ha suscitato un’ondata di emozioni tra i residenti. Molti si sono espressi sui social network, condividendo il loro cordoglio e la loro incredulità per una tragedia così inaspettata. La scomparsa di una vita così giovane ha colpito non solo la famiglia, ma anche tutti coloro che conoscevano la bambina.

Le autorità locali stanno seguendo da vicino l’evoluzione della situazione e hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia colpita da questo dramma. Il sindaco di Crispiano ha dichiarato che la comunità è vicina ai genitori della bambina e che si stanno organizzando iniziative per sostenere la famiglia in questo momento difficile.

In attesa di ulteriori informazioni, la comunità si stringe attorno ai familiari della piccola, offrendo supporto emotivo e pratico. La morte di una bambina così giovane è sempre un evento devastante, e la speranza è che possano essere chiarite al più presto le cause di questa tragedia.

La vicenda solleva anche interrogativi sulla salute dei bambini e sull’importanza di prestare attenzione ai segnali di malessere. I genitori e i caregiver sono incoraggiati a non sottovalutare i sintomi e a cercare immediatamente assistenza medica quando necessario. La salute dei bambini è una priorità, e la tempestività nell’intervento può fare la differenza in situazioni critiche.



