Blood for Dust, come finisce il film: chi muore e cosa significa la patente di Cliff





Il crime thriller con Scoot McNairy e Kit Harington racconta la discesa nel mondo del narcotraffico di un rappresentante disperato. Il finale lascia aperta una minaccia.





In Blood for Dust, Cliff accetta di lavorare per un’organizzazione criminale insieme a Ricky. Tra tradimenti e sparatorie, il protagonista sopravvive, ma il passato potrebbe raggiungerlo.

Attenzione: da questo punto l’articolo contiene spoiler completi sul finale di Blood for Dust.

Blood for Dust è un crime thriller del 2023 diretto da Rod Blackhurst, interpretato da Scoot McNairy, Kit Harington e Josh Lucas. Presentato al Tribeca Film Festival nel 2023 e successivamente distribuito negli Stati Uniti nel 2024, il film dura circa 100 minuti e mescola noir, thriller e dramma criminale.

La storia ruota attorno a Cliff, un rappresentante di commercio che si trova in una situazione economica sempre più difficile. L’uomo vende defibrillatori, ma la sua vita professionale è compromessa anche da un passato tutt’altro che limpido.

Cliff aveva infatti convinto il CEO della sua precedente azienda, Mark, a partecipare ad alcune operazioni finanziarie illecite. A complicare ulteriormente la situazione c’era stata una relazione tra Cliff e Rebecca, la moglie dello stesso Mark. Quando lo scandalo era esploso, Mark si era assunto la responsabilità ed era arrivato a togliersi la vita. Cliff, invece, aveva continuato a vivere portandosi dietro il peso di quanto accaduto.

Quando le difficoltà economiche diventano insostenibili, nella vita di Cliff ricompare Ricky, interpretato da Kit Harington.

Ricky è praticamente l’opposto di Cliff: impulsivo, spregiudicato e perfettamente inserito negli ambienti criminali. Lavora nel traffico di droga e armi per John, un boss interpretato da Josh Lucas.

L’offerta fatta a Cliff è semplice quanto pericolosa: utilizzare il suo lavoro e i suoi continui spostamenti come copertura per effettuare consegne illegali.

Per Cliff rappresenta la possibilità di guadagnare rapidamente il denaro necessario per risolvere i problemi della propria famiglia. Alla fine accetta.

Quella che dovrebbe essere una scorciatoia temporanea, però, diventa rapidamente una trappola.

Blood for Dust, la trama completa: il tradimento di Ricky

Cliff viene coinvolto in una consegna insieme a Slim, interpretato da Ethan Suplee. L’operazione sembra procedere normalmente fino all’arrivo di Ricky.

È a quel punto che tutto precipita.

Ricky decide di tradire l’organizzazione e trasforma lo scambio in una carneficina. Dopo aver eliminato gli uomini coinvolti, uccide anche Slim e si impossessa sia della droga sia del denaro.

Il suo progetto è rivendere il carico e aumentare ulteriormente il guadagno.

Cliff comprende però perfettamente il pericolo. Se Ricky è disposto a eliminare chiunque pur di ottenere il denaro, nulla garantisce che alla fine non possa decidere di sbarazzarsi anche di lui.

Il rapporto fra i due uomini cambia quindi completamente. Cliff non considera più Ricky un alleato: lo vede come una minaccia alla propria sopravvivenza.

Ed è proprio questa consapevolezza a determinare ciò che accade nel finale.

Cliff decide di contattare segretamente John, rivelandogli dove Ricky intende effettuare la nuova vendita della droga rubata.

Il protagonista non sta improvvisamente diventando un informatore per senso di giustizia. Il suo obiettivo è principalmente sopravvivere: vuole che John raggiunga Ricky prima che quest’ultimo possa eliminarlo.

Il piano, inevitabilmente, provoca una nuova esplosione di violenza.

Come finisce Blood for Dust: chi muore e cosa significa l’ultima scena

John e i suoi uomini raggiungono il luogo in cui Ricky sta tentando di vendere la merce.

Scoppia una violentissima sparatoria e praticamente tutti gli uomini coinvolti vengono eliminati. Anche John muore durante la resa dei conti: Cliff riesce a neutralizzarlo utilizzando proprio uno dei defibrillatori legati al suo precedente lavoro.

È un particolare tutt’altro che casuale. Un apparecchio progettato per salvare vite diventa, nella nuova esistenza di Cliff, uno strumento della violenza nella quale è ormai completamente immerso.

Alla fine rimangono Cliff e Ricky.

I due arrivano al confronto decisivo. Ricky finisce le munizioni e Cliff approfitta della situazione: gli spara e lo uccide. Ricky, quindi, non sopravvive al finale di Blood for Dust.

Cliff, invece, esce vivo dalla carneficina.

Recupera il denaro e la droga e abbandona il luogo della sparatoria. Successivamente si libera degli stupefacenti, ma decide di conservare i soldi.

Prima di tornare definitivamente alla propria vita, compie però un gesto importante.

Consegna una parte consistente del denaro a Rebecca, la vedova di Mark e donna con cui aveva avuto una relazione. Il gesto appare come un tentativo di fare i conti con il senso di colpa che Cliff si porta dietro per quanto accaduto in passato.

Cliff torna quindi dalla moglie Amy e cerca di riprendere una vita apparentemente normale.

Lo vediamo anche partecipare a una funzione religiosa e fare una consistente donazione. Per qualche istante sembra che il protagonista sia riuscito nell’impossibile: è sopravvissuto, ha eliminato Ricky, ha risolto almeno parte dei suoi problemi economici ed è tornato dalla famiglia.

Ma Blood for Dust non termina con un vero lieto fine.

C’è infatti un particolare che Cliff ha dimenticato.

Nella sede dell’organizzazione è rimasta una fotocopia della sua patente di guida, precedentemente trattenuta da John come garanzia. Il documento è una prova concreta capace di collegare Cliff direttamente all’organizzazione criminale.

Ed è questa la chiave dell’ultima scena.

Il film non mostra Cliff arrestato e non conferma che la polizia riuscirà sicuramente a incriminarlo. Il finale rimane volutamente aperto. Quella patente, però, suggerisce che Cliff potrebbe non averla fatta franca.

È riuscito a liberarsi di Ricky e della droga, ma non può cancellare completamente le tracce delle proprie azioni.

In questo senso il finale chiude il cerchio dell’intera storia: Cliff aveva già provato a lasciarsi alle spalle le conseguenze delle proprie scelte prima dell’inizio dell’avventura criminale. Alla fine si ritrova esattamente nella stessa situazione, con un nuovo segreto e con la possibilità che ciò che ha fatto torni ancora una volta a perseguitarlo.

Il cast di Blood for Dust

Il protagonista Cliff è interpretato da Scoot McNairy, mentre Kit Harington, celebre soprattutto per Game of Thrones, interpreta Ricky. Josh Lucas è il boss John. Completano il cast principale Nora Zehetner nel ruolo di Amy, Ethan Suplee in quello di Slim, Amber Rose Mason nei panni di Rebecca e Stephen Dorff nel ruolo di Gus. La regia è di Rod Blackhurst, mentre la sceneggiatura è firmata da David Ebeltoft; Blackhurst ed Ebeltoft condividono il credito per la storia.

In definitiva, quindi, Cliff sopravvive e Ricky muore, ma il vero colpo di scena arriva dopo la sparatoria: la patente dimenticata lascia aperta la possibilità che le autorità possano risalire a Cliff. Il protagonista ha ottenuto il denaro e una seconda possibilità con la famiglia, ma il film non ci dice quanto durerà.

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