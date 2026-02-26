Cade dal monopattino elettrico e batte la testa sull’asfalto: morto un 21enne





Un tragico incidente ha colpito Nova Milanese, dove Abdullah Abdulsalam Awad Ahmed, un ragazzo di 21 anni di origine italiana, ha perso la vita dopo essere caduto dal suo monopattino elettrico. L’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 24 febbraio, poco prima delle 7, in via Garibaldi, all’incrocio con via XX Settembre.





Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada quando, per motivi ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. La caduta è stata violenta, e il ragazzo è finito rovinosamente sull’asfalto. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu).

Le condizioni di Abdullah sono apparse subito gravi, tanto che è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri della Compagnia di Desio, stanno conducendo un’inchiesta per determinare la dinamica dell’incidente. Al momento, le informazioni disponibili indicano che il ventunenne avrebbe perso il controllo del monopattino senza l’intervento di altri veicoli o persone. Gli investigatori stanno esaminando la scena dell’incidente e raccogliendo testimonianze per ricostruire quanto accaduto in quei momenti critici.

La morte di Abdullah ha suscitato una forte emozione nella comunità locale, evidenziando i rischi associati all’uso dei monopattini elettrici, sempre più diffusi nelle città italiane. Questo incidente tragico solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture stradali e sulla necessità di garantire una maggiore protezione per i conducenti di monopattini e biciclette.

Negli ultimi anni, l’uso di monopattini elettrici è aumentato notevolmente, portando con sé sia vantaggi in termini di mobilità sostenibile che sfide legate alla sicurezza stradale. Gli incidenti come quello che ha coinvolto Abdullah evidenziano l’importanza di sensibilizzare gli utenti sulla necessità di rispettare le regole della strada e di utilizzare i dispositivi di protezione personale, come caschi e protezioni, per ridurre il rischio di infortuni gravi.



