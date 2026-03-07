Caos in strada nel Salento: pioggia di banconote da un camion, automobilisti si fermano a raccoglierle





Una scena insolita ha sorpreso gli automobilisti lungo la circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce, nella tarda mattinata di domenica 5 marzo. Intorno alle 11, numerose banconote hanno iniziato a volare sull’asfalto, suscitando curiosità e stupore tra i presenti. Secondo le testimonianze raccolte, il denaro sarebbe caduto da un camion che trasportava frutta e verdura, senza che il conducente si accorgesse dell’accaduto.





Le banconote, principalmente da cinque euro, si sono disperse rapidamente lungo la carreggiata e nei margini della strada, spinte anche dall’aria generata dai veicoli in transito. La scena ha catturato l’attenzione degli automobilisti, che hanno rallentato o addirittura accostato per osservare meglio quanto stava accadendo. Alcuni si sono limitati a guardare con incredulità, mentre altri non hanno resistito alla tentazione di scendere dalle proprie auto per raccogliere i soldi sparsi sull’asfalto.

In pochi istanti, la strada si è trasformata in una sorta di caccia al tesoro improvvisata. Decine di persone hanno iniziato a muoversi tra le auto ferme, cercando di recuperare le banconote rimaste a terra o incastrate tra l’erba ai bordi della strada. Il traffico ha subito rallentamenti significativi, con lunghe code che si sono formate lungo la circonvallazione.

Secondo le ricostruzioni fornite dai testimoni, il denaro sarebbe caduto da un camion adibito alla vendita di prodotti ortofrutticoli. Il conducente del mezzo, ignaro della situazione, avrebbe proseguito il suo viaggio senza fermarsi. Nel frattempo, la notizia si è diffusa rapidamente tra i passanti e gli abitanti della zona. Anche nel pomeriggio, alcuni curiosi si sono fermati lungo la strada nella speranza di trovare qualche banconota sfuggita alla raccolta iniziale.

L’origine del denaro e le circostanze precise dell’accaduto restano ancora da chiarire. Non è escluso che le autorità competenti possano avviare un’indagine per verificare la provenienza delle banconote e ricostruire la dinamica dei fatti.



