Bonelli insultato in diretta per Maduro e subito dopo affrontato da due ragazze venezuelane





Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, ha criticato duramente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Bonelli ha espresso preoccupazione per la posizione della Meloni in merito all’intervento di Donald Trump in Venezuela, definendola “inaccettabile”. In un’intervista rilasciata a Inside24 su Rainews24, Bonelli ha affermato: “Da giorni provo una profonda inquietudine: stiamo assistendo a un mondo lasciato alla mercé di un uomo che decide cosa una nazione può o non può fare. Dal Venezuela alla Groenlandia, tutto è collegato”.





Bonelli ha inoltre denunciato quella che definisce una “strategia di nuovo colonialismo, fondata sulla forza e sull’arroganza”. Ha sottolineato che la democrazia in Venezuela va ripristinata, ma che gli eventi attuali sono motivati dal controllo delle risorse energetiche, non dai diritti umani. Bonelli ha citato dichiarazioni di Trump e di esponenti della sua amministrazione a sostegno della sua tesi, criticando la destra italiana per aver diffuso “sciocchezze”, in particolare riguardo alla narrazione sul narcotraffico, che non compare nei capi d’accusa americani.

Questa vicenda solleva interrogativi sul potenziale sostegno della sinistra al governo venezuelano, qualora fosse al potere. In seguito alla sua apparizione su Rai 3, Bonelli è stato criticato da due giovani venezuelane durante un’intervista su Rete 4.

Non è serata per BONELLI che viene “asfaltato” da due ragazze venezuelane ⬇️ pic.twitter.com/HcJrO5KvHr — Virna (@Virna25marzo) January 8, 2026



