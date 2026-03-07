Uomini e Donne, Giorgio Manetti a Gemma Galgani: “Lascia il programma, ti aspetto fuori dallo studio”





Sono trascorsi dieci anni dalla fine della relazione tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani, una delle coppie più discusse del programma “Uomini e Donne”. Era il 4 settembre 2015 quando Gemma, allora protagonista del Trono Over, decise di non lasciare la trasmissione insieme a Giorgio, dichiarando di non sentirsi sufficientemente amata. Nonostante il rifiuto, la loro frequentazione continuò, caratterizzata da alti e bassi, contribuendo in modo significativo al successo del Trono Over, che iniziò a superare in ascolti il Trono Classico.





Da quel momento, Gemma Galgani è rimasta un volto fisso del programma condotto da Maria De Filippi, cercando invano il vero amore. Tuttavia, a distanza di un decennio, è lo stesso Giorgio Manetti a riaprire il capitolo della loro storia. In un’intervista rilasciata a “Eva3000”, l’ex Cavaliere ha dichiarato: “Dopo tutto questo tempo, mi rendo conto che quella storia aveva qualcosa di speciale. Certo, ci sono state incomprensioni, momenti duri, quel famoso 4 settembre in cui tutto è finito bruscamente. Ma oggi, guardandomi indietro, penso che forse avremmo potuto gestire diversamente le cose. Se Gemma fosse disposta a lasciare il trono e provare fuori dallo studio, io non direi di no. Vorrei tornare con lei, lo confesso”.

Dopo aver lasciato Uomini e Donne nel 2018, Giorgio Manetti si è allontanato dal mondo dello spettacolo, scegliendo una vita lontana dalle telecamere e rifiutando anche proposte come quella del Grande Fratello Vip nel 2020. Osservando il percorso televisivo della sua ex compagna, ha espresso il desiderio di darle una nuova opportunità: “Oggi la vedo diversa, immersa in quel mondo televisivo da troppi anni. Ma se decidesse di cambiare rotta, se volesse provare a vivere una storia vera, lontano dalle telecamere, io sarei aperto a parlarne. Anzi, a riprovarci”.

Le dichiarazioni di Manetti hanno acceso il dibattito tra i fan del programma e gli appassionati di gossip. La possibilità di un ritorno tra i due protagonisti ha riportato alla memoria una delle relazioni più iconiche della trasmissione. Inoltre, questa ipotesi alimenta le speculazioni su un possibile addio di Gemma Galgani al Trono Over. La Dama torinese, che da oltre quindici anni è una presenza costante nel salotto televisivo di Maria De Filippi, è diventata un simbolo del programma. Tuttavia, negli ultimi tempi, alcune dinamiche legate alle sue vicende sentimentali sembrano aver perso l’appeal di un tempo.

Le voci su un suo possibile abbandono si sono intensificate negli ultimi mesi, anche a causa di alcuni episodi avvenuti in studio. Dopo il rifiuto ricevuto da Mario Lenti, Cavaliere per il quale aveva mostrato un forte interesse, la conduttrice Maria De Filippi ha criticato apertamente Gemma, accusandola di comportamenti definiti “ossessivi”. Questo episodio ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul futuro della Dama all’interno del programma.

L’eventuale ritorno con Giorgio Manetti potrebbe rappresentare una svolta significativa nella vita sentimentale e televisiva di Gemma Galgani, offrendo al pubblico una nuova narrazione dopo anni di storie spesso ripetitive. Nonostante ciò, resta da vedere se la Dama sarà disposta a lasciare il programma per dare una seconda chance al loro amore lontano dalle telecamere.

L’interesse suscitato dalle parole di Manetti dimostra quanto la loro storia sia rimasta nel cuore dei telespettatori e quanto ancora possa influenzare le dinamiche del programma. Non resta che attendere per scoprire se questa proposta porterà a un nuovo capitolo nella vita sentimentale di Gemma Galgani, o se rimarrà solo un ricordo nostalgico di una relazione che ha segnato la storia del Trono Over.



