​​


FacebookWhatsApp

Bonelli al corteo con Salis e Fratoianni: “Un deputato non può essere perquisito”

Emanuela B.
28/03/2026
Add comment
FacebookWhatsApp


Bonelli sulla perquisizione Ilaria Salis: “Fatto di una gravità inaudita” (VIDEO)




Ecco i commenti degli italiani sotto al video diffuso dall’Agenzia Vista:

Gravità inaudita perché hanno toccato una vostra protetta delinquente come voi. vergognatevi che avete trovato tra i rifiuti e collocata al parlamento Europeo

Ma chi cazzo vi credete di essere

Ma stai zitto parassita

Coglione non è una parlamentare è una delinquente racconta le cose come stanno pirla

La gravità inaudita è che questa pluripregiudicata sia europarlamentare.. vergognatevi Bonelli e Salis

Le 7.30 non è notte prima di tutto, e poi Bonelli anziché fare dichiarazioni inutili ed essere inorridito perché hanno fatto una perquisizione di 30 minuti, alla sua “adorabile” Ilaria Salis, colei che lui e il suo partito Avs, hanno candidato al Parlamento Europeo, si informi perché è stata la Germania a volerloMa questo quando sparirà dalla circolazione? Magari presto perché è inaccettabile la sua arroganza e presunzione da criceto marcio

Quanti di voi di avs dovreste andare in galera perche proteggete anarchici e gente che vuole il disordine nazionale

Ma questi sono normali??? difendere una pregiudicata…..

Che peccato è stata svegliata dalla nanna,chi cazzo e lei

Stronzo te e la tua amica !!!!!

Visualizzazioni: 29


FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti

News

Il giorno dopo il mio taglio cesareo, i miei stessi genitori mi hanno cacciata di casa per dare la mia stanza a mia sorella e al suo neonato. Quando, a malapena in piedi, implorai mia madre di lasciarmi riposare, mi afferrò per i capelli e mi urlò di smetterla di lamentarmi e di andarmene.

Mi chiamo Lucía Navarro.Ho trentuno anni e sono stata cacciata dalla casa dei miei genitori appena ventiquattro ore dopo aver partorito con taglio cesareo. Non dal mio appartamento — ma dal loro, a Getafe, dove mi stavo...

Emanuela B.