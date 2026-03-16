Tragedia sulla Rivoltana, perdono la vita nonna Adele Villa e il papà Fabio Saladdino





Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 185 “Rivoltana”, nel territorio di Caravaggio, in provincia di Bergamo, causando la morte di due persone e il ferimento di altre tre. La collisione ha coinvolto quattro veicoli, ma le conseguenze più drammatiche si sono registrate per i passeggeri di una Citroen C5.





L’episodio è accaduto intorno alle 12:30, in direzione di Mozzanica, quando una Mercedes Classe C180, condotta da un uomo di 29 anni residente a Calvenzano, durante un sorpasso, si è scontrata frontalmente con la Citroen. L’impatto è stato devastante. A bordo della Citroen viaggiavano cinque persone: Fabio Saladdino, 38 anni, alla guida, sua suocera Adele Villa, 73 anni, seduta accanto a lui, e altre tre passeggeri, tra cui la moglie di Saladdino, Silvia Goretti, e le due figlie della coppia, di cinque e sei anni, che si trovavano sui sedili posteriori.

Purtroppo, per Fabio Saladdino e Adele Villa non c’è stato nulla da fare: entrambi hanno perso la vita a causa delle gravissime ferite riportate. Silvia Goretti è stata invece trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre le due bambine hanno riportato ferite lievi e sono state medicate sul posto. Un altro dettaglio emerso riguarda il cane della famiglia, un Golden Retriever chiamato Ebby, che in seguito all’incidente era scappato dall’auto ed è stato ritrovato solo in serata nei pressi della cascina Montizzolo.

Le vittime erano residenti a Cernusco sul Naviglio, un comune in provincia di Milano. Fabio Saladdino, originario di Catania, aveva lavorato per diversi anni nelle province di Bergamo e Brescia. La sua carriera professionale era iniziata nel 2007 presso un negozio Prenatal, dove aveva ricoperto il ruolo di addetto alle vendite, per poi diventare store manager. Successivamente, dal 2017 al 2020, aveva diretto un punto vendita PittaRosso, prima di approdare nel 2020 a Facile.it.

Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso finora, la responsabilità sarebbe da attribuire al conducente della Mercedes, che avrebbe effettuato un sorpasso azzardato causando la tragica collisione. Tuttavia, ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire ogni dettaglio.

La comunità di Cernusco sul Naviglio è sotto shock per quanto accaduto. La famiglia Saladdino-Villa era molto conosciuta nella zona, e la notizia della tragedia ha suscitato grande commozione tra amici e vicini. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi sui social network da parte di chi conosceva le vittime.

Un dettaglio che ha colpito molti riguarda il cane Ebby, che dopo l’incidente è stato visto vagare confuso sulla strada provinciale, rischiando di essere investito. Fortunatamente, è stato ritrovato sano e salvo alcune ore dopo l’accaduto.

Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole stradali e della prudenza alla guida. Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure per migliorare la sicurezza sulla strada provinciale 185, che in passato è già stata teatro di altri incidenti gravi.

La perdita di Fabio Saladdino e Adele Villa lascia un vuoto incolmabile nelle vite dei loro cari. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, offrendo supporto e vicinanza ai sopravvissuti e ai parenti delle vittime.



