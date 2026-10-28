Bruno Vespa torna sullo scontro con Sabrina Brizzola: «Ho sbagliato i toni, non i contenuti»





Il conduttore di Porta a Porta si scusa per il confronto televisivo ma ribadisce le critiche alla coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari sui dati relativi a istruzione e borse di studio.





Bruno Vespa interviene nuovamente sulla discussione televisiva che lo ha visto protagonista insieme a Sabrina Brizzola, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari. Il chiarimento arriva martedì 27 ottobre, a circa una settimana di distanza dalla trasmissione andata in onda su Rai 1 e diventata rapidamente oggetto di ampie polemiche. Il conduttore di Porta a Porta sceglie di formalizzare le proprie scuse pubbliche riconoscendo di aver utilizzato toni troppo duri durante il collegamento. Al tempo stesso, però, il giornalista sceglie di non modificare la propria posizione sulle questioni di merito che avevano generato il duro scontro in studio, ribadendo integralmente le contestazioni rivolte alla giovane rappresentante degli studenti.

Nel corso del suo intervento, Vespa specifica di essere rimasto profondamente deluso dal comportamento di una figura che ricopre un incarico di rappresentanza così rilevante, sostenendo che Brizzola avrebbe affrontato i temi centrali del dibattito senza conoscere adeguatamente i dati statistici disponibili. Il conduttore richiama tre argomenti specifici per sostenere la propria tesi, partendo dal tasso di abbandono scolastico, che secondo la sua analisi avrebbe raggiunto l’otto virgola due per cento in Italia, anticipando così di cinque anni l’obiettivo fissato dall’Unione Europea per il duemilazrenta.

Quanto alle borse di studio, il giornalista cita una copertura del novantanove virgola otto per cento degli aventi diritto facendo riferimento ai dati forniti dall’Andsu, mentre per gli alloggi universitari richiama direttamente i chiarimenti diffusi dal ministero competente, ribadendo ulteriormente tale aspetto durante il suo intervento pubblico per sostenere la propria tesi contro le critiche ricevute dai giovani e dalle opposizioni politiche in merito alla gestione complessiva del diritto allo studio universitario in Italia, che continua a far discutere ampiamente l’opinione pubblica nazionale dopo la trasmissione televisiva andata in onda nei giorni scorsi su Rai 1 e ampiamente commentata sui social network da numerosi utenti e da diverse organizzazioni sindacali e studentesche che hanno contestato aspramente le parole pronunciate dal conduttore in diretta televisiva nazionale di fronte alla giovane rappresentante dell’Unione degli Universitari intervenuta per denunciare le difficoltà economiche vissute quotidianamente dagli studenti universitari nel nostro Paese, le cui condizioni restano al centro di un dibattito molto acceso e ricco di polemiche e tensioni istituzionali e mediatiche notevoli.

Le polemiche erano nate durante la puntata trasmessa il ventuno ottobre, quando Brizzola era intervenuta per denunciare le gravi difficoltà economiche affrontate dagli studenti e i problemi legati all’accesso agli studi universitari. Nel corso del confronto in diretta, di fronte alle affermazioni della rappresentante dell’UDU sull’abbandono scolastico, il conduttore era intervenuto invitandola a verificare le statistiche con la celebre frase in cui chiedeva ai giovani di documentarsi prima di parlare in televisione. Le immagini della discussione avevano rapidamente fatto il giro dei social network, scatenando reazioni critiche nei confronti del comportamento del giornalista. La stessa coordinatrice dell’UDU aveva successivamente contestato l’atteggiamento ritenuto paternalistico del conduttore, lamentando di non aver ricevuto il tempo necessario per esporre compiutamente le proprie ragioni.

Sulla vicenda era intervenuta anche l’Usigrai, esprimendo pubbliche critiche per le modalità del trattamento riservato alla giovane ospite in televisione. Nella sua replica del ventseven ottobre, inoltre, Vespa inserisce una valutazione di carattere politico, sostenendo che nel corso delle campagne elettorali le opposizioni, indipendentemente dallo schieramento di appartenenza, tendano a diffondere informazioni non veritiere sui provvedimenti approvati dalla maggioranza di governo.

Il conduttore conclude richiamando gli insegnamenti ricevuti nel corso della propria carriera e ribadendo l’importanza della verifica delle fonti come requisito fondamentale per chiunque partecipi a una discussione pubblica, esprimendo l’auspicio che i giovani continuino a portare avanti le proprie rivendicazioni basandosi su dati concreti. Ogni singola affermazione rilasciata dal giornalista resta dunque saldamente ancorata alle argomentazioni esposte nel corso del confronto televisivo.



