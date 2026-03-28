Bonelli al corteo con Salis e Fratoianni: “Un deputato non può essere perquisito”





Bonelli sulla perquisizione Ilaria Salis: “Fatto di una gravità inaudita” (VIDEO)





Bonelli frigna per la perquisizione di una delinquente pic.twitter.com/dMao72vFD3 — DC News (@DNews10443) March 28, 2026



Ecco i commenti degli italiani sotto al video diffuso dall’Agenzia Vista:

Gravità inaudita perché hanno toccato una vostra protetta delinquente come voi. vergognatevi che avete trovato tra i rifiuti e collocata al parlamento Europeo

Ma chi cazzo vi credete di essere

Ma stai zitto parassita

Coglione non è una parlamentare è una delinquente racconta le cose come stanno pirla

La gravità inaudita è che questa pluripregiudicata sia europarlamentare.. vergognatevi Bonelli e Salis

Le 7.30 non è notte prima di tutto, e poi Bonelli anziché fare dichiarazioni inutili ed essere inorridito perché hanno fatto una perquisizione di 30 minuti, alla sua “adorabile” Ilaria Salis, colei che lui e il suo partito Avs, hanno candidato al Parlamento Europeo, si informi perché è stata la Germania a volerloMa questo quando sparirà dalla circolazione? Magari presto perché è inaccettabile la sua arroganza e presunzione da criceto marcio

Quanti di voi di avs dovreste andare in galera perche proteggete anarchici e gente che vuole il disordine nazionale

Ma questi sono normali??? difendere una pregiudicata…..

Che peccato è stata svegliata dalla nanna,chi cazzo e lei

Stronzo te e la tua amica !!!!!

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