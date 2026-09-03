“Brava a restare attaccata alla poltrona”, Piccolotti attacca duramente Giorgia Meloni e accende lo scontro politico





Mancano ormai poche ore a un passaggio significativo per Giorgia Meloni e per il suo esecutivo. La presidente del Consiglio si prepara infatti a raggiungere un primato di durata alla guida del governo nell’Italia repubblicana, consolidando la stabilità dell’esecutivo nato dopo le elezioni politiche del 2022.





Un risultato che assume un valore particolare considerando la storia politica italiana, caratterizzata per decenni da frequenti crisi di governo e dalla nascita di nuovi esecutivi nel corso della stessa legislatura. Meloni, prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire l’incarico di presidente del Consiglio, si avvicina così a un nuovo traguardo legato alla permanenza a Palazzo Chigi.

La durata dell’esecutivo, tuttavia, diventa anche terreno di scontro politico. Se la maggioranza può rivendicare la continuità del governo come un elemento di stabilità, dall’opposizione arrivano critiche sui risultati ottenuti durante il periodo trascorso dall’insediamento.

Tra le voci più dure c’è quella di Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenuta nel corso della trasmissione È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4. La parlamentare ha contestato l’operato del governo concentrandosi soprattutto sulle politiche riguardanti occupazione e retribuzioni.

“Sono state fatte riforme che hanno precarizzato il lavoro e riforme che mancano, che andavano fatte e che servono a far alzare i salari – ha detto Elisabetta Piccolotti ospite a È sempre Cartabianca su Rete 4 -. Per esempio noi abbiamo proposto l’istituzione del salario minimo, abbiamo proposto l’indicizzazione automatica dei salari all’inflazione, abbiamo proposto di ridurre la precarietà, il Governo dice sempre di no. La verità è che Giorgia Meloni è stata molto brava a restare attaccata alla sua poltrona”.

Il confronto riguarda dunque non soltanto la durata dell’esecutivo, ma anche la valutazione politica dei provvedimenti approvati e delle riforme rimaste al centro del dibattito parlamentare. Per Piccolotti, la permanenza a Palazzo Chigi non rappresenterebbe di per sé un indicatore sufficiente per giudicare positivamente l’azione del governo.

La deputata ha citato in particolare alcune proposte avanzate dalle opposizioni, tra cui l’introduzione di un salario minimo legale e meccanismi destinati a tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni rispetto all’inflazione. Temi sui quali maggioranza e opposizione hanno mantenuto posizioni distanti nel corso della legislatura.

Proprio il lavoro continua a rappresentare uno dei principali terreni di confronto tra i partiti. Da una parte il governo rivendica i risultati ottenuti sul fronte dell’occupazione e le misure adottate nel corso del mandato; dall’altra le opposizioni insistono sulla qualità dei nuovi rapporti di lavoro, sui livelli salariali e sulla diffusione dei contratti precari.

Nel suo intervento televisivo, Piccolotti ha poi ampliato l’attacco politico, mettendo in discussione il significato del record di durata che Meloni si appresta a raggiungere. La parlamentare ha richiamato precedenti governi che, in seguito a sconfitte elettorali o politiche, avevano scelto di lasciare Palazzo Chigi.

“Altri governi di fronte a sconfitte clamorose come quelle del referendum sulla giustizia sono andati a casa, io mi ricordo di governi andati a casa perché avevano perso le regionali. Ecco, Giorgia Meloni è tenacissima a rimanere al suo posto, il problema è che ha prodotto nient’altro che 1.400 giorni di nulla, perché gli italiani se si fermano un attimo a pensare vedranno che non c’è una sola riforma significativa che abbia cambiato la vita delle persone che è stata portata avanti da questo Governo”.

Parole che fotografano la distanza tra le valutazioni della maggioranza e quelle dell’opposizione. La stabilità politica rappresenta infatti uno degli argomenti utilizzati dal centrodestra per tracciare un bilancio dell’esperienza di governo, mentre gli avversari politici chiedono che il giudizio venga concentrato soprattutto sugli effetti concreti dei provvedimenti adottati.

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni è nato nell’ottobre del 2022, dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre. La coalizione formata principalmente da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ha mantenuto nel corso della legislatura la maggioranza parlamentare necessaria a sostenere il governo.

La permanenza della presidente del Consiglio a Palazzo Chigi ha inoltre segnato un elemento di discontinuità rispetto a numerose legislature precedenti, durante le quali si erano alternati più governi e maggioranze differenti. La durata, tuttavia, resta soltanto uno dei parametri attraverso i quali maggioranza e opposizione valutano l’operato dell’esecutivo.

Per il centrodestra, la continuità dell’esperienza iniziata nel 2022 rappresenta la dimostrazione della solidità della coalizione e della capacità di garantire stabilità politica. Per Piccolotti e per le forze di opposizione che condividono le sue critiche, il nodo principale rimane invece il contenuto delle politiche portate avanti, con particolare attenzione a salari, condizioni di lavoro e tutela del potere d’acquisto.

Il nuovo primato di Giorgia Meloni diventa così inevitabilmente anche un’occasione di confronto sul bilancio del governo. Alla durata dell’esecutivo, dato oggettivamente misurabile, si affianca infatti una valutazione politica profondamente diversa a seconda degli schieramenti.

Da una parte Palazzo Chigi e la maggioranza possono rivendicare la continuità raggiunta in una Repubblica che ha conosciuto numerosi governi di breve durata. Dall’altra, le opposizioni puntano l’attenzione sui provvedimenti adottati e sulle riforme che, a loro giudizio, non sarebbero state realizzate.

Il traguardo raggiunto dall’esecutivo non chiude quindi il confronto politico. Al contrario, il record di permanenza di Meloni a Palazzo Chigi diventa un nuovo terreno sul quale maggioranza e opposizione misurano due letture contrapposte della legislatura: stabilità e continuità per il centrodestra, insufficienza delle riforme secondo la critica formulata da Elisabetta Piccolotti.

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