Capotreno accoltellato a morte alla stazione di Bologna, il killer è in fuga





Un grave episodio di violenza ha scosso la stazione di Bologna, dove un capotreno di 34 anni, identificato come Alessandro Ambrosio, è stato colpito mortalmente con un’arma da taglio. L’incidente si è verificato poco prima delle 19 di lunedì 5 gennaio, mentre la vittima si dirigeva verso il parcheggio riservato agli operatori ferroviari.





Secondo le prime ricostruzioni, Ambrosio stava camminando verso il suo veicolo quando è stato aggredito. Un dipendente della compagnia Italo, mentre andava a recuperare la propria auto, ha trovato l’uomo in una pozza di sangue e ha immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per Ambrosio non c’è stato nulla da fare, e la sua morte è stata dichiarata sul posto.

Attualmente, non ci sono informazioni concrete riguardo all’identità dell’assassino, che è riuscito a fuggire dopo aver inflitto il colpo mortale. Inoltre, l’arma utilizzata per commettere l’omicidio non è ancora stata rinvenuta. La polizia ferroviaria è intervenuta rapidamente dopo essere stata avvisata dell’accaduto, richiedendo le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per cercare di fare chiarezza sull’incidente e identificare il colpevole.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Michele Martorelli, e sono in corso anche i rilievi da parte della polizia scientifica e del medico legale. La zona in cui è avvenuto l’omicidio non è accessibile ai passeggeri, essendo riservata esclusivamente ai dipendenti. Al momento, sembra che Ambrosio non fosse in servizio al momento dell’aggressione.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha commentato l’accaduto definendolo “un atto gravissimo” e ha espresso la sua vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima. Ha dichiarato: “Attendiamo di capire cosa sia avvenuto, ma intanto voglio esprimere la nostra vicinanza, in un momento così doloroso, ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno trovato morto nei pressi del parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Confidiamo nel lavoro delle autorità inquirenti e offriamo la nostra massima disponibilità per quanto dovesse ritenersi utile alle indagini.”

Anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso il suo profondo rammarico per l’accaduto, offrendo “affettuosa solidarietà alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi”. Salvini ha aggiunto di essere “in costante contatto con le Forze dell’Ordine che stanno indagando”.

La comunità ferroviaria è scossa da questo tragico evento, e molti colleghi di Ambrosio stanno esprimendo il loro cordoglio. La vittima era ben voluta tra i suoi compagni di lavoro e la sua morte ha suscitato una forte reazione di incredulità e tristezza.

Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e la polizia sta raccogliendo ogni informazione utile per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di ottenere indizi che possano condurre all’arresto del responsabile.

Il caso di Alessandro Ambrosio rappresenta un triste capitolo nella storia della sicurezza pubblica e ha sollevato interrogativi sulla protezione dei lavoratori in ambienti a rischio. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle aree riservate ai dipendenti.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità di Bologna si unisce nel dolore per la perdita di un giovane che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. La speranza è che le indagini portino presto a un chiarimento su quanto accaduto e che giustizia venga fatta per Ambrosio e per la sua famiglia.



