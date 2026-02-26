Caso Jeffrey Epstein, Bill Gates rompe il silenzio: le dichiarazioni sulla presunta malattia venerea





In una recente riunione con il personale della sua Fondazione, Bill Gates ha affrontato le sue connessioni con Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di crimini sessuali, ammettendo di aver commesso errori nel suo comportamento. La Gates Foundation ha rilasciato una nota in cui si afferma che Gates ha “parlato in modo onesto”, assumendosi la responsabilità per le sue azioni e affrontando questioni delicate legate ai suoi legami con Epstein.





Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’ex amministratore delegato di Microsoft ha espresso rammarico per aver trascorso del tempo con Epstein, definendo quell’azione un “errore enorme”. Durante l’incontro, ha chiarito di non aver mai assistito a comportamenti illeciti e di non aver mai interagito con le vittime associate al finanziere. Gates ha anche chiesto scusa alle persone coinvolte, riconoscendo il danno causato dalla sua scelta di frequentare Epstein.

Le rivelazioni sulla vita personale di Gates sono emerse in seguito a documenti legati a Epstein, in cui si afferma che il magnate della tecnologia avrebbe avuto rapporti sessuali con “ragazze russe”. Epstein, in un’email del 18 luglio 2013, avrebbe scritto che Gates aveva contratto una malattia sessualmente trasmissibile e che aveva chiesto antibiotici da somministrare di nascosto all’allora moglie, Melinda Gates. Nella stessa email, Epstein ha descritto come Gates lo avesse implorato di mantenere segreti questi dettagli.

Le affermazioni di Epstein includono anche una lamentela riguardo al comportamento di Gates, esprimendo il suo disappunto per la decisione del fondatore di Microsoft di ignorare l’amicizia che avevano coltivato nel corso degli anni. Epstein ha scritto: “Per aggiungere la beffa al danno, mi implori di cancellare le e-mail riguardanti la tua malattia sessualmente trasmissibile”.

In risposta a queste rivelazioni, Melinda French Gates ha pubblicamente esortato il suo ex marito a “rispondere del suo comportamento”. La sua dichiarazione è stata rilasciata dopo che il nome di Gates è riemerso in nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti legati al caso Epstein. Melinda ha sottolineato che “nessuna ragazza dovrebbe mai essere messa in quelle situazioni”, evidenziando la gravità delle accuse che circondano Epstein e il suo entourage.

In aggiunta a queste controversie, si segnala che Sarah Ferguson, l’ex duchessa di York, è stata ricoverata in una clinica svizzera per la salute mentale dopo essere fuggita dal Regno Unito. La clinica, Paracelsus Recovery di Zurigo, è nota per i suoi costi elevati, che ammontano a circa 13.000 sterline al giorno, e offre servizi di recupero per persone che affrontano difficoltà legate a stress e salute mentale.

La situazione di Bill Gates continua a evolversi mentre emergono nuove informazioni sui suoi legami con Epstein. Le indagini su Epstein e le sue attività illecite hanno portato a un’attenzione crescente su come le figure pubbliche gestiscono le loro relazioni e le conseguenze delle loro azioni. La Fondazione Gates, che ha una lunga storia di filantropia e impegno sociale, ora si trova a dover affrontare le ripercussioni di queste rivelazioni, mentre Gates cerca di mantenere la sua reputazione e il lavoro della sua organizzazione.



