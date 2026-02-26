Referendum giustizia, Beppe Grillo potrebbe rompere il silenzio: l’indiscrezione che scatena Peppiniello Conte





In un momento di intensi dibattiti riguardanti il referendum sulla giustizia, Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, mantiene un silenzio strategico. Nonostante le speculazioni su un suo possibile voto per il “Sì”, al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Questo silenzio non sembra essere casuale, e molti osservatori ritengono che Grillo stia ponderando attentamente la sua posizione.





Secondo quanto riportato dal Secolo d’Italia, durante un pranzo a Roma con alcuni dei suoi più fidati collaboratori, Grillo ha discusso del referendum, ma non ha dato indicazioni chiare su come intenda votare. La riunione si è svolta presso l’hotel Forum, un luogo abituale per incontri strategici, ma l’assenza di un pronunciamento diretto da parte di Grillo ha lasciato aperte molte domande.

La sua esperienza personale con il sistema giudiziario potrebbe influenzare la sua decisione. Infatti, Beppe Grillo ha vissuto in prima persona le difficoltà legate alla giustizia, in particolare a causa della condanna del figlio Ciro per stupro in Sardegna. Inoltre, nel passato, Grillo stesso ha subito una condanna per omicidio colposo a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1981. Durante quel tragico evento, mentre guidava una Range Rover su una strada di montagna a Limone Piemonte, l’auto uscì di strada, causando la morte di tre persone a bordo. Nel 1985, dopo un lungo iter giudiziario, è stato condannato in via definitiva a 14 mesi di reclusione, pena sospesa, che non ha comportato il carcere ma ha lasciato un segno nel suo casellario giudiziario.

Queste esperienze personali possono fornire a Grillo motivazioni per sostenere il referendum, che mira a riformare il sistema giudiziario italiano. Tuttavia, nonostante le potenziali ragioni per un voto favorevole, il fondatore del Movimento 5 Stelle sembra voler mantenere una posizione prudente e non esporsi pubblicamente.



