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Buongiorno buon lunedì 12 ottobre 2026: 100 frasi e immagini da condividere



Buongiorno buon lunedì 12 ottobre 2026: una raccolta di 100 frasi brevi e immagini suggerite da condividere in chat, sui social o via messaggio per augurare un buon inizio settimana con stile. Scegli tra saluti dolci, motivazionali, divertenti o poetici; ogni riga contiene una frase pronta e un’idea di immagine da abbinare.

Buongiorno buon lunedì 12 ottobre 2026: 100 frasi pronte

1. Buongiorno sereno. (Immagine: alba)

2. Buon inizio settimana. (Immagine: tazza di caffè)

3. Sorridi, è lunedì. (Immagine: sorriso)

4. Piccoli passi oggi. (Immagine: scarpe)

5. Caffè e coraggio. (Immagine: caffè fumante)

6. Respira e riparti. (Immagine: finestra aperta)

7. Oggi scegli la gioia. (Immagine: fiori)

8. Nuove opportunità avanti. (Immagine: strada)

9. Che il lunedì ispiri. (Immagine: quaderno)

10. Sii gentile con te. (Immagine: coperta)

11. Alzati e brilla. (Immagine: sole)

12. Un passo alla volta. (Immagine: sentiero)

13. Energia positiva oggi. (Immagine: cielo sereno)

14. Un sorriso contagioso. (Immagine: gruppo che ride)

15. Buon lavoro a tutti. (Immagine: scrivania)

16. Sogni e movimento. (Immagine: bicicletta)

17. Pensa in grande. (Immagine: montagne)

18. Lunedì di opportunità. (Immagine: porta aperta)

19. Tazza calda, cuore caldo. (Immagine: mug)

20. Oggi faccio del mio meglio. (Immagine: mani al lavoro)

21. Semplicità felice. (Immagine: tazza e libro)

22. Abbraccia il nuovo giorno. (Immagine: persona che apre le braccia)

23. Buon lunedì a te. (Immagine: cartolina)

24. Poca fretta, molta cura. (Immagine: orologio lento)

25. Idee in azione. (Immagine: lampadina)

26. Con calma si arriva. (Immagine: barca)

27. Scegli di iniziare. (Immagine: dito sul pulsante)

28. Coraggio e sorriso. (Immagine: volto sorridente)

29. Lunedi creativo. (Immagine: tavolo da disegno)

30. Un caffè e via. (Immagine: moka)

31. Oggi è possibile. (Immagine: cielo azzurro)

32. Buon inizio a chi lotta. (Immagine: pugno alzato)

33. Fare un passo avanti. (Immagine: scala)

Buongiorno buon lunedì 12 ottobre 2026 — illustrazione editoriale

34. Lunedì con gratitudine. (Immagine: mani che ringraziano)

35. Svegliati con gentilezza. (Immagine: finestra mattutina)

36. Porta il sole dentro. (Immagine: raggio di sole)

37. Tempo di nuovi inizi. (Immagine: calendario)

38. Fai oggi ciò che conta. (Immagine: lista)

39. Buon lunedì brillante. (Immagine: lampadine)

40. Semplicemente inizia. (Immagine: scarpa sulla soglia)

41. Oggi coltiva speranza. (Immagine: germoglio)

42. Lunedì con buon umore. (Immagine: faccina felice)

43. Sorriso e buona energia. (Immagine: sole sorridente)

44. Fai spazio al meglio. (Immagine: scaffale ordinato)

45. Piccoli obiettivi, grandi sorrisi. (Immagine: checklist)

46. Respira, pensa, agisci. (Immagine: aria fresca)

47. Oggi un passo nuovo. (Immagine: impronta)

48. Accogli la giornata. (Immagine: porta aperta)

49. Lunedì di nuove idee. (Immagine: post-it)

50. Colazione e positività. (Immagine: colazione colorata)

51. Buona settimana a te. (Immagine: cuore)

52. Svegliati con curiosità. (Immagine: lente)

53. Oggi sii gentile. (Immagine: mani che offrono)

54. Lunedi con slancio. (Immagine: salto)

55. Energia per fare bene. (Immagine: fulmine)

56. Il lunedì è una possibilità. (Immagine: scala)

57. Puntiamo alla serenità. (Immagine: lago calmo)

58. Fa’ accadere qualcosa. (Immagine: ingranaggi)

59. Sorridi e riparti. (Immagine: sole all’orizzonte)

60. Oggi scegli la pace. (Immagine: pranzo tranquillo)

61. Buon lunedì creativo. (Immagine: pennelli)

62. Lavora con cuore. (Immagine: mani)

63. Piccola vittoria oggi. (Immagine: medaglia)

64. Un caffè alla volta. (Immagine: tazza)

65. Buona energia mattutina. (Immagine: arancia)

66. Sii la tua luce. (Immagine: candela)

67. Nuovi progetti, nuova energia. (Immagine: piano)

Buongiorno buon lunedì 12 ottobre 2026 — illustrazione editoriale

68. Lunedì di sorrisi. (Immagine: amici)

69. Semplicità che rinfranca. (Immagine: prato)

70. Cammina con fiducia. (Immagine: strada)

71. Buon lunedì coraggioso. (Immagine: scogliera)

72. Oggi crea valore. (Immagine: matita)

73. Serenità e produttività. (Immagine: scrivania ordinata)

74. Piccoli gesti, grande giorno. (Immagine: fiore)

75. Apri la giornata con sorriso. (Immagine: finestra al mattino)

76. Lunedì ispirato. (Immagine: citazione su carta)

77. Affronta la settimana con calma. (Immagine: tè)

78. Buon lunedì ideale. (Immagine: cielo limpido)

79. Scegli oggi la gentilezza. (Immagine: mano tesa)

80. Piccole conquiste quotidiane. (Immagine: spunta)

81. Mantieni la rotta. (Immagine: bussola)

82. Lunedì di nuove relazioni. (Immagine: strette di mano)

83. Fai brillare la tua mattina. (Immagine: luce)

84. Un pensiero positivo. (Immagine: nuvola)

85. Buon lunedì rilassato. (Immagine: amaca)

86. Concentrati sul presente. (Immagine: orologio)

87. Oggi coltiva gratitudine. (Immagine: diario)

88. Piccolo gesto, grande effetto. (Immagine: seme)

89. Rendi il giorno tuo. (Immagine: bandiera)

90. Lunedì con determinazione. (Immagine: scalata)

91. Che sia un giorno generoso. (Immagine: mani aperte)

92. Ricaricati e procedi. (Immagine: batteria)

93. Buon lunedì luminoso. (Immagine: vetrata)

94. Abbraccia la semplicità. (Immagine: tè caldo)

95. Oggi ascolta il cuore. (Immagine: cuore disegnato)

96. Forza e delicatezza insieme. (Immagine: fiore su roccia)

97. Lunedì con buon senso. (Immagine: libro)

98. Sorridi alle nuove idee. (Immagine: lampadina accesa)

99. Fai un gesto gentile. (Immagine: regalo)

100. Buon lunedì a te. (Immagine: cartolina vintage)

Come usare queste frasi

Adatta la frase al destinatario: più informale per amici, più sobria per colleghi. Abbina l’immagine suggerita o una tua foto personale, aggiungi una breve emoji se vuoi e programma la condivisione al mattino per un effetto immediato.

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