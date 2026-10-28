«Prendi la spesa e taci»: poi ho visto il cartellino del banco pegni





«Chiudi quella porta prima che ci vedano dalle feritoie del cortile», disse la signora Varga con una voce ferma, assolutamente priva del tremolio senile che mostrava quando incrociava i vicini sulle scale. Posò la tazza sul tavolo pieghevole senza fare rumore. I suoi occhi grigi, piccoli e vivaci, passarono da me a Klara, fermandosi sulla chiave d’ottone che tenevo ancora stretta nel pugno chiuso.





I passi pesanti raggiunsero il fondo della rampa. La figura slanciata di Balazs apparve nel raggio della mia torcia: indossava una giacca a vento nera con il cappuccio tirato su, guanti da lavoro in gomma e portava a tracolla un borsone da palestra gonfio. Quando vide me e Klara fermi sulla soglia del box, si bloccò all’istante, arretrando di mezzo passo con il respiro affannato.

«Che diavolo ci fate qui sotto?», sibilò Balazs, guardando la vecchia con rabbia furiosa. «Iren, ti avevo detto di non toccare quel sacco prima che scendessi io! Ti avevo detto di lasciarlo dentro fino a mezzogiorno!». La sua voce era strozzata, piena di un nervosismo acido che non gli avevo mai conosciuto nei mesi passati a casa nostra.

«Tuo cugino ha trovato la ricevuta del banco dei pegni, ragazzino», rispose la donna senza scomporsi, indicando con un dito nodoso il banco da lavoro. «Gliel’ho infilata io sul fondo del cartone delle lenticchie. Perché sono vecchia, Balazs, ma non sono ancora diventata la tua serva muta, né la complice delle tue porcherie mentre fai finta di aiutarli».

Klara si fece avanti, piazzandosi esattamente tra me e mio cugino. «Spiega subito cosa c’è in quelle scatole, Balazs. Adesso. O salgo a chiamare il distretto di polizia del nono distretto e l’ispettore Halasz». Il tono di mia moglie non ammetteva repliche, lo stesso che usava quando scopriva che qualcuno tentava di imbrogliarla sul peso dei panni alla lavanderia.

Balazs abbassò la testa, poi lasciò cadere il borsone per terra con un tonfo sordo di oggetti metallici. Si tolse il cappuccio con un gesto stizzito, rivelando i capelli rasati sui lati e una cicatrice fresca sullo zigomo sinistro. «Halasz non chiamerà nessuno, Klara», disse con un ghigno amaro. «Chi credi che ci abbia dato le chiavi di questo rifugio?

Chi credi che gestisca le forniture di magazzino dismesse dalle aste giudiziarie del porto fluviale?». Restai immobile, cercando di collegare le parole. L’ispettore Tibor Halasz, l’amministratore che ci mandava solleciti di sfratto e minacciava di sigillare il contatore dell’acqua ogni venerdì, era lo stesso uomo che controllava i verbali dei sequestri fallimentari nella zona industriale a sud di Budapest.

La verità cominciò a prendere una forma grottesca, priva di qualunque traccia di carità. «Non è beneficenza, Laszlo», disse la signora Varga, alzandosi lentamente dalla sedia. Si avvicinò a una delle scatole e strappò il nastro adesivo con un taglierino arrugginito. Dentro non c’erano elettrodomestici rubati, ma decine di confezioni di alimenti a lunga conservazione, tagliandi di buoni pasto aziendali ritirati dal commercio e scatoloni di beni di prima necessità destinati alla redistribuzione municipale per le famiglie a

basso reddito. Tutti con il timbro di annullamento dell’ufficio per le politiche sociali. «Halasz e tuo cugino intercettano i carichi destinati al banco municipale da sei mesi», spiegò la vecchia, guardandomi dritto negli occhi. «Dichiarano la merce come avariata o respinta per vizi di forma nei depositi portuali, la scaricano qui di notte con il furgone della ditta di manutenzione e poi la rivendono sottobanco ai mercati rionali di Pest e ai piccoli alimentari di periferia che pagano

in contanti senza fattura». «E la spesa davanti alla nostra porta?», chiesi, sentendo la gola secca come sabbia. «Perché portarla a noi ogni martedì mattina? Perché usare proprio lei?». «Perché io dovevo essere la copertura perfetta, idiota», sputò Balazs, stringendo i pugni lungo i fianchi. «Iren abita qui da quarant’anni. Se i condomini vedevano una vecchia vedova salire e scendere le scale con una borsa di cibo per una famiglia disperata con un bambino piccolo, nessuno faceva domande.

Nessuno pensava che nel seminterrato ci fossero venti milioni di fiorini di merce sottratta ai depositi comunali. La carità commuove tutti, la carità rende ciechi». «Mi dava cinquemila fiorini a settimana per portare su quei sacchi», aggiunse la signora Varga, e per la prima volta notai che le sue labbra tremavano leggermente. «Mi diceva che era cibo avanzato dai catering delle navi da crociera.

Mi diceva che vi aiutava perché eri suo cugino e non voleva vedervi cacciati in mezzo alla strada con Peter. Ma ieri l’ho seguito fino a via Ulloi». La donna allungò la mano verso la tasca del cappotto e tirò fuori una seconda ricevuta del banco dei pegni, identica a quella che avevo trovato nel sacco, ma con una data risalente a due settimane prima.

«Questo vigliacco non usava solo la merce del comune. Quando Halasz ha preteso la sua quota in contanti per non denunciare le discrepanze nei registri di carico, Balazs è venuto a casa mia a dirmi che il comune mi avrebbe revocato l’assegnazione dell’alloggio se non pagavo gli arretrati delle spese condominiali. Mi ha fatto credere che dovevo impegnare la fede di mio marito Sandor per salvare il mio appartamento».

Klara fece un passo indietro, sconvolta. Guardò Balazs come se avesse davanti un estraneo pericoloso. «Sei andato a rubare l’anello di nozze a una donna di settant’anni? Con tutto quello che mio padre ha fatto per il tuo quando eravate ragazzi a Miskolc?». «Voi non capite come funziona!», gridò Balazs, alzando la voce prima di rendersi conto dell’eco nei sotterranei e tapparsi la bocca con la mano guantata.

«Halasz non scherza. Se non gli portavo quattrocentomila fiorini entro oggi a mezzogiorno, avrebbe mandato i vigili a fare un’ispezione generale in tutte le cantine. Ci avrebbe fatto arrestare entrambi, me e la vecchia! Ha già preparato i verbali incolpando me del furto delle merci e dicendo che Laszlo era il mio complice per via della parentela e dell’indirizzo di residenza!».

Il cerchio si chiudeva in modo impeccabile. Se la frode fosse venuta a galla, Halasz ne sarebbe uscito pulito come amministratore diligente che scopriva un deposito clandestino gestito da due disoccupati con lo stesso cognome nel seminterrato del palazzo. Il cibo lasciato sullo zerbino non era un gesto di pietà: era la traccia programmata per legarmi a quel traffico nel caso qualcosa fosse andato storto.

«Dov’è Halasz adesso?», chiesi a Balazs, avvicinandomi a lui con un passo calmo, misurato, senza urlare. Il ragazzo si appoggiò con la schiena contro la porta di ferro del box, intimidito dalla mia altezza e dal silenzio gelido che era calato nella cantina. «È nel suo ufficio al piano rialzato», rispose Balazs con la voce che gli cedeva.

«Sta aspettando che io gli porti i soldi del pegno e le bolle di carico falsificate per chiudere il trimestre dei magazzini comunali. Se non vado entro venti minuti, chiama il deposito per far scattare l’allarme formale». Pensai a Peter, seduto da solo al tavolo di sopra con la sua mela. Pensai ai mesi di umiliazioni, alle lettere minatorie lasciate nella nostra cassetta della posta con il timbro dello studio Halasz, ai turni di notte di Klara che

tornava con le mani gonfie per guadagnare quattro soldi mentre questo parassita usava la nostra miseria come scudo. «Dammi il borsone», dissi a Balazs. «Cosa vuoi fare, Laszlo? Ti rovini, quello conosce tutti in commissariato…». «Dammi il borsone, ho detto». Gli strappai la cinghia dalla spalla con una violenza che lo fece inciampare contro uno scatolone di cartone.

Aprii la cerniera: dentro c’erano le mazzette di fiorini avvolte in elastici di gomma, i documenti di scarico del comune con le firme contraffatte e la ricevuta di riscatto per la fede d’oro della signora Varga. Guardai mia moglie. Klara non disse una parola, ma annuì con decisione, afferrando il braccio della signora Varga per aiutarla a camminare sui gradini sconnessi.

«Portala su da noi», le dissi. «Chiudete a chiave la porta e non aprite a nessuno finché non torno con i documenti firmati». Salii le scale del seminterrato spingendo Balazs davanti a me per il colletto della giacca. Non gli diedi il tempo di parlare né di scappare. Arrivammo al piano rialzato, dove la targa in ottone lucido indicava l’ufficio dell’amministrazione Halasz.

Spinsi la porta senza bussare: l’ispettore era seduto dietro una scrivania di noce massiccio, con una tazza di caffè nero e una cartella di documenti aperti davanti a sé. Halasz alzò lo sguardo infastidito, gli occhiali senza montatura posati sul naso sottile. «Cosa significa questo disturbo, Kovacs? E perché tuo cugino è conciato in questo modo?

Vi ho già detto che per la rateizzazione dell’affitto dovete presentare domanda scritta…». Non lo lasciai finire. Rovesciai il contenuto del borsone direttamente sulla sua scrivania di noce, spargendo i moduli comunali, i soldi sporchi e i talloncini del banco dei pegni sopra i suoi registri contabili lindi e profumati. Il caffè si rovesciò, macchiando una pila di lettere d’intimazione.

«Questo è il materiale che tuo nipote e mio cugino dovevano consegnare al deposito di Csepel stamattina», dissi con voce ferma, piantando i palmi delle mani sul bordo del tavolo e sporgendomi verso la sua faccia impallidita. «E questa è la fede nuziale della signora Varga che avete mandato a impegnare per coprire il vostro buco nei registri di carico».

Halasz sbiancò, aprendo la bocca senza riuscire a emettere un suono. Le sue mani cercarono d’istinto il cassetto inferiore della scrivania, ma Balazs, terrorizzato dall’idea di essere l’unico a finire in trappola, parlò per primo: «Laszlo ha visto tutto il deposito al piano di sotto, Tibor. Sa delle bolle. Sa dei timbri falsi del distretto sociale.

Ha la chiave del box». L’amministratore si alzò a metà, poi ricadde sulla sua poltrona di pelle, il respiro sibilante. «Possiamo sistemare la cosa, Kovacs. Sei un uomo ragionevole, hai una famiglia da mantenere. L’affitto… possiamo azzerare gli arretrati e farti un contratto a canone agevolato per cinque anni. Posso farti assumere come custode ufficiale del condominio con stipendio regolare».

Guardai l’uomo che per sei mesi aveva contato i giorni che ci separavano dalla strada, godendosi il potere di vederci tremare a ogni fine mese. La sua eleganza burocratica era svanita, lasciando solo la puzza di paura di un piccolo criminale colto sul fatto. «Prima di tutto riscatti quell’anello», dissi, indicando il talloncino giallo. «Adesso.

Mandi Balazs al banco dei pegni con i contanti che gli hai estorto e voglio quella fede sul tavolo della cucina della signora Varga entro mezz’ora. Poi prendi il tuo bel registro delle locazioni e scrivi la quietanza totale del nostro debito e di quello del terzo piano per i prossimi tre anni. Tutto saldato.

Donazione volontaria dell’amministrazione». «Sei pazzo? Non posso giustificare una cosa del genere nei bilanci!», protestò Halasz con la voce che gli saliva di tono. «Allora giustificherai i venti scatoloni del banco alimentare nel tuo seminterrato al capitano Molnar del distretto di polizia», risposi, tirando fuori dalla tasca il telefono cellulare con lo schermo illuminato. «Gli piacerà molto sapere come mai il cibo per i poveri di Ferencvaros finisce venduto a metà prezzo nei negozi di via Nepszinhaz».

Halasz guardò mio cugino, poi guardò me. La penna stilografica che teneva tra le dita gli scivolò sul sottomano di cuoio. Senza dire un’altra parola, aprì la cassaforte a muro dietro il quadro floreale, tirò fuori una mazzetta di contanti freschi e la lanciò a Balazs. «Vai», gli ordinò con un filo di voce. «E poi sparisci da questa città prima che cambi idea».

Balazs afferrò i soldi e la ricevuta senza guardarmi in faccia, fuggendo lungo il corridoio come un cane bastonato. Rimasi nell’ufficio finché la mano tremante di Halasz non appose il timbro ufficiale e la firma su due fogli di quietanza liberatoria totale, uno per noi e uno per la signora Varga. Quando tornai nel nostro seminterrato, Klara aveva preparato il tè per l’anziana vicina.

La signora Varga era seduta vicino alla finestra, la schiena dritta e le mani appoggiate sul tavolo pulito. Peter stava disegnando con una matita spuntata su un foglio di carta da pacchi. Posai la liberatoria dell’affitto davanti a Klara. Lei la lesse due volte, poi alzò lo sguardo verso di me, gli occhi lucidi ma senza lacrime.

Non c’era trionfo nella nostra cucina, solo il sollievo amaro di chi ha schivato una trappola mortale per un soffio. Venti minuti dopo bussarono tre colpi secchi alla porta. Andai ad aprire: sullo zerbino non c’era nessun sacco della spesa. C’era solo una piccola scatolina di velluto blu consumato. La raccolsi e la portai al tavolo, aprendola davanti alla signora Varga.

L’oro giallo della fede brillava sotto la luce cruda della lampadina, con il nome di Sandor inciso all’interno ancora perfettamente leggibile. La vecchia allungò le dita nodose, prese l’anello e se lo infilò all’anulare della mano sinistra, dove rimase largo, testimone degli anni e del peso perduto. Non pianse, non ci ringraziò con parole melense.

Si alzò lentamente, si strinse nel suo cappotto liso e mi guardò con una durezza antica, figlia di chi ha visto troppi inverni per credere nei miracoli. «Da martedì prossimo la spesa la fate voi due», disse con voce asciutta, incamminandosi verso la porta. «E vedete di non comprare quelle schifezze di biscotti industriali per il bambino.

Il pane buono si prende solo dal fornaio all’angolo di via Mester». La guardammo salire le scale con il suo passo lento e misurato. Sotto il nostro pianerottolo, nel silenzio del palazzo, il motore del battello sul Danubio riprese a pulsare, ma per la prima volta da mesi i vetri della nostra cucina smisero di tremare.



