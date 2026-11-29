



Nel giorno del 75esimo compleanno, Staller ha raccontato a Rai Radio1 di preparare la candidatura a sindaca. La formazione politica resta RISERVATA.





Ilona Staller, nota come Cicciolina, ha reso pubblica l’intenzione di candidarsi alla guida del Comune di Roma. L’annuncio è arrivato durante Un giorno da pecora, appuntamento di Rai Radio1, dove Giorgio Lauro e Nancy Brilli l’hanno intervistata proprio nel giorno in cui compiva 75esimo compleanno. Ha riferito di avere già avviato il lavoro necessario per la candidatura, senza però svelare quale gruppo politico la sosterrà. Staller ha inoltre ricordato di abitare nella Capitale dal 1972; come priorità del Progetto amministrativo ha indicato l’obiettivo di rendere Roma moderna e vivibile per chi vi risiede.

Nel corso dell’intervista non ha presentato altri punti programmatici né ha precisato quando saranno resi noti i dettagli della candidatura. Alla domanda sulle possibilità di vittoria, ha risposto che intende provarci, pur riconoscendo la difficoltà dell’impresa. Non è stato quindi indicato un risultato atteso né sono stati forniti elementi su alleanze, lista o campagna Elettorale. L’unico riferimento programmatico comunicato in questa occasione riguarda l’obiettivo di rendere la città moderna e vivibile; la scelta di non rivelare con chi scenderà in campo resta, per ora, la sola informazione sulla collocazione politica della nuova candidatura.

Staller ha inoltre chiamato in causa l’attuale sindaco Roberto Gualtieri. Non gli ha assegnato un voto, ma ha sostenuto che, se eletta, sarebbe migliore di lui. Si tratta di una valutazione espressa dall’aspirante candidata durante l’intervista, non di un confronto basato su indicatori o proposte amministrative presentati nella trasmissione. Alla domanda sul proprio riferimento politico, ha indicato Marco Pannella. Il richiamo si collega alla sua precedente attività nel Partito Radicale, con cui entrò alla Camera nel 1987, ma non chiarisce quale sarà la formazione scelta per le prossime elezioni comunali.

Dalla Camera alle elezioni di Roma

La candidatura annunciata non è il primo tentativo di Staller di ottenere un incarico elettivo nella Capitale. Nel 2013 partecipò alle elezioni amministrative di Roma con il Partito Liberale Italiano, senza essere eletta. Il programma presentato allora comprendeva il riconoscimento delle coppie di fatto, la liberalizzazione delle droghe leggere e la legalizzazione della prostituzione. Queste proposte appartengono alla campagna di quell’anno e non sono state indicate come parte del programma attuale. Per ora, infatti, l’unico obiettivo amministrativo menzionato da Staller nell’intervista a Rai Radio1 è quello di una città moderna e vivibile.

La sua esperienza nelle competizioni elettorali risale però a prima del 2013. Il legame politico con il Partito Radicale di Marco Pannella si sviluppò a metà degli anni Ottanta e portò alla candidatura alle elezioni politiche del 1987. Il 14 giugno di quell’anno Staller fu eletta alla Camera dei deputati con circa 20mila preferenze. Tra i candidati radicali risultò seconda per numero di preferenze, dopo Pannella. L’elezione la portò in Parlamento nella X Legislatura, iniziata il 2 luglio 1987 e conclusa il 22 aprile 1992, secondo il portale storico della Camera dei deputati.

Durante il mandato parlamentare, Staller sostenne temi legati alla sessualità e ai diritti. Tra le battaglie ricordate figurano l’educazione sessuale nelle scuole, la libertà sessuale anche per le persone detenute, la liberalizzazione della prostituzione e la depenalizzazione delle droghe. Gli atti registrati dal portale della Camera documentano iniziative parlamentari a suo nome, fra cui una proposta del 1989 sullo Studio della sessualità nelle scuole e un’iniziativa del 1991 sulle norme per l’esercizio della prostituzione. La documentazione riporta anche un intervento del 1989 relativo al diritto all’affettività dei detenuti e alle aree miste nelle carceri.

Nel 1991 Staller si legò al Partito dell’Amore, fondato da Riccardo Schicchi. L’anno successivo si candidò alle elezioni con quella formazione, ma non fu rieletta. La vicenda segnò un passaggio distinto dalla precedente esperienza Radicale: l’elezione del 1987 avvenne con il Partito Radicale, mentre la candidatura del 1992 fu con il Partito dell’Amore. Il riferimento a Pannella espresso nell’intervista attuale riguarda il suo punto di riferimento politico Personale; non equivale a un annuncio di ritorno in una lista Radicale, eventualità sulla quale Staller non ha dato indicazioni.

Il programma del 2013 e l’annuncio attuale

Nel 2013 la partecipazione alle comunali romane si concluse senza elezione. La candidatura fu presentata con il Partito Liberale Italiano e il programma includeva tre temi: riconoscere le coppie di fatto, liberalizzare le droghe leggere e legalizzare la prostituzione. L’esito è riportato anche dalle cronache elettorali di quell’anno, che indicavano Staller tra i candidati non eletti. Quel precedente consente di distinguere la nuova intenzione dalle campagne già svolte, ma non permette di anticipare né la lista né le proposte che saranno eventualmente depositate per la prossima consultazione.

L’annuncio relativo al 2026 riguarda la volontà di Ilona Staller di puntare alla carica di sindaca di Roma, non una candidatura già presentata con una lista identificabile. Nel programma di Rai Radio1 Un giorno da pecora ha detto di essere al lavoro e di mantenere riservato il nome del soggetto con cui correrà. Come primo orientamento ha indicato l’obiettivo di una città più moderna e vivibile, senza precisare provvedimenti, tempi o procedure per realizzarlo.

Ha inoltre commentato l’operato dell’attuale primo cittadino, Roberto Gualtieri: pur senza esprimere un voto, ha sostenuto che da sindaca farebbe meglio di lui. La frase costituisce un giudizio Personale espresso nel corso dell’intervista e non è stata collegata a dati comparativi o a proposte per l’amministrazione. La trasmissione non ha chiarito chi potrebbe sostenerla, se siano previste alleanze o chi entrerebbe nella squadra. Per ora, dunque, non sono disponibili ulteriori elementi sulla struttura politica e organizzativa della corsa. Anche i nomi dei collaboratori restano ignoti.

Nel colloquio, Staller ha indicato il 1972 come l’anno in cui ha iniziato a vivere a Roma. L’intervista si è svolta mentre compiva 75 anni e ha fatto emergere la volontà di candidarsi, il riserbo sul gruppo politico e il richiamo a Pannella come riferimento. La carriera Elettorale documentata comprende il seggio alla Camera ottenuto nel 1987, la candidatura del 1992 con il Partito dell’Amore e quella alle comunali romane del 2013 con il Partito Liberale Italiano. Per la nuova sfida al Campidoglio, la formazione scelta resta ancora sconosciuta.



