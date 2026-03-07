Bimba di pochi mesi ustionata dall’acqua bollente durante il bagnetto: elitrasportata al Niguarda





Un grave incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di venerdì 6 marzo a Villanterio, piccolo comune in provincia di Pavia, al confine con la provincia di Lodi. Una bambina di meno di un anno ha riportato ustioni causate dall’acqua eccessivamente calda mentre la madre le stava facendo il bagnetto.





Secondo quanto riportato, la madre si sarebbe accorta dell’accaduto soltanto quando la piccola ha iniziato a piangere disperatamente. Resasi conto della gravità della situazione, la donna ha immediatamente allertato i soccorsi, chiamando il 118. Sul luogo sono intervenuti prontamente i sanitari con un’automedica e un’ambulanza fornite dall’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia). Dopo aver prestato le prime cure alla bambina, che è stata trovata cosciente ma visibilmente sofferente, i medici hanno ritenuto necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso per un trasporto urgente presso l’ospedale Niguarda di Milano.

Attualmente, la piccola si trova ricoverata presso la struttura ospedaliera milanese, dove è sotto osservazione. Nonostante il grande spavento iniziale, le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione, anche se i medici continuano a monitorarla con attenzione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi necessari e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La madre della bambina ha raccontato agli inquirenti di aver immerso la figlia nell’acqua per lavarla e di essersi accorta che la temperatura fosse troppo elevata solo quando la piccola ha iniziato a urlare. La donna, visibilmente scossa dall’accaduto, si trova attualmente in ospedale accanto alla figlia.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Villanterio, un piccolo centro abitato dove simili eventi sono rari e colpiscono profondamente la comunità. Le autorità competenti stanno ora valutando eventuali responsabilità e verificando se ci siano stati errori o negligenze che possano aver contribuito all’incidente.

Le autorità sanitarie ricordano l’importanza di verificare sempre la temperatura dell’acqua prima di immergere i bambini, in particolare quelli molto piccoli, per evitare situazioni pericolose come quella avvenuta a Villanterio.



