Bufera a Radio Rai: sbagliano l’ospite e finisce in onda una fan dei parrucconi che insulta gli iraniani fuggiti dalle persecuzioni





Durante una recente puntata del programma “Un giorno da pecora”, trasmesso su Radio Uno Rai, il conduttore Giorgio Lauro, insieme a Nancy Brilli, ha ospitato Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra. L’incontro si è concentrato principalmente sul referendum, con un’ampia discussione sui temi ad esso correlati. Successivamente, i conduttori hanno affrontato la delicata questione del conflitto in Iran, collegandosi in diretta con la professoressa Heila, docente iraniana di storia dell’arte residente in Italia.





L’intento della trasmissione era quello di offrire un’analisi approfondita del conflitto attraverso la testimonianza diretta di un’esule, con particolare attenzione alle difficoltà incontrate nel mantenere i contatti con la famiglia residente a Teheran, in un contesto caratterizzato da gravi interruzioni delle comunicazioni. Tuttavia, la conversazione ha preso una piega inaspettata, poiché la professoressa Heila si è rivelata una sostenitrice del regime degli ayatollah.

La professoressa Heila risiede a Roma da diciotto anni, periodo durante il quale ha conseguito la laurea in storia dell’arte presso l’Università La Sapienza. Durante l’intervista, ha fornito dettagli sulle problematiche incontrate nel tentativo di contattare la madre a Teheran, a causa dell’interruzione dei servizi Internet.

Choc a Un Giorno da Pecora: sbagliano ospite e fanno parlare una fan dei parrucconi pic.twitter.com/KxXerYuMTk — DC News (@DNews10443) March 13, 2026



