Bonelli al corteo con Salis e Fratoianni: “Un deputato non può essere perquisito”

Bonelli sulla perquisizione Ilaria Salis: “Fatto di una gravità inaudita” (VIDEO)
Bonelli frigna per la perquisizione di una delinquente pic.twitter.com/dMao72vFD3— DC News (@DNews10443) March 28, 2026
Ecco i commenti degli italiani sotto al video diffuso dall’Agenzia Vista:
Gravità inaudita perché hanno toccato una vostra protetta delinquente come voi. vergognatevi che avete trovato tra i rifiuti e collocata al parlamento Europeo
Ma chi cazzo vi credete di essere
Ma stai zitto parassita
Coglione non è una parlamentare è una delinquente racconta le cose come stanno pirla
La gravità inaudita è che questa pluripregiudicata sia europarlamentare.. vergognatevi Bonelli e Salis
Le 7.30 non è notte prima di tutto, e poi Bonelli anziché fare dichiarazioni inutili ed essere inorridito perché hanno fatto una perquisizione di 30 minuti, alla sua “adorabile” Ilaria Salis, colei che lui e il suo partito Avs, hanno candidato al Parlamento Europeo, si informi perché è stata la Germania a volerloMa questo quando sparirà dalla circolazione? Magari presto perché è inaccettabile la sua arroganza e presunzione da criceto marcio
Quanti di voi di avs dovreste andare in galera perche proteggete anarchici e gente che vuole il disordine nazionale
Ma questi sono normali??? difendere una pregiudicata…..
Che peccato è stata svegliata dalla nanna,chi cazzo e lei
Stronzo te e la tua amica !!!!!
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