Buongiorno buon lunedì 12 ottobre 2026: 100 frasi e immagini da condividere
Buongiorno buon lunedì 12 ottobre 2026: una raccolta di 100 frasi brevi e immagini suggerite da condividere in chat, sui social o via messaggio per augurare un buon inizio settimana con stile. Scegli tra saluti dolci, motivazionali, divertenti o poetici; ogni riga contiene una frase pronta e un’idea di immagine da abbinare.
Buongiorno buon lunedì 12 ottobre 2026: 100 frasi pronte
1. Buongiorno sereno. (Immagine: alba)
2. Buon inizio settimana. (Immagine: tazza di caffè)
3. Sorridi, è lunedì. (Immagine: sorriso)
4. Piccoli passi oggi. (Immagine: scarpe)
5. Caffè e coraggio. (Immagine: caffè fumante)
6. Respira e riparti. (Immagine: finestra aperta)
7. Oggi scegli la gioia. (Immagine: fiori)
8. Nuove opportunità avanti. (Immagine: strada)
9. Che il lunedì ispiri. (Immagine: quaderno)
10. Sii gentile con te. (Immagine: coperta)
11. Alzati e brilla. (Immagine: sole)
12. Un passo alla volta. (Immagine: sentiero)
13. Energia positiva oggi. (Immagine: cielo sereno)
14. Un sorriso contagioso. (Immagine: gruppo che ride)
15. Buon lavoro a tutti. (Immagine: scrivania)
16. Sogni e movimento. (Immagine: bicicletta)
17. Pensa in grande. (Immagine: montagne)
18. Lunedì di opportunità. (Immagine: porta aperta)
19. Tazza calda, cuore caldo. (Immagine: mug)
20. Oggi faccio del mio meglio. (Immagine: mani al lavoro)
21. Semplicità felice. (Immagine: tazza e libro)
22. Abbraccia il nuovo giorno. (Immagine: persona che apre le braccia)
23. Buon lunedì a te. (Immagine: cartolina)
24. Poca fretta, molta cura. (Immagine: orologio lento)
25. Idee in azione. (Immagine: lampadina)
26. Con calma si arriva. (Immagine: barca)
27. Scegli di iniziare. (Immagine: dito sul pulsante)
28. Coraggio e sorriso. (Immagine: volto sorridente)
29. Lunedi creativo. (Immagine: tavolo da disegno)
30. Un caffè e via. (Immagine: moka)
31. Oggi è possibile. (Immagine: cielo azzurro)
32. Buon inizio a chi lotta. (Immagine: pugno alzato)
33. Fare un passo avanti. (Immagine: scala)
34. Lunedì con gratitudine. (Immagine: mani che ringraziano)
35. Svegliati con gentilezza. (Immagine: finestra mattutina)
36. Porta il sole dentro. (Immagine: raggio di sole)
37. Tempo di nuovi inizi. (Immagine: calendario)
38. Fai oggi ciò che conta. (Immagine: lista)
39. Buon lunedì brillante. (Immagine: lampadine)
40. Semplicemente inizia. (Immagine: scarpa sulla soglia)
41. Oggi coltiva speranza. (Immagine: germoglio)
42. Lunedì con buon umore. (Immagine: faccina felice)
43. Sorriso e buona energia. (Immagine: sole sorridente)
44. Fai spazio al meglio. (Immagine: scaffale ordinato)
45. Piccoli obiettivi, grandi sorrisi. (Immagine: checklist)
46. Respira, pensa, agisci. (Immagine: aria fresca)
47. Oggi un passo nuovo. (Immagine: impronta)
48. Accogli la giornata. (Immagine: porta aperta)
49. Lunedì di nuove idee. (Immagine: post-it)
50. Colazione e positività. (Immagine: colazione colorata)
51. Buona settimana a te. (Immagine: cuore)
52. Svegliati con curiosità. (Immagine: lente)
53. Oggi sii gentile. (Immagine: mani che offrono)
54. Lunedi con slancio. (Immagine: salto)
55. Energia per fare bene. (Immagine: fulmine)
56. Il lunedì è una possibilità. (Immagine: scala)
57. Puntiamo alla serenità. (Immagine: lago calmo)
58. Fa’ accadere qualcosa. (Immagine: ingranaggi)
59. Sorridi e riparti. (Immagine: sole all’orizzonte)
60. Oggi scegli la pace. (Immagine: pranzo tranquillo)
61. Buon lunedì creativo. (Immagine: pennelli)
62. Lavora con cuore. (Immagine: mani)
63. Piccola vittoria oggi. (Immagine: medaglia)
64. Un caffè alla volta. (Immagine: tazza)
65. Buona energia mattutina. (Immagine: arancia)
66. Sii la tua luce. (Immagine: candela)
67. Nuovi progetti, nuova energia. (Immagine: piano)
68. Lunedì di sorrisi. (Immagine: amici)
69. Semplicità che rinfranca. (Immagine: prato)
70. Cammina con fiducia. (Immagine: strada)
71. Buon lunedì coraggioso. (Immagine: scogliera)
72. Oggi crea valore. (Immagine: matita)
73. Serenità e produttività. (Immagine: scrivania ordinata)
74. Piccoli gesti, grande giorno. (Immagine: fiore)
75. Apri la giornata con sorriso. (Immagine: finestra al mattino)
76. Lunedì ispirato. (Immagine: citazione su carta)
77. Affronta la settimana con calma. (Immagine: tè)
78. Buon lunedì ideale. (Immagine: cielo limpido)
79. Scegli oggi la gentilezza. (Immagine: mano tesa)
80. Piccole conquiste quotidiane. (Immagine: spunta)
81. Mantieni la rotta. (Immagine: bussola)
82. Lunedì di nuove relazioni. (Immagine: strette di mano)
83. Fai brillare la tua mattina. (Immagine: luce)
84. Un pensiero positivo. (Immagine: nuvola)
85. Buon lunedì rilassato. (Immagine: amaca)
86. Concentrati sul presente. (Immagine: orologio)
87. Oggi coltiva gratitudine. (Immagine: diario)
88. Piccolo gesto, grande effetto. (Immagine: seme)
89. Rendi il giorno tuo. (Immagine: bandiera)
90. Lunedì con determinazione. (Immagine: scalata)
91. Che sia un giorno generoso. (Immagine: mani aperte)
92. Ricaricati e procedi. (Immagine: batteria)
93. Buon lunedì luminoso. (Immagine: vetrata)
94. Abbraccia la semplicità. (Immagine: tè caldo)
95. Oggi ascolta il cuore. (Immagine: cuore disegnato)
96. Forza e delicatezza insieme. (Immagine: fiore su roccia)
97. Lunedì con buon senso. (Immagine: libro)
98. Sorridi alle nuove idee. (Immagine: lampadina accesa)
99. Fai un gesto gentile. (Immagine: regalo)
100. Buon lunedì a te. (Immagine: cartolina vintage)
Come usare queste frasi
Adatta la frase al destinatario: più informale per amici, più sobria per colleghi. Abbina l’immagine suggerita o una tua foto personale, aggiungi una breve emoji se vuoi e programma la condivisione al mattino per un effetto immediato.
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