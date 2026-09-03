Elly Schlein si presenta per la Festa dell’Unità ma i residenti le fanno trovare un meraviglioso striscione di benvenuto





A Genova, un gruppo di cittadini protesta contro il degrado del centro storico con uno striscione durante la Festa dell’Unità, chiedendo attenzione e riqualificazione.





Un grande striscione recante la scritta “Stop al degrado, non ce lo meritiamo” è stato esposto su un palazzo in piazza Caricamento, proprio di fronte alla Festa dell’Unità di Genova. L’iniziativa di protesta è avvenuta martedì 1 settembre, a poche ore dall’inizio di un dibattito che vedrà come protagonista la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.

L’iniziativa è promossa da un’associazione recentemente costituita, chiamata “Gli angeli del centro storico”, la quale si batte per la riqualificazione dei vicoli e denuncia il crescente degrado della città vecchia negli ultimi mesi.

“Siamo un gruppo di liberi cittadini: abitanti, commercianti, lavoratori e frequentatori del centro storico che hanno a cuore questa parte della nostra città”, si legge sulla loro pagina Facebook. “Ci siamo uniti con un obiettivo semplice ma importante: contrastare il degrado, difendere la vivibilità e contribuire a riportare nel centro storico una maggiore qualità della vita.”

Durante la Festa dell’Unità, lo striscione affisso sulla facciata di un palazzo in piazza Caricamento ha trasmesso un messaggio forte e diretto: “Stop al degrado! Non ce lo meritiamo”. Questo non è semplicemente un striscione, ma un segnale e una voce che chiede attenzione, mirando a sensibilizzare l’attuale amministrazione e tutte le istituzioni competenti.

Il centro storico di Genova è un patrimonio condiviso da tutti i cittadini, e coloro che lo vivono ogni giorno hanno il diritto di essere ascoltati, tutelati e rispettati. “Non chiediamo privilegi. Chiediamo vivibilità, sicurezza, decoro e qualità della vita”, affermano i membri dell’associazione. Tuttavia, essi sottolineano anche un aspetto che merita riflessione.

La protesta si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per il degrado urbano, che ha colpito molte aree storiche delle città italiane. I membri dell’associazione “Gli angeli del centro storico” hanno espresso la loro volontà di impegnarsi attivamente per migliorare la situazione, collaborando con le autorità locali e promuovendo iniziative che possano portare a una riqualificazione efficace dei quartieri.

L’installazione dello striscione è stata ben accolta da molti passanti, che hanno mostrato sostegno per l’iniziativa. La presenza della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ulteriormente amplificato l’attenzione su questo tema, creando un’opportunità per discutere le problematiche legate al degrado urbano e alle politiche di riqualificazione.

Il gruppo di cittadini ha invitato tutti coloro che condividono le loro preoccupazioni a unirsi a loro nella lotta per un centro storico migliore. “La nostra voce deve essere ascoltata”, affermano, “e insieme possiamo fare la differenza per il nostro quartiere e per la nostra città”.

La protesta di Genova è solo uno dei tanti segnali che emergono in tutto il paese, dove i cittadini chiedono un cambiamento concreto per migliorare le condizioni di vita nelle loro comunità. La speranza è che queste iniziative portino a un dialogo costruttivo con le istituzioni e a interventi decisivi per il recupero e la valorizzazione delle aree degradate.

In un momento in cui la vivibilità delle città è messa a dura prova da vari fattori, la mobilitazione dei cittadini di Genova rappresenta un esempio significativo di come la partecipazione attiva possa contribuire a migliorare la qualità della vita urbana. La loro richiesta di attenzione e impegno da parte delle autorità è un richiamo alla responsabilità collettiva per preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale delle città italiane.

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