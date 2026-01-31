Bonelli e Magi contestano in aula, ma il silenzio del Quirinale fa discutere: “Mattarella dovrebbe intervenire”





Il titolo del lungo post di Roberto Vannacci, pubblicato su Facebook, commenta la conferenza stampa del comitato “Remigrazione e riconquista”, cancellata alla Camera. Denunciando la violazione della libertà di espressione, il vicesegretario della Lega si rivolge al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, auspicando un suo deciso intervento in qualità di garante e custode della Costituzione, e invitandolo a “riprogrammare l’incontro”.





Vannacci pubblica inoltre una fotografia della sala stampa occupata, in cui è visibile il deputato leghista Furgiuele, vicino alle posizioni del generale, che gli esprime solidarietà per “il coraggio e la determinazione”. Nel suo messaggio, Vannacci afferma: “A un parlamentare della Repubblica è stato impedito con la forza di poter democraticamente esprimere le proprie opinioni in uno spazio della Camera dei deputati e in un evento regolarmente autorizzato, programmato e pianificato.

Una formazione chiassosa di parlamentari di sinistra, guidati da Angelo Bonelli, ha occupato l’aula, causando problemi di sicurezza e determinando l’annullamento non solo di quella conferenza stampa, ma di tutte quelle organizzate nella giornata odierna. Quando si consente a una sola fazione del Parlamento di decidere chi può parlare e chi no, la democrazia è compromessa e la tirannia prevale”.

Riguardo al tema della remigrazione, al centro della proposta di legge che il comitato avrebbe voluto presentare, Vannacci aggiunge: “Si tratta di un tema di discussione, di un problema di attualità, di una necessità di sopravvivenza, e parlarne non viola alcuna legge”. Conclude affermando: “I primi a violare uno dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale sono stati questi parlamentari, evidentemente ignari dell’articolo 21, oppure che lo applicano esclusivamente a loro vantaggio, secondo una consolidata consuetudine della sinistra (si può parlare solo se si condivide la stessa opinione)”.



